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जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादी हमला, गोलीबारी में पुलिसकर्मी की मौत

लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन TRF ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये अनंतनाग में हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली है.

policeman killed in terrorists attack at Lal Chowk in Anantnag Jammu kashmir
जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादी हमला, गोलीबारी में पुलिसकर्मी की मौत (File/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 22, 2026 at 1:43 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को आतंकवादी हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया. श्रीनगर में अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को दोपहर करीब 12.30 बजे अनंतनाग के लाल चौक पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की.

उन्होंने बताया कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात एक हेड कांस्टेबल, आशिक हुसैन, हमले में घायल हो गए और उन्हें अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया. लेकिन हुसैन को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और हमलावरों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है.

लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन, द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये हमले की जिम्मेदारी ली है.

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