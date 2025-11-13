ETV Bharat / bharat

बिहार सरकार के कई मंत्रियों का राजनैतिक भविष्य दांव पर, जानिये कौन है डेंजर जोन में और कौन हैं सेफ

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कई मंत्रियों की किस्मत दांव पर है. इस रिपोर्ट में जानिए कौन सेफ है और कौन डेंजर जोन में.

Published : November 13, 2025 at 9:01 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार सरकार के 27 मंत्री चुनावी समर में उतरे हैं. इनमें दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी शामिल हैं. पहले चरण में 15 मंत्री मैदान में थे, जबकि दूसरे चरण में 12 मंत्री अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने अधिकांश मंत्रियों को टिकट दिया है.

जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने भी चुनिंदा मंत्रियों को छोड़कर बाकियों को मैदान में उतारा है. महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कौन से मंत्री सुरक्षित जोन में हैं और कौन डेंजर जोन में. वोटिंग ट्रेंड और विशेषज्ञों की राय से पता चलता है कि कई सीटों पर कांटे की टक्कर है, जबकि कुछ पर एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है.

Bihar Election 2025
सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

पहले चरण में 16 मंत्रियों की परीक्षा: पहले चरण के मतदान में बिहार सरकार के 16 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं. इनमें भाजपा के 11 और जदयू के 5 मंत्री शामिल हैं. दोनों उपमुख्यमंत्री भी इसी चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. चुनावी सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट्स से संकेत मिल रहे हैं कि एनडीए के बड़े नेताओं का प्रचार अभियान मंत्रियों को फायदा पहुंचा रहा है, लेकिन महागठबंधन की ओर से मजबूत उम्मीदवारों ने कई सीटों को रोचक बना दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि जातीय समीकरण, एंटी-इनकंबेंसी और स्थानीय मुद्दे निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं.

पहले चरण के मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड
मंत्री का नामसीटपार्टीमुख्य प्रतिद्वंद्वीपार्टीएक्सपर्ट राय/ट्रेंड
सम्राट चौधरी (उपमुख्यमंत्री)तारापुरभाजपाअरुण साह राजदसुरक्षित
विजय कुमार सिन्हा (उपमुख्यमंत्री)लखीसरायभाजपाअमरेश कुमार अनीश कांग्रेसडेंजर
विजय कुमार चौधरीसरायरंजनजदयूअरविंद कुमार साहनी राजदसुरक्षित
श्रवण कुमारनालंदाजदयूकौशलेंद्र कुमार कांग्रेससुरक्षित
मंगल पांडेसिवानभाजपाअवध बिहारी चौधरी राजदडेंजर
नितिन नवीनबांकीपुर (पटना)भाजपारेखा गुप्ता राजदसुरक्षित
महेश्वर हजारीकल्याणपुर (आरक्षित)जदयूरंजीत कुमार राम मालेसुरक्षित
संजय सरावगीदरभंगाभाजपाउमेश सहनी वीआईपीसुरक्षित
मदन सहनीबहादुरपुरजदयूभोला यादव राजदसुरक्षित
जीवेश मिश्राजालेभाजपाऋषि मिश्र कांग्रेससुरक्षित
रत्नेश सदासोनबरसाजदयूसरिता देवीकांंग्रेससुरक्षित

दोनों उपमुख्यमंत्री आजमा रहे किस्मत: बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा विधान मंडल दल के नेता सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. यह उनकी गृह सीट है. सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं और इस क्षेत्र में कुशवाहा मतदाताओं की अच्छी-खासी संख्या है. उनके पक्ष में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जोरदार प्रचार किया. नीतीश कुमार ने मंच पर सम्राट चौधरी को 'विजयी भव' का आशीर्वाद दिया, जबकि सम्राट ने उनके पैर छूकर सम्मान जताया. इस जुगलबंदी को जनता से भरपूर समर्थन मिला.

