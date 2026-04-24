AAP में बगावत: राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों ने बदला पाला, संजय सिंह ने बताया ऑपरेशन लोटस
राज्यसभा सांसद राघव चड्डा समेत आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया. AAP ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया.
Published : April 24, 2026 at 5:42 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी को आज शुक्रवार को एक बड़ा झटका लगा है. पार्टी में अब तक की यह सबसे बड़ी टूट है. आप के कई राज्यसभा सदस्यों ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी सार्वजनिक की है. राघव चड्ढा ने दावा किया है कि अशोक मित्तल, संदीप पाठत, स्वाति मालिवाल, हर भजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता आदि ने भी आप पार्टी से इस्तीफा दे दिया है.
राघव चड्ढा ने शुक्रवार शाम को सोशल मीडिया पर लिखा, 'आज भारत के संविधान के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए, राज्यसभा में AAP के दो-तिहाई से अधिक सांसदों ने भाजपा में विलय कर लिया है. सात सांसदों ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे राज्यसभा के माननीय सभापति को सौंपा गया. मैंने, दो अन्य सांसदों के साथ मिलकर, हस्ताक्षरित दस्तावेज स्वयं सौंपे.
पार्टी में फूट पर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'अमित शाह जी और मोदीजी जी से कहना चाहता हूं, कि ये घिनौना खेल जो आप ने आम आदमी पार्टी के साथ और पंजाब की जनता के साथ खेला है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी.
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आम आदमी पार्टी के लिए शुक्रवार की शाम किसी बड़े झटके से कम नहीं रही. राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल जैसे बड़े चेहरों ने एक साथ पार्टी छोड़कर सबको हैरान कर दिया है. आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने एक साथ पार्टी छोड़ने से राजनीतिक गलियारे में सरगर्मियां तेज.
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