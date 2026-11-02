दिल्ली: वकीलों-पुलिस के बीच मारपीट और अधिकारियों के तबादले के विरोध में पुलिसकर्मियों का मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन
शाहदरा पुलिस स्टेशन में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प मामले ने नया मोड़ ले लिया है. सोमवार को पुलिसकर्मियों ने इसे लेकर प्रदर्शन किया.
Published : November 2, 2026 at 5:19 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को एक अनोखी स्थिति देखने को मिली, जब दिल्ली पुलिस के ही करीब 80 पुलिसकर्मी, अधिकारी अपने विभाग के पुलिस मुख्यालय (PHQ) के गेट नंबर-1 के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए. दरअसल, शाहदरा थाने में वकीलों व पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़प के बाद एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और शाहदरा थाने के एसएचओ अरुण कुमार समेत दो अधिकारियों के तबादले के विरोध में पुलिसकर्मियों ने अपनी आवाज उठाई. प्रदर्शन कर रहे पुलिसकर्मियों का आरोप है कि वकीलों के साथ विवाद के बाद पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन वकीलों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई.
दरअसल, 23 अक्टूबर को शाहदरा पुलिस स्टेशन के अंदर वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई थी. इस दौरान एक वकील के सिर में चोट आई थी. घटना के बाद वकीलों ने विरोध शुरू कर दिया व हड़ताल भी की. इसके बाद बने दबाव के बीच एसीपी मनस्वी वशिष्ठ व एसएचओ अरुण कुमार का तबादला कर दिया गया. इसी फैसले के विरोध में सोमवार को पुलिसकर्मी पुलिस मुख्यालय के बाहर एकत्र हो गए और प्रदर्शन करने लगे.
Delhi: Visuals from outside Gate No. 1 of Delhi Police Headquarters (PHQ), where police personnel have gathered to discuss the recent transfers of ACP Manasvi Vashistha and SHO Arun Kumar with the Police Commissioner inside the headquarters. They have been asked not to stage a… pic.twitter.com/6xDZTlW3bJ— IANS (@ians_india) November 2, 2026
मुख्यालय में बात रखने की अपील
प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों ने अपनी शिकायतें व मांगें पुलिस कमिश्नर के सामने रखीं. एसीपी मनस्वी वशिष्ठ ने बताया कि उन्होंने अपनी पांच मांगें पुलिस कमिश्नर के सामने रखी हैं. उनके मुताबिक, पुलिस कमिश्नर ने उनके अनुरोध पर मुलाकात के लिए समय दिया और उनकी मांगों पर चर्चा भी हुई. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि बैठक में सभी लोगों को खुलकर अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाया कुछ मुद्दों का समाधान सोमवार को ही किए जाने की जरूरत है. प्रदर्शन के दौरान मौके पर नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा, प्रदर्शन कर रहे पुलिसकर्मियों को समझाते नजर आए. उन्होंने पुलिसकर्मियों से सड़क से हटकर पुलिस मुख्यालय के अंदर चलकर अपनी बात रखने की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारी तत्काल उनकी बात मानने को तैयार नहीं दिखे.
Delhi: Delhi Police personnel and officers were seen raising demands on the road outside Police Headquarters (PHQ), while senior officers tried to persuade them to take up their concerns with the Police Commissioner inside the headquarters instead of staging a roadside protest.… pic.twitter.com/ejs98huqWU— IANS (@ians_india) November 2, 2026
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सोशल मीडिया पर बहस शुरू
इस प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस शुरू हो गई है. अखिल भारतीय स्टूडेंट एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाया कि दिल्ली पुलिस मुख्यालय उस इलाके में आता है, जहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है. वहीं, सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाया कि जब पुलिसकर्मी ही पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली पुलिस अपने ही पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी?
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