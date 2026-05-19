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भुवन चंद्र खंडूड़ी को राजनीति में लाए थे अटल बिहारी बाजपेयी, सियासत की ऐसी चढ़ी बुलंदियां

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी का लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया है.

Former CM Bhuwan Chandra Khanduri
पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूड़ी का निधन (फोटो सोर्स-@pushkardhami)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 19, 2026 at 12:36 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी का देहरादून स्थित मैक्स हॉस्पिटल में निधन हो गया. जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनके लंबे राजनीतिक जीवन और योगदान को याद किया जा रहा है. पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भुवन चंद्र खंडूड़ी को सक्रिय राजनीति में लेकर आए थे. जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. भुवन चंद्र खंडूड़ी मुख्यमंत्री के साथ ही अपनी कार्य करने की खास शैली के लिए भी जाने जाते थे.

साधारण पृष्ठभूमि से राष्ट्रीय राजनीति तक का सफर: भुवन चंद खंडूरी का जन्म 1 अक्टूबर 1934 को हुआ था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना से की और एक अनुशासित सैन्य अधिकारी के रूप में पहचान बनाई. सेना से सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कदम रखा और राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया. खंडूड़ी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और जल्द ही अपनी ईमानदार छवि और सख्त प्रशासनिक शैली के कारण राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई. वे भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में रहे जिन्होंने संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

Former CM Bhuwan Chandra Khanduri
पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूड़ी (फाइल) (ETV Bharat)

उत्तराखंड की राजनीति में निर्णायक भूमिका: उत्तराखंड राज्य गठन के बाद खंडूड़ी का कद लगातार बढ़ता गया. वे पहली बार 2007 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने. अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने पारदर्शिता, सुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए. उनके कार्यकाल की सबसे चर्चित पहल “खंडूड़ी है जरूरी” नारा रहा, जो उनकी सख्त और साफ-सुथरी छवि का प्रतीक बन गया. हालांकि 2009 में उन्हें पद छोड़ना पड़ा, लेकिन 2011 में वे दोबारा मुख्यमंत्री बने.

प्रमुख उपलब्धियां और फैसले: भुवन चंद खंडूड़ी को उत्तराखंड में कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए याद किया जाता है.

  • भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती: उन्होंने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए कई सख्त कदम उठाए.
  • सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास: पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया.
  • भूमि कानूनों में सख्ती: राज्य की जमीन को बाहरी अतिक्रमण से बचाने के लिए कड़े नियम लागू किए.
  • सैनिक पृष्ठभूमि का प्रभाव: पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए कई योजनाएं शुरू की.

उनकी प्रशासनिक शैली में अनुशासन और जवाबदेही स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी, जो उनके सैन्य जीवन का प्रभाव था.

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पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूड़ी (फाइल) (ETV Bharat)

राष्ट्रीय राजनीति में योगदान: भुवन चंद्र खंडूड़ी केवल राज्य स्तर के नेता नहीं थे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा. वे केंद्रीय सतह परिवहन मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क परियोजनाओं के विस्तार में अहम भूमिका निभाई. उनकी कार्यशैली को लेकर अक्सर यह कहा जाता था कि वे फैसले लेने में देरी नहीं करते थे और जो भी निर्णय लेते थे, उसे सख्ती से लागू करवाते थे.

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खंडूड़ी जी को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे थे मुख्यमंत्री धामी (साल 2023) (फोटो सोर्स-@pushkardhami)

ईमानदार छवि और सादगीपूर्ण जीवन: भुवन चंद खंडूड़ी की सबसे बड़ी पहचान उनकी ईमानदारी रही. राजनीति में जहां अक्सर नेताओं पर आरोप लगते हैं, वहीं खंडूड़ी अपनी साफ-सुथरी छवि के लिए जाने जाते रहे. उन्होंने हमेशा सादगीपूर्ण जीवन जिया और व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दी. यही वजह है कि उन्हें विपक्षी दलों के नेता भी सम्मान की दृष्टि से देखते रहे.

चुनौतियां और विवाद: हालांकि उनका राजनीतिक जीवन पूरी तरह विवादों से अछूता नहीं रहा. मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें संगठनात्मक दबाव और राजनीतिक समीकरणों का सामना करना पड़ा. 2009 में लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा. इसके बावजूद, उनकी व्यक्तिगत छवि पर कभी बड़ा दाग नहीं लगा और वे एक सशक्त, ईमानदार नेता के रूप में स्थापित रहे.

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पिता संग बेटे मनीष खंडूड़ी (फाइल). (ETV Bharat)

उत्तराखंड की जनता के बीच लोकप्रियता: 'खंडूड़ी हैं जरूरी' केवल एक नारा नहीं, बल्कि जनता के बीच उनकी लोकप्रियता का प्रमाण था. खासकर ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा गया, जो जमीनी मुद्दों को समझता है और उन पर काम करता है. उनकी सादगी और स्पष्टवादिता ने उन्हें आम जनता के करीब रखा.

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जनवरी में खंडूड़ी जी से अस्पताल में मिलने पहुंचे थे सीएम धामी. ((फोटो सोर्स- X@pushkardhami))

एक युग का अंत? अगर भुवन चंद खंडूड़ी के जीवन को देखा जाए, तो यह केवल एक नेता की कहानी नहीं, बल्कि ईमानदारी, अनुशासन और सेवा भाव का प्रतीक है. उन्होंने उत्तराखंड की राजनीति को एक अलग दिशा दी और सुशासन का एक मानक स्थापित किया. आज जब वे जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं, पूरा उत्तराखंड उनके योगदान को याद कर रहा है. उनका राजनीतिक जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बना रहेगा. उत्तराखंड की राजनीति में भुवन चंद खंडूड़ी का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा. उनकी नीतियां, उनका अनुशासन और उनकी ईमानदारी उन्हें एक अलग पहचान देती है.

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