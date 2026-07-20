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अभिजीत दीपके ने तोड़ा अनशन, AISA के तीन छात्र नेताओं ने भी खत्म की भूख हड़ताल

शबाना आजमी ने कहा कि बारिश के बीच, तीन छात्रों ने अन्याय के खिलाफ़ लड़ने के जज़्बे में एक नई मिसाल कायम की है.

जेएनयू के तीन छात्र और आइसा पदाधिकारियों का अनशन
जेएनयू के तीन छात्र और आइसा पदाधिकारियों का अनशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 20, 2026 at 1:40 PM IST

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Updated : July 20, 2026 at 2:10 PM IST

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नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर रिया थापा के पिता की भावुक अपील के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी, जिससे वह प्रस्तावित संसद मार्च का नेतृत्व कर सकें.

वहीं, 23 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के छात्र नेहा, मनीष और आमीन ने भी सांसदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कलाकारों के प्रतिनिधिमंडल की अपील पर अपना अनशन खत्म कर दिया. हालांकि दोनों संगठनों ने स्पष्ट किया कि आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है और अब इसे नए चरण में आगे बढ़ाया जाएगा.

'बातचीत के लिए तैयार हैं, अब फैसला सरकार को करना है'
कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि प्रशासन की ओर से सरकार के साथ बातचीत शुरू कराने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि संगठन ने खुले मन से बातचीत के लिए सहमति दे दी है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई स्पष्ट प्रस्ताव नहीं आया है. उन्होंने कहा, "वे बहुत देर से आए हैं, लेकिन हमने साफ कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं. अब फैसला सरकार को करना है."

सौरव दास ने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य किसी तरह का टकराव नहीं, बल्कि छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंचाना है. यदि सरकार गंभीरता से संवाद करना चाहती है तो संगठन हर स्तर पर बातचीत के लिए तैयार है.

रिया थापा के पिता की अपील के बाद अभिजीत ने तोड़ा अनशन
CJP के अनुसार, NEET छात्रा रिया थापा के पिता ने अभिजीत दीपके से स्वास्थ्य को देखते हुए भूख हड़ताल समाप्त करने और आंदोलन का नेतृत्व जारी रखने की अपील की थी. इसके बाद अभिजीत दीपके ने अपना अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया. संगठन का कहना है कि वह अब प्रस्तावित संसद मार्च का नेतृत्व करेंगे और आंदोलन को अगले चरण में ले जाएंगे.

जेएनयू के तीन छात्र और आइसा पदाधिकारियों का अनशन (ETV Bharat)

23 दिन बाद AISA के तीन छात्र नेताओं ने भी खत्म किया अनशन
दूसरी ओर, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के छात्र नेता नेहा, मनीष और आमीन ने 23 दिनों की आमरण भूख हड़ताल समाप्त कर दी. संगठन ने कहा कि यह आंदोलन का अंत नहीं है. संसद सत्र के दौरान पूरे देश में एक महीने तक अभियान चलाया जाएगा और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा.

बारिश के बीच जंतर-मंतर पर जुटे सांसद, सामाजिक कार्यकर्ता और कलाकार
बारिश के बावजूद जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र और समर्थक मौजूद हैं. आंदोलनकारियों के समर्थन में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा सांसद मनोज झा, सांसद राजाराम सिंह, सांसद अमरा राम, सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. योगेंद्र यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, प्रोफेसर अतुल सूद तथा अभिनेता प्रकाश राज और अभिनेत्री शबाना आज़मी शामिल रहे. प्रतिनिधिमंडल ने छात्रों से स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की और भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को संसद और देशभर में मजबूती से उठाया जाएगा.

'यह संघर्ष का अंत नहीं, नए चरण की शुरुआत'
योगेंद्र यादव ने कहा कि यह अनशन तोड़ना नहीं, बल्कि संघर्ष के इस चरण का समापन है और अब लड़ाई दूसरे तरीकों से आगे बढ़ेगी. राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि छात्रों ने इस आंदोलन के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही का मुद्दा राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है. अभिनेत्री शबाना आजमी ने कहा कि उनकी पीढ़ी युवाओं के लिए बेहतर व्यवस्था देने में सफल नहीं रही, लेकिन आज की पीढ़ी ने लोकतांत्रिक संघर्ष का नया रास्ता दिखाया है. सांसद राजाराम सिंह ने कहा कि अब यह लड़ाई संसद के भीतर भी गूंजेगी और छात्रों ने पूरे विपक्ष को लोकतांत्रिक संघर्ष की नई दिशा दिखाई है.

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Last Updated : July 20, 2026 at 2:10 PM IST

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