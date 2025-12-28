ETV Bharat / bharat

yearender 2025: उत्तराखंड में नीतियों के लिहाज से खास रहा साल 2025, UCC समेत इन कानूनों और योजनाओं पर लगी मुहर

यूसीसी लागू हुआ: यही वजह है कि साल 2025 नीतियों और योजनाओं को लागू करने के लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है. खास बात यह है कि साल 2025 शुरू होने के बाद 27 जनवरी को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की गई. यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना.

योजनाओं में खास वर्ग का किया गया टारगेट: इसी क्रम में धामी सरकार भी उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किए जाने को लेकर तमाम महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों पर काम कर रही है. उत्तराखंड सरकार ने साल 2025 यानी उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में करीब एक दर्जन से अधिक नीतियों को प्रख्यापित किया है. इसके अलावा तमाम योजनाएं भी लागू की गई है, जिसके जरिए किसानों, महिलाओं, युवाओं, छात्र-छात्राओं, गरीबों को टारगेट किया गया है.

विकसित भारत के लिए योजनाएं: केंद्र सरकार साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनने पर जोर दे रही है. यही वजह है कि केंद्र सरकार तमाम नीतियों और योजनाओं को धरातल पर उतार रही है, ताकि विकसित भारत@2047 के विजन को पूरा किया जा सके. विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए चार मुख्य स्तंभ यानि युवा, गरीब, महिला और किसान पर जोर दिया जा रहा है, जिसके तहत केंद्र सरकार देश में नीतियों और योजनाओं को इन्हीं वर्गों को सशक्त बनाने के लिए तैयार कर धरातल पर उतर जा रहा है.

देहरादून: साल 2025 उत्तराखंड के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा. इस साल नियोजन यानी प्लानिंग विभाग की ओर से तमाम नीतियां न सिर्फ तैयार की गईं, बल्कि उन्हें धरातल पर भी उतारा गया, जो कहीं-कहीं हर वर्ग से जुड़ी हुई थी. कृषि-बागवानी, आवास, योगा, उद्योग, रोड सेफ्टी से लेकर ऊर्जा सेक्टर में इस साल कई नीतियां प्रख्यापित की गई हैं. कुछ नीतियां ऐसे भी हैं, जिनकी रूपरेखा तो साल 2025 में ही तैयार हो गई थी, लेकिन धरातल पर उन्हें 2026 में उतारा जाएगा. इममें से एक तो UCC ही है. आइए जानते है कि नीतियों और योजनाओं के लिहाज से ये साल कैसे रहा, और आगामी साल 2026 में कौन-कौन से योजनाओं लागू हो सकती है.

महिला और युवा नीति का अभी भी इंतजार: दरअसल, साल 2020 से ही उत्तराखंड राज्य महिला और युवा नीति पर काम चल रहा है, लेकिन अभी तक ये दोनों नीतियां धरातल पर उतर नहीं पाई है. उत्तराखंड महिला नीति का ड्राफ्ट साल 2022 में तैयार हो गया था, जिसे पिछले साल राज्य स्थापना दिवस पर लागू करने की संभावना थी, लेकिन लागू नहीं किया था. नीति महिलाओं के सशक्तिकरण, जेंडर बजट और विभागीय समन्वय पर केंद्रित है.

साल 2025 की मुख्य योजनाएं. (ETV Bharat)

इसी तरह युवा नीति को इसी साल 2025 में लागू करनी की संभावना थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया जा सका है. युवा नीति युवाओं के रोजगार, कौशल और स्वरोजगार पर केंद्रित है.

ऊर्जा सेक्टर में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया:

साल 2025 में तमाम नीतियां लागू की गई है, जिसमें मुख्य रूप से ऊर्जा सेक्टर में जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी है, जिसे इसी साल लागू किया गया है. जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी लागू होने के बाद अब जल्द ही चमोली जिले के तपोवन साइट को अलॉट करने जा रहे हैं. इससे पहले साल 2024 में सरकार ने स्मॉल हाइड्रो पावर पॉलिसी और पंप स्टोरेज प्लान पॉलिसी लागू की थी.

- आर मीनाक्षी सुंदरम, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग -

आवास सेक्टर में उठाया बड़ा कदम: इसके साथ ही आवास सेक्टर में टाउन प्लानिंग पॉलिसी और लैंड पूलिंग पॉलिसी को हाल ही में मंजूरी दी गई है. ऐसे में अगले साल से टाउन प्लानिंग पॉलिसी और लैंड पूलिंग पॉलिसी का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. वहीं इससे पहले अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी को लागू किया जा चुका है.

कृषि सेक्टर में कई योजनाएं लागू की: साथ ही बताया कि ऊर्जा और आवास सेक्टर के अलावा भी तमाम विभागों की पॉलिसी तैयार की गई है, जिसमें कृषि सेक्टर के तहत सेब नीति, कीवी नीति, मिलेट मिशन और महक क्रांति नीति को लागू किया गया है. इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट विभाग की ओर से मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना को लागू किया गया, जिसके जरिए विदेशों में लोगों को नौकरी के लिए भेजा गया.

साल 2022 से अभी तक 30 से 32 नई नीतियों को तैयार किया गया है. नियोजन विभाग की ओर से उत्तराखंड महिला नीति और उत्तराखंड युवा नीति को तैयार किया गया है. दोनों ही नीतियों को संबंधित विभाग को हैंडओवर भी किया जा चुका है.

- आर मीनाक्षी सुंदरम, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग -

इस नीति पर काम पूरा: नियोजन विभाग की ओर से मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन पॉलिसी को भी तैयार कर लिया गया है, ये पॉलिसी सरकारी प्रोग्राम्स के इंपैक्ट असेसमेंट और मॉनिटरिंग करने के लिए तैयार की गई है. यह योजना भी अगले साल यानी 2026 में धरातल पर उतर सकती हैं. इसके अलावा विभाग अपने-अपने स्तर से भी तमाम नीतियों और योजनाओं को तैयार कर धरातल पर उतरते हैं. बता दें कि इसी साल उत्तराखंड लोकभवन ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025 और समान नागरिक संहिता उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक, 2025 को भी लौटाया भी है.

क्या कहते हैं जानकार:

समय की मांग और परिस्थितियों को देखते हुए सरकारी नई नीतियां और योजनाओं का खाका तैयार करते हुए उसे लागू करती है. ऐसे में जो नीतियां और योजनाएं तैयार की जाती है, अगर वो जन अपेक्षाओं के अनुरूप न हो तो उससे सरकारें आसहज भी होती हैं.

- भगीरथ शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार -

साल 2025 में एक दर्जन से अधिक नीतियां तैयार की गई, जिनमें से अधिकतर लागू हो गई है. कुछ संशोधन नीतियां धरातल पर नहीं उतर पाई है, जिसमें धर्मांतरण कानून का संशोधन विधेयक भी शामिल है. इसके साथ ही प्रदेश के युवाओं और महिलाओं को सशक्त किए जाने को लेकर सरकार ने युवा और महिला नीति को भी तैयार किया है, लेकिन वो भी अभी तक लागू नहीं हो पाई है. जिस पर तेजी से काम करने की जरूरत है.

पढ़ें---