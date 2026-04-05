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झारखंड में भाजपा का अब तक का सफर: आंदोलन, सरकार और अब सत्ता में फिर वापसी की चुनौती

हार के कई कारण बताए गए, जिनमें अंदरूनी कलह, टिकट बंटवारे से नाराजगी, दलबदलुओं को प्राथमिकता देना और स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज करना शामिल है. इन सभी वजहों से पार्टी को नुकसान हुआ. 2024 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन और भी खराब रहा, जिसमें उसे सिर्फ 21 सीटें मिलीं. इसके बाद पार्टी स्तर पर कई बदलाव हुए, जिसके बाद भाजपा की निगाहें अब 2029 विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं.

अपनी पहली स्थिर पांच साल की सरकार देने के बावजूद, भाजपा 2019 में महागठबंधन (जेएमएम-राजद और कांग्रेस) से हारकर सत्ता से बाहर हो गई. इस चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 25 सीटें मिलीं.

भाजपा ने 2014 से 2019 तक झारखंड पर शासन किया. रघुवर दास अपना कार्यकाल पूरा करने वाले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने. हालांकि, इस दौरान पार्टी के अंदर कलह की कई खबरें आईं और इसका असर भी साफ दिखा. 2019 के चुनाव में रघुवर दास कैबिनेट में मंत्री रहे सरयू राय ने रघुवर दास का खुलकर विरोध किया. उन्होंने रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ा और उन्हें हरा भी दिया.

इस दौरान, बीजेपी में फूट भी पड़ी. 2006 में बाबूलाल मरांडी ने पार्टी छोड़ दी और अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा बना ली. फिर आया 2014. पहली बार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA ने केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई. मोदी लहर की पूरे देश में खूब चर्चा हुई और इसका असर झारखंड में भी महसूस किया गया. पहली बार, NDA ने झारखंड में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई. रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया गया.

भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनाने के बाद से ही पार्टी के नेताओं के बीच अंदरूनी लड़ाई, कुछ मुद्दों पर पार्टी नेतृत्व के साथ बाबूलाल मरांडी के साथ मतभेद की खबरें आती रहीं. इसका नतीजा यह हुआ कि सरकार बनने के सिर्फ ढाई साल बाद ही बाबूलाल मरांडी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा. जिसके बाद अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. 2014 तक झारखंड का राजनीतिक माहौल उथल-पुथल वाला रहा. इस दौरान, अर्जुन मुंडा तीन बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कोई भी सरकार अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई.

1990 से पहले, संयुक्त बिहार के झारखंड वाले इलाके में भाजपा की राजनीतिक ताकत सीमित थी, जिसमें झामुमो और कांग्रेस के पास ज्यादातर सीटें थीं. लेकिन, शहरी इलाकों में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता रहा. यही वजह रही कि साल 2000 आते तक बिहार के झारखंड वाले इलाके में बीजेपी इतनी मजबूत हो गई कि झारखंड बनने के बाद, भाजपा ने नवोदित राज्य की पहली सरकार बनाई, और बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने.

झारखंड में बीजेपी का सफर, वनांचल आंदोलन, चुनावी उतार-चढ़ाव, नेतृत्व संघर्ष और दलबदल की राजनीति से गुजरते हुए अब एक अहम मोड़ पर है. अलग वनांचल राज्य के आंदोलन में सक्रिय रही भारतीय जनता पार्टी का दक्षिणी बिहार (अब झारखंड) में अच्छा खासा जनाधार रहा है. जब झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन कर रहा था, तब भाजपा के कार्यकर्ता वनांचल नाम से अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ रहे थे. अलग राज्य की लड़ाई, धर्मांतरण का विरोध और शहरी वोटरों के बीच मजबूत पकड़ ने भाजपा को झारखंड में एक मजबूत राजनीतिक दल के तौर पर पहचान दिलाई.

रांची: 6 अप्रैल 2026 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के 47 साल पूरे हो रहे हैं. 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में हुए अधिवेशन में जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी के रूप में इस पार्टी का गठन हुआ था. आज यह पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है. केंद्र सरकार के साथ कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भाजपा की सरकार है. झारखंड में भी भाजपा ने कई बार सरकार बनाई है. झारखंड गठन के बाद पिछले 25 सालों में भाजपा के लिए इस राज्य में कैसा सफर रहा, इसके बारे में जानेंगे.