Bihar Election 2025
प्रेम कुमार (ETV Bharat)

सम्राट चौधरी का मुकाबला राजद के अरुण शाह से: सम्राट चौधरी के मुख्य प्रतिद्वंद्वी महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अरुण साह हैं. अरुण साह पहले भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और मुकाबला दोनों प्रमुख गठबंधनों के बीच सीधा माना जा रहा है. प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने संतोष कुमार सिंह को टिकट दिया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने सम्राट चौधरी के समर्थन में अपना उम्मीदवार वापस ले लिया. विशेषज्ञों की राय में सम्राट चौधरी सुरक्षित जोन में हैं.

"सम्राट चौधरी एनडीए के बड़े चेहरे हैं. तारापुर में कुशवाहा वोट बैंक मजबूत है. शकुनी चौधरी भी यहां से जीतते रहे हैं. नीतीश कुमार के प्रचार के बाद सम्राट का पलड़ा भारी दिखता है. वोटिंग ट्रेंड से लगता है कि एनडीए को 55-60 फीसदी वोट मिल सकते हैं."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

विजय कुमार सिन्हा के लिए कठिन डगर: बिहार के दूसरे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं. वे यहां से चार बार जीत चुके हैं और पांचवीं बार जोर आजमाइश कर रहे हैं. विजय सिन्हा भूमिहार समुदाय से हैं. उनके खिलाफ महागठबंधन ने कांग्रेस के अमरेश कुमार अनीश को उतारा है, वह भी भूमिहार हैं और स्थानीय बड़हिया क्षेत्र से आते हैं. दोनों के बीच कांटे की टक्कर है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजय सिन्हा के लिए प्रचार किया.

Bihar Election 2025
सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

"मुकाबला दिलचस्प है. दोनों गठबंधनों ने एक ही जाति के उम्मीदवार उतारे हैं, इसलिए भूमिहार वोट बंट रहे हैं. जीत-हार का अंतर बहुत कम होगा. कोई भी बाजी मार सकता है." अरुण पांडे, राजनीतिक विश्लेषक

अरुण कहते हैं कि वोटिंग ट्रेंड से संकेत हैं कि विजय सिन्हा को 45-50 फीसदी वोट मिल सकते हैं, लेकिन एंटी-इनकंबेंसी का असर दिख रहा है. विजय सिन्हा डेंजर जोन में माने जा रहे हैं.

Bihar Election 2025
लेसी सिंह (ETV Bharat)

विजय कुमार चौधरी आशान्वित: जदयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार के करीबी विजय कुमार चौधरी सराय रंजन विधानसभा सीट से सातवीं बार मैदान में हैं. वे छह बार जीत चुके हैं, तीन बार दलसिंहसराय और तीन बार सराय रंजन से. 1982 में कांग्रेस टिकट पर पहली जीत हासिल की थी. अब जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री हैं. उनके खिलाफ राजद ने अरविंद कुमार साहनी को उतारा है. एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रेंड बताते हैं कि जदयू को 60 फीसदी से ज्यादा वोट मिल सकते हैं. विजय चौधरी सुरक्षित जोन में हैं

दूसरे चरण के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड
मंत्री का नामसीटपार्टीमुख्य प्रतिद्वंद्वीपार्टीएक्सपर्ट राय/ट्रेंड
विजेंद्र यादवसुपौलजदयूमिन्नत रहमानी कांग्रेसपूरी तरह सुरक्षित
डॉ. प्रेम कुमारगया टाउनभाजपाअखौरी ओंकारनाथ कांग्रेसपूरी तरह सुरक्षित
नीरज कुमार सिंह 'बबलू'छातापुरभाजपाविपिन कुमार सिंह राजदडेंजर
नीतीश मिश्राझंझारपुरभाजपारामनारायण यादव मालेसुरक्षित
जाम खानचैनपुरजदयूब्रजकिशोर बिंद राजदहाई रिस्क डेंजर
रेणु देवीबेतियाभाजपावसी अहमद कांग्रेससुरक्षित
शीला कुमारी मंडलफूलपरास (आरक्षित)जदयूसुबोध मंडल कांग्रेसडेंजर
लेशी सिंहधमदाहाजदयूसंतोष कुशवाहा राजदडेंजर
सुमित कुमार सिंह चकाईजदयूसावित्री देवीराजदसुरक्षित
सुनील कुमारबिहपुरभाजपाअर्पणा कुमारी मंडलवीआईपीसुरक्षित
नारायण प्रसादइस्लामपुरभाजपाराकेश रौशनराजदसुरक्षित

"सराय रंजन में आमने-सामने की लड़ाई है. विजय चौधरी मजबूत नेता हैं और क्षेत्र से गहरा जुड़ाव रखते हैं. उन्हें विधानसभा पहुंचने में परेशानी नहीं होनी चाहिए."- भोलानाथ, वरिष्ठ पत्रकार .

