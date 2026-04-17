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महिला आरक्षण अधिनियम की अधिसूचना पर सत्तापक्ष, विपक्ष के बीच राजनीतिक आरोप

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी पार्टियों ने शुक्रवार को एक-दूसरे पर महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया. सत्ताधारी पार्टी ने इस कदम को “ऐतिहासिक” कदम बताया, जबकि विपक्ष ने कहा कि सरकार कानून पर अधिसूचना जारी करने को लेकर “सो रही” थी.

विपक्षी पार्टियों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण का इस्तेमाल “गैर-संवैधानिक” परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कर रही है.

महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 को बृहस्पतिवार रात को अधिसूचित किया गया.

एक अधिकारी ने बताया कि कानून को लागू करना ज़रूरी था क्योंकि इसके बिना इसका प्रस्तावित संशोधन लागू नहीं होता.

संविधान संशोधन विधेयक कानून तो बन गया लेकिन संविधान का हिस्सा नहीं बना क्योंकि सरकार ने इसे लागू नहीं किया था.

अधिकारी ने कहा कि अगर कोई कानून लागू नहीं होता है, तो उसमें प्रस्तावित संशोधन कैसे लागू किया जा सकता है, इसलिए इसे 16 अप्रैल से लागू किया गया.

साल 2023 में पारित अधिनियम को 16 अप्रैल से अधिसूचित किया गया था, जब लोकसभा में इसी कानून में संशोधन करने के लिए चर्चा चल रही है.

भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनका विरोध राजनीति से प्रेरित है.

उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, “विपक्ष का सिर्फ़ एक एजेंडा है -- सिर्फ़ विरोध करना. इरादा सिर्फ़ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विरोध करना है.”

उन्होंने कहा, “जहां तक परिसीमन की बात है, इसे साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है. यह उस तरह का संविधान संशोधन नहीं है जैसा बताया जा रहा है. विपक्ष अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन महिला आरक्षण पर उन्हें समर्थन करना चाहिए.’’