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जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादी हमला, गोलीबारी में पुलिसकर्मी की मौत

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादी हमला, गोलीबारी में पुलिसकर्मी की मौत ( File/ ANI )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को आतंकवादी हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया. श्रीनगर में अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को दोपहर करीब 12.30 बजे अनंतनाग के लाल चौक पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की.

उन्होंने बताया कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात एक हेड कांस्टेबल, आशिक हुसैन, हमले में घायल हो गए और उन्हें अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया. लेकिन हुसैन को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और हमलावरों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है.