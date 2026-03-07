ETV Bharat / bharat

पुरानी रंजिश के कारण पुलिस कांस्टेबल की गई जान, रिश्तेदारों ने घर में घुसकर बेरहमी से पीटा

जगजीत सिंह पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे ( ETV Bharat )

अमृतसर: पंजाब में अमृतसर के राजासांसी में घर में घुसकर रिश्तेदारों ने एक पुलिसकर्मी की बड़ी ही बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक, मृतक जगजीत सिंह पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे और गांव में रहने वाले एक रिश्तेदार से उनकी पुरानी दुश्मनी थी.

इसी दुश्मनी के चलते जगजीत पर घर में घुसकर जानलेवा हमला किया गया. इस हमले में गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी की मौत हो गई. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. वहीं, इस मर्डर के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया है. वहीं, परिवार वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं,.

मामले की जानकारी देते हुए मृतक की भतीजी जतिंदर कौर ने कहा कि, उनके चाचा पुलिस कांस्टेबल जगजीत सिंह गुरदासपुर के डीएसपी के सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तैनात थे.

भतीजी ने बताया कि, वह कल शाम ड्यूटी से अपने गांव जगदेव कलां लौटे थे. इसी दौरान उनके रिश्तेदार और अन्य लोगों को मिलाकर करीब 10 हमलावर 2 गाड़ियों पर सवार होकर आए. उन्होंने आते ही जगजीत सिंह और परिवार के बाकी सदस्यों को पीटना शुरू कर दिया.