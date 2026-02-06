ETV Bharat / bharat

20 रुपये की रिश्वत का दाग 27 साल बाद हटा, फैसले की रात तत्कालीन पुलिसकर्मी की हुई मