बाघ ने पुलिसकर्मी पर किया हमला, मारने के बाद बाइक के पास बैठा दिखा

अरुणाचल प्रदेश के मेहाओ वन्यजीव अभयारण्य में बाइक से जा रहे पुलिसकर्मी पर बाघ ने हमला किया और मार डाला.

policeman was killed in a tiger attack in Arunachal Pradesh's Mehao sanctuary
बाघ ने पुलिसकर्मी पर किया हमला, मारने के बाद बाइक के पास बैठा दिखा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 4, 2026 at 10:07 PM IST

3 Min Read
तेजपुर (असम): पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के मेहाओ वन्यजीव अभयारण्य (Mehao Wildlife Sanctuary) में एक पुलिसकर्मी को बाघ ने मार डाला. यह घटना सोमवार (2 फरवरी) को हुई. इस घटना के बाद वन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से रोइंग-मायोदिया रोड (Roing-Mayodia road) पर यात्रा करने या गाड़ी पार्क करने से बचने की अपील की गई है.

वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब पुलिसकर्मी आधी रात को बाइक से जा रहा था. पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान हेड कांस्टेबल चिकसेंग मनापांग (Chikseng Manapang) के तौर पर हुई है, जो नामचाई जिले के रहने वाले थे और रोइंग पुलिस स्टेशन में काम करते थे.

घटना के बाद, मौके पर दो बाघ देखे गए और एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिसकर्मी की बाइक और पास में एक बाघ दिखाई दे रहा था.

राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री वानकी लोवांग और सलाहकार वांगलिन लोवांगडोंग ने स्थिति का जायजा लेने के लिए ईटानगर में वरिष्ठ वन अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF), वन बल के प्रमुख और मुख्य वन्यजीव वार्डन भी शामिल हुए.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि वन विभाग मुख्यालय ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए इमरजेंसी ऑर्डर जारी किए हैं और वन कर्मियों की टीमों को एडवांस्ड इक्विपमेंट के साथ मेहाओ वन्यजीव अभयारण्य भेज दिया गया है.

बयान में कहा गया है कि इसके अलावा, नमदाफा टाइगर रिज़र्व और कामलांग टाइगर रिज़र्व से स्पेशलिस्ट STF फॉरेस्ट गार्ड टीमों को हथियारों और इक्विपमेंट के साथ भेजा गया है. दिबांग वन प्रभाग को भी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए अतिरिक्त लॉजिस्टिक सहायता देने के लिए कहा गया है. पूर्वी अरुणाचल वन प्रभाग के मुख्य वन संरक्षक पूरे ऑपरेशन को सुपरवाइज करेंगे और नियमित रिपोर्ट देंगे.

बयान के मुताबिक, पूर्वी अरुणाचल वन प्रभाग के मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में एक टेक्निकल और एक्सपर्ट कमिटी बनाई गई है जो लगातार हालात पर नजर रखेगी और सलाह देगी. लोगों से कहा गया है कि वे जंगली जानवरों के पास न जाएं और रोइंग-मायोदिया रोड पर गाड़ियां पार्क न करें.

इंसानों को खतरे को देखते हुए, राज्य के चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11(a) के तहत बेहोशी/ट्रैपिंग का इस्तेमाल करके संबंधित बाघ को पकड़ने और उसके पुनर्वास की इजाज़त दे दी है. यह काम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा.

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने मृतक पुलिसकर्मी के परिवार को 10 लाख रुपये की मदद देने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है. वन विभाग ने भी शीर्ष अधिकारियों को नामचाई में परिवार को हर मुमकिन मदद देने का निर्देश दिया है.