श्रवण कुमार को कुर्मी वोट पर भरोसा: ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार नालंदा सीट से जदयू उम्मीदवार हैं. नीतीश के गृह जिले से आते हैं और 1995 से लगातार सात बार जीत चुके हैं (1995, 2000, 2005 फरवरी, 2005 अक्टूबर, 2010, 2015, 2020). आठवीं जीत के लिए पसीना बहा रहे हैं. खिलाफ कांग्रेस के कौशलेंद्र कुमार कड़ी टक्कर दे रहे हैं. वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र कहते हैं कि वोटिंग ट्रेंड में जदयू को बढ़त है, लेकिन अंतर कम है. श्रवण कुमार डेंजर जोन के करीब, लेकिन सुरक्षित हैं.

"श्रवण कुमार लंबे समय से जीतते आ रहे हैं. थोड़ी एंटी-इनकंबेंसी है, लेकिन नीतीश की लोकप्रियता फायदा देगी. कुर्मी वोट बैंक मजबूत है."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

सिवान में मंगल पांडे का मंगल?: भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहली बार सिवान सीट से लड़ रहे हैं. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन अब तक कोई चुनाव नहीं जीते. खिलाफ राजद के पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी. दोनों स्थानीय हैं. वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे का कहना है कि "मंगल पांडे को मशक्कत करनी पड़ रही है. कांटे का मुकाबला है और अंतर कम है. ट्रेंड में में मंगल पांडे डेंजर जोन में."

नितिन नवीन की जुगत: पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन बांकीपुर (पटना) से भाजपा उम्मीदवार हैं वे चार चार बार चुनाव जीत चुके हैं और पांचवीं बार रेस में हैं. इनके खिलाफ राजद की रेखा गुप्ता है. नितिन के समर्थन में कायस्थ वोट बैंक मजबूत है. इन्होंने 2020 में शत्रुध्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को हराया था.

महेश्वर हजारी vs भाकपा माले: कल्याणपुर में आरक्षित सीट की कांटे की टक्कर है. जदयू ने सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी को समस्तीपुर जिले की कल्याणपुर (आरक्षित) विधानसभा सीट पर फिर से उम्मीदवार बनाया है. हजारी यहां का पुराना चेहरा हैं. उन्होंने 2005 (अक्टूबर), 2010, 2015 और 2020 में लगातार चार बार जीत हासिल की है. 2005 फरवरी में भी वे इसी सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उस बार हार गए थे. कुल मिलाकर, यह उनकी पांचवीं जीत की कोशिश है.

Bihar Election 2025
सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

महागठबंधन ने इस बार कल्याणपुर सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) के रंजीत कुमार राम को मैदान में उतारा है. रंजीत राम स्थानीय स्तर पर सक्रिय नेता हैं और माले का दलित-गरीब वोट बैंक उनके साथ है. कल्याणपुर अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षित सीट है, जहां पासवान, रविदास और चमार समुदाय के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं.

जातीय गणित और ग्राउंड रिपोर्ट: महेश्वर हजारी गैर-यादव ओबीसी (कुर्मी) समुदाय से और जदयू का कोर वोट बैंक भी यही है. वहीं रंजीत कुमार राम दलित (पासवान) हैं जो माले का मजबूत आधार है. इसके अलावा यादव, कुशवाहा, ईबीसी और मुस्लिम मतदाता भी हैं, जो महागठबंधन की ओर झुके दिख रहे हैं. वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे कहते हैं, “कल्याणपुर में मुकाबला आमने-सामने है. हजारी का अनुभव और नीतीश कुमार का चेहरा उनके पक्ष में है. लेकिन माले ने पिछले 10 साल में जमीन मजबूत की है. अगर दलित वोट एकजुट रहा, तो हजारी को पसीना छूट सकता है.” एक्सपर्ट्स के अनुसार शुरुआती महेश्वर हजारी को का पलड़ा थोड़ा भारी है.

रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में विजेंद्र यादव: जनता दल यूनाइटेड के तीसरे बड़े नेता के रूप में विजेंद्र यादव की पहचान है. बिहार में ऊर्जा क्रांति लाने का श्रेय विजेंद्र यादव को जाता है. 80 साल के विजेंद्र यादव सुपौल विधानसभा सीट का पिछले आठ बार से लगातार प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं. इस बार वह रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं. विजेंद्र यादव लंबे समय से बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं. सुपौल की जनता लगातार इन्हें विधानसभा भेजने का काम कर रही है.

विजेंद्र यादव को जनता दल यूनाइटेड ने फिर से टिकट दिया है और वह विधानसभा पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं विजेंद्र यादव के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मिन्नत रहमानी को उम्मीदवार बनाया है. राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि विजेंद्र यादव ने अपने क्षेत्र के लिए बहुत काम किए हैं भले ही जनता से उनका मिलना जुलना काम होता है लेकिन काम के बराबर जनता उन्हें लगातार मौका दे रही है. इस बार भी सुपौल की जनता विजेंद्र यादव के नाम पर मुहर लगा सकती है.

रिकॉर्ड नौवीं जीत की दहलीज पर डॉ. प्रेम कुमार: गया टाउन विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉ. प्रेम कुमार पर भरोसा जताया है. अति पिछड़ा (कुर्मी) समाज से आने वाले डॉ. प्रेम कुमार 1990 से लगातार आठ बार इस सीट से विधायक चुने जा चुके हैं. इस बार नौवीं जीत के साथ वे बिहार के चुनिंदा उन नेताओं में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने एक ही सीट से लगातार नौ बार जीत दर्ज की.कांग्रेस ने उनके सामने अखौरी ओंकारनाथ को उतारा है. ओंकारनाथ स्थानीय हैं, लेकिन गया टाउन में कांग्रेस का संगठन पिछले दो दशक से कमजोर पड़ा हुआ है.

“डॉ. प्रेम कुमार सुलझे हुए और शांत स्वभाव के नेता हैं. जनता से उनका जुड़ाव आज भी उतना ही मजबूत है. कांग्रेस ने उम्मीदवार जरूर उतारा है, लेकिन प्रेम कुमार का पलड़ा पूरी तरह भारी है. जीत का अंतर 25-30 हजार वोटों से ऊपर रह सकता है.”- डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

नीरज बबलू के सामने किला बचाने की चुनौती: सुपौल जिले की छातापुर सीट पर भाजपा के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार सिंह उर्फ बबलू अपनी साख दांव पर लगाए हैं. राजपूत समुदाय से आने वाले बबलू 2005 (अक्टूबर), 2010, 2015 और 2020 में लगातार चार बार जीत चुके हैं. इस बार राजद ने भी राजपूत उम्मीदवार विपिन कुमार सिंह उतारा है. दोनों तरफ एक ही जाति के उम्मीदवार होने से राजपूत वोट (लगभग 22-25%) बंटने की पूरी संभावना है.

“राजद ने बेहद चालाकी से उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा किया है. अगर राजपूत वोट 55-45 से भी बंटा तो बबलू बच जाएंगे, लेकिन 50-50 हुआ तो मुश्किल खड़ी हो सकती है.”- अरुण पांडे, वरिष्ठ पत्रकार

नीतीश मिश्रा फिर झंझारपुर में: मधुबनी की झंझारपुर सीट पर उद्योग मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र नीतीश मिश्रा भाजपा के टिकट पर फिर मैदान में हैं. नीतीश मिश्रा 2005, 2010 और 2020 में जीत चुके हैं. 2015 में हार का सामना करना पड़ा था. 2020 में उन्होंने भाकपा (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के रामनारायण यादव को हराया था. इस बार भी वही उम्मीदवार उनके सामने है. ब्राह्मण बहुल इस सीट पर नीतीश मिश्रा को भाजपा का मजबूत संगठन और मोदी-नीतीश की जोड़ी का फायदा मिल रहा है.

