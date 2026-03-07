पुरानी रंजिश के कारण पुलिस कांस्टेबल की गई जान, रिश्तेदारों ने घर में घुसकर बेरहमी से पीटा
अमृतसर के राजासांसी में घर में घुसकर रिश्तेदारों ने एक पुलिसकर्मी की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस आरोपियों की तालाश में जुट गई है.
Published : March 7, 2026 at 6:54 PM IST
अमृतसर: पंजाब में अमृतसर के राजासांसी में घर में घुसकर रिश्तेदारों ने एक पुलिसकर्मी की बड़ी ही बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक, मृतक जगजीत सिंह पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे और गांव में रहने वाले एक रिश्तेदार से उनकी पुरानी दुश्मनी थी.
इसी दुश्मनी के चलते जगजीत पर घर में घुसकर जानलेवा हमला किया गया. इस हमले में गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी की मौत हो गई. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. वहीं, इस मर्डर के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया है. वहीं, परिवार वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं,.
मामले की जानकारी देते हुए मृतक की भतीजी जतिंदर कौर ने कहा कि, उनके चाचा पुलिस कांस्टेबल जगजीत सिंह गुरदासपुर के डीएसपी के सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तैनात थे.
भतीजी ने बताया कि, वह कल शाम ड्यूटी से अपने गांव जगदेव कलां लौटे थे. इसी दौरान उनके रिश्तेदार और अन्य लोगों को मिलाकर करीब 10 हमलावर 2 गाड़ियों पर सवार होकर आए. उन्होंने आते ही जगजीत सिंह और परिवार के बाकी सदस्यों को पीटना शुरू कर दिया.
इस दौरान जगजीत सिंह के सिर पर रॉड लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए और वहीं गिर पड़े. उनकी अस्पताल ले जाने से पहले मौत हो गई. इस मामले को लेकर राजासांसी थाने की एसएचओ हरसिमरत कौर मौके पर पहुंचीं और हालात का जायजा लिया. उन्होंने कहा, 'परिवार वालों के बयान के मुताबिक, कथित आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.
पुलिस ने मृतक जगजीत सिंह की बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए अजनाला के सिविल अस्पताल भेज दिया है, जहां पोस्टमॉर्टम किया जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
