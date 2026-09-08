लद्दाख: BJP के चार पार्षदों का इस्तीफा, LADHC करगिल में राजनीतिक संकट गहराया
लद्दाख में पांच नए जिले बनने से पहाड़ी परिषद का विस्तार सभी जिलों में हो गया है. नए सिरे से चुनाव की मांग उठी है.
Published : September 8, 2026 at 8:53 PM IST
श्रीनगर: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के चार पार्षदों के इस्तीफे के बाद लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LADHC) करगिल के चेयरमैन जाफर अखून के लिए राजनीतिक संकट अभी खत्म नहीं हुआ है.
चार निर्वाचित पार्षदों - स्टैंजिन लकपा, पद्म दोर्जे, रिग्जिन गुरमेट और नामगल फुंचोक - ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को अपना इस्तीफा सौंप दिया. उन्होंने सात नवगठित जिलों में पर्वतीय परिषदों के विस्तार के बाद करगिल में हुए क्षेत्रीय बदलाव का हवाला देते हुए यह कदम उठाया.
अप्रैल 2026 तक, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केवल दो जिले - करगिल और लेह थे. इनका शासन क्रमशः 1996 और 2002 में स्थापित दो स्वायत्त पहाड़ी परिषदों द्वारा चलाया जाता था. यह चुनाव हर पांच साल बाद आयोजित किया जाता है. इसका नेतृत्व एक अध्यक्ष और कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता है. अध्यक्ष या मुख्य पार्षद को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और कार्यकारी पार्षद राज्य मंत्री के समकक्ष होते हैं.
लद्दाख में पांच नए जिलों - नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास - के गठन के साथ अब पहाड़ी परिषद का विस्तार सभी जिलों में हो गया है, जिससे करगिल और लेह परिषदों का अधिकार क्षेत्र सीमित हो गया है.
उदाहरण के लिए, अक्टूबर 2023 के चुनाव में, LAHDC करगिल में जांस्कर और द्रास सहित 26 निर्वाचन क्षेत्र थे. लेकिन जांस्कर और द्रास को नए जिले बनाए जाने के बाद, इन दोनों स्थानों से चुने गए तीन-तीन पार्षद अब अपनी परिषदों के लिए चुने जाएंगे, जिससे एकमात्र चालू करगिल परिषद की संरचना बदल जाएगी. लेह परिषद का कार्यकाल 2024 में समाप्त हो गया था और इसके चुनाव लंबे समय से लंबित हैं.
अधिकारियों ने कहा, "अब सात जिलों में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने के लिए परिसीमन किया जाना है. इसके बाद नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे."
इसका एक उदाहरण जांस्कर निर्वाचन क्षेत्र से स्टैंजिन लकपा हैं, जो BJP के उन चार पार्षदों में से एक हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है. वह इसी निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे, लेकिन अब उनका निर्वाचन क्षेत्र लेह के शम जिले के अंतर्गत आता है.
लकपा ने ईटीवी भारत को बताया, "हाल ही में स्वीकृत जिलों और परिषदों ने निर्वाचन क्षेत्रों को बदल दिया है, इसलिए हम नए चुनाव की मांग करते हैं."
जुलाई में, वह उन पार्षदों में से एक थे जिन्होंने बजट पारित करने के लिए LADHC प्रमुख अखून को अपना समर्थन दिया था, जब उनकी पूर्व पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और कांग्रेस के 16 पार्षदों ने अध्यक्ष के पद छोड़ने से इनकार करने पर उनके खिलाफ संयुक्त रूप से अविश्वास प्रस्ताव (NCM) पेश किया था. NC और कांग्रेस का यह गठबंधन शीर्ष पद के लिए ढाई-ढाई साल की सत्ता साझेदारी की समझ पर आधारित था.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के जाफर अखून ने पहले आधे कार्यकाल के लिए पदभार संभाला और अप्रैल 2025 में अपना कार्यकाल पूरा किया. लेकिन उन्होंने कांग्रेस को पदभार सौंपने से इनकार कर दिया, जिसके कारण NC को उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित करना पड़ा.
लकपा ने कहा, "परिषद भ्रम में फंसी हुई थी और इसके नेतृत्व और शक्तियों के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी. यह लगभग निष्क्रिय थी. इसलिए, हमने अपना इस्तीफा सौंप दिया."
समर्थन की कमी के बावजूद, अखून ने पद से इस्तीफा नहीं दिया है और उन्होंने इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है.
कांग्रेश नेता नासिर मुंशी, जो अखून के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले पार्षदों में शामिल थे, का मानना है कि LADHC व्यावहारिक रूप से "भंग" हो चुकी है.
उन्होंने कहा, "अकनू अवैध रूप से परिषद चला रहे हैं और हमारे हटने के बाद से उन्होंने कुछ नहीं किया. उनका एकमात्र उद्देश्य कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकना था. अब, NC द्वारा उन्हें हटाए जाने और बीजेपी सदस्यों द्वारा इस्तीफे सौंपे जाने के बाद उनके लिए कोई जगह नहीं बची है.
लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के लिए, सात परिषदों का विस्तार इस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक "ऐतिहासिक दिन" है. उन्होंने पिछले सभी नोटिफिकेशनों को रद्द करते हुए, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम, 1997 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत सात नई परिषदों के विस्तार की अधिसूचना जारी की.
उन्होंने कहा कि सभी सात जिलों में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों का गठन लद्दाख में जमीनी स्तर के शासन को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर है. यह लोगों को सशक्त बनाएगा और विकास को स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने में सक्षम बनाएगा.
यह भी पढ़ें- लद्दाख के किसानों की चमकेगी किस्मत! सिंधु और सुरु नदी पर बनेंगे 36 चेक डैम