त्रिकोणीय जंग में फंसे जाम खान: कैमूर जिले की चैनपुर सीट पर जदयू के इकलौते अल्पसंख्यक कोटे के मंत्री जाम खान की प्रतिष्ठा दांव पर है. 2020 में वे बसपा के टिकट पर जीते थे और बाद में जदयू में शामिल हो गए. इस बार जदयू ने उन्हें ही टिकट दिया. मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, यहां जेडीयू से जाम खान, राजद से ब्रजकिशोर बिंद और बसपा से धीरज कुमार हैं.

“जाम खान बसपा से आए हैं और बसपा ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया. मुस्लिम वोट बंटेगा. तीनों के बीच कांटे की टक्कर है. कोई भी बाजी मार सकता है.”- डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

बेतिया की जनता से रेणु देवी को फिर उम्मीद: पश्चिम चंपारण की बेतिया सीट पर पूर्व उपमुख्यमंत्री और मत्स्य पशु संसाधन मंत्री रेणु देवी भाजपा की उम्मीदवार हैं. रेणु देवी 2000, 2005 (अक्टूबर), 2010 और 2020 में चार बार जीत चुकी हैं. कांग्रेस ने उनके सामने वसी अहमद को उतारा है. मुकाबला सीधा है.

वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कहते हैं, “बेतिया को भाजपा का गढ़ माना जाता है. अति पिछड़ा वोट निर्णायक रहेगा, जो ज्यादातर नीतीश और भाजपा के साथ है. रेणु देवी की जीत लगभग तय है.”

फुलपरास में धानुक वोट की बाजी, शीला मंडल की राह कठिन: मधुबनी की फुलपरास (आरक्षित) सीट पर परिवहन मंत्री शीला मंडल जदयू की उम्मीदवार हैं. 2020 में पहली बार जीती थीं. इस बार कांग्रेस ने भी धानुक जाति के सुबोध मंडल को उतारा है. दोनों उम्मीदवार एक ही जाति (धानुक) के होने से वोट बंटने का खतरा है. वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे कहते हैं, “फुलपरास में धानुक वोटर निर्णायक हैं. अति पिछड़ा वोट आम तौर पर नीतीश के साथ रहता है, लेकिन अगर धानुक वोट बंट गया तो शीला मंडल की राह बेहद कठिन हो जाएगी.”

सिक्सर की तैयारी में लेसी सिंह, लेकिन पूर्व साथी ने बढ़ाई मुश्किल: पूर्णिया की धमदाहा सीट पर समाज कल्याण मंत्री लेसी सिंह जदयू की उम्मीदवार हैं. लेसी सिंह 2000, 2005, 2010, 2015 और 2020 में लगातार पांच बार जीत चुकी हैं. इस बार छठी जीत (सिक्सर) का लक्ष्य है. लेकिन राजद ने उनके सामने पूर्व जदयू सांसद संतोष कुशवाहा को उतार दिया है, जो टिकट न मिलने से नाराज होकर राजद में चले गए थे.

“लेसी सिंह के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि उनके अपने ही पूर्व साथी सामने हैं. कुशवाहा वोट में सेंध लगी तो लेसी की जीत मुश्किल हो जाएगी.”- भोलानाथ, वरिष्ठ पत्रकार

कुल मिला कर कहें तो कई मंत्रियों की स्थिति ठीक नहीं है और वे अपनी सीट बचाने के लिए जद्दोजहद करते दिख रहे हैं. हालांकि 14 नवंबर को मतगणना के बाद ही बता चल पाएगा कि किस सीट पर किसने बाजी मारी है और कौन सरकार बनाने जा रहा है.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
मंत्रियों का राजनैतिक भविष्य
BIHAR MINISTERS
SAMARTH CHAUDHARY
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

