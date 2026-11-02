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दिल्ली: वकीलों-पुलिस के बीच मारपीट और अधिकारियों के तबादले के विरोध में पुलिसकर्मियों का मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन

पुलिसकर्मियों ने मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को एक अनोखी स्थिति देखने को मिली, जब दिल्ली पुलिस के ही करीब 80 पुलिसकर्मी, अधिकारी अपने विभाग के पुलिस मुख्यालय (PHQ) के गेट नंबर-1 के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए. दरअसल, शाहदरा थाने में वकीलों व पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़प के बाद एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और शाहदरा थाने के एसएचओ अरुण कुमार समेत दो अधिकारियों के तबादले के विरोध में पुलिसकर्मियों ने अपनी आवाज उठाई. प्रदर्शन कर रहे पुलिसकर्मियों का आरोप है कि वकीलों के साथ विवाद के बाद पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन वकीलों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई.

दरअसल, 23 अक्टूबर को शाहदरा पुलिस स्टेशन के अंदर वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई थी. इस दौरान एक वकील के सिर में चोट आई थी. घटना के बाद वकीलों ने विरोध शुरू कर दिया व हड़ताल भी की. इसके बाद बने दबाव के बीच एसीपी मनस्वी वशिष्ठ व एसएचओ अरुण कुमार का तबादला कर दिया गया. इसी फैसले के विरोध में सोमवार को पुलिसकर्मी पुलिस मुख्यालय के बाहर एकत्र हो गए और प्रदर्शन करने लगे.