पार्टी छोड़ने और शामिल होने का चलन

झारखंड की राजनीति में भी पार्टियों को छोड़ने और शामिल होने का चलन जारी रहा. भाजपा भी इससे अछूती नहीं रही. कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी तो दूसरी पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी का दामन थामा भी.

भाजपा में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त रही है. झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश, संजय सेठ और रवींद्र राय जैसे नेताओं ने पार्टी छोड़ी थी, लेकिन बाद में फिर से शामिल हो गए.

इसके अलावा, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रदीप यादव, उमाशंकर अकेला, सत्यानंद भोक्ता और पूर्व मंत्री सरयू राय सभी ने पार्टी से नाराजगी के कारण पार्टी छोड़ दी है. इसमें सरयू राय बीजेपी में वापस शामिल तो नहीं हुए, लेकिन वे जेडीयू में शामिल हो गए और बीजेपी के साथ मिलकर 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ा.

इस दौरान दूसरी पार्टियों के कई नेता भी बीजेपी में शामिल हुए. राजद की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लालू प्रसाद यादव की करीबी अन्नपूर्णा देवी 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हो गईं. कांग्रेस की पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गीता कोड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गईं. झामुमो नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी 2024 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ बीजेपी में शामिल हो गए.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

बीजेपी को लेकर नेताओं की राय

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप, भाजपा के 47 साल के राजनीतिक सफर को उपलब्धियों से भरा बताते हैं. वे कहते हैं कि हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने ही झारखंड राज्य का निर्माण किया था. भाजपा शुरू से ही झारखंड इलाके में मजबूत रही है. यहां तक ​​कि संयुक्त बिहार की विधानसभा में भी एक बार हमारे 30 विधायक झारखंड के इलाके वाले सीटों से जीते थे.

नेताओं के बयान (Etv Bharat)

योगेंद्र प्रताप कहते हैं कि लोकसभा में भी हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है. दो सांसद केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य में अभी जो अलोकप्रिय सरकार चल रही है, उसे देखते हुए पार्टी 2029 का विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में वापस आएगी. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है, इसलिए हमारा संगठन नेताओं से नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी के तौर पर बहुत मजबूत है.

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि झारखंड बनने के बाद से, बीजेपी की जितनी भी सरकारें बनी, सभी ने सबसे ज़्यादा ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क निर्माण पर दिया है. ग्रामीण सड़कों (PMGSY) के काम में तेजी लाई गई. बिजली और एनर्जी, गांवों में बिजली पहुंचाने और बिजली बनाने की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया.

उन्होंने कहा कि रघुवर दास की सरकार ने उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2017 में मोमेंटम झारखंड समिट किया. कृषि और ग्रामीण योजनाओं, किसान बीमा योजना और सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ाया गया. यहां आयुष्मान भारत समेत स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर कार्य शुरू किए गए. प्रशासनिक सुधार, कई ऑनलाइन सेवाएं शुरू की गईं और भ्रष्टाचार नियंत्रण की कोशिश की गई. महिला सशक्तिकरण के लिए, 2019 में भाजपा ने महिलाओं के नाम पर सिर्फ एक रुपये में जमीन और घर रजिस्टरी की योजना शुरू की थी, जिसे बाद में हेमंत सरकार ने बंद कर दिया.

भाजपा के बारे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे कहते हैं कि 1980 में अपनी शुरुआत से लेकर अब तक पार्टी दो सांसद से बढ़कर आज सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी बन गई है. यह जरूर एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसके नेताओं की लोकप्रियता लगातार कम हो रही है. जिस तरह से झारखंड में अबुआ सरकार काम कर रही है और लोगों की हर उम्मीद को पूरा कर रही है, वैसे में 2029 में सत्ता में आना तो दूर की बात है, लगता है कि भाजपा झारखंड में इतिहास बन जाएगी. उन्होंने भाजपा के अप्रासंगिक होने की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है. सिर्फ भारत-पाकिस्तान, हिंदू-मुस्लिम का एजेंडा है.

बीजेपी के 47 साल के राजनीतिक सफर पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू कहते हैं कि भाजपा में अब समर्पित कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है. भाजपा में बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश, संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी जैसे लोग या तो कभी पार्टी छोड़कर वापस आने वाले लोग हैं, या दूसरी पार्टियों से लाए गए नेता हैं. इन्हें भाजपा का कर्णधार बना दिया गया है. ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ता ही अंदर से नाखुश हैं. जगदीश साहू कहते हैं कि झारखंड में भाजपा का अब कोई भविष्य नहीं है.

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