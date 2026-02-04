ETV Bharat / bharat

बाघ ने पुलिसकर्मी पर किया हमला, मारने के बाद बाइक के पास बैठा दिखा

बाघ ने पुलिसकर्मी पर किया हमला, मारने के बाद बाइक के पास बैठा दिखा ( ETV Bharat )

तेजपुर (असम): पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के मेहाओ वन्यजीव अभयारण्य (Mehao Wildlife Sanctuary) में एक पुलिसकर्मी को बाघ ने मार डाला. यह घटना सोमवार (2 फरवरी) को हुई. इस घटना के बाद वन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से रोइंग-मायोदिया रोड (Roing-Mayodia road) पर यात्रा करने या गाड़ी पार्क करने से बचने की अपील की गई है. वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब पुलिसकर्मी आधी रात को बाइक से जा रहा था. पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान हेड कांस्टेबल चिकसेंग मनापांग (Chikseng Manapang) के तौर पर हुई है, जो नामचाई जिले के रहने वाले थे और रोइंग पुलिस स्टेशन में काम करते थे. घटना के बाद, मौके पर दो बाघ देखे गए और एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिसकर्मी की बाइक और पास में एक बाघ दिखाई दे रहा था. राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री वानकी लोवांग और सलाहकार वांगलिन लोवांगडोंग ने स्थिति का जायजा लेने के लिए ईटानगर में वरिष्ठ वन अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF), वन बल के प्रमुख और मुख्य वन्यजीव वार्डन भी शामिल हुए. प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि वन विभाग मुख्यालय ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए इमरजेंसी ऑर्डर जारी किए हैं और वन कर्मियों की टीमों को एडवांस्ड इक्विपमेंट के साथ मेहाओ वन्यजीव अभयारण्य भेज दिया गया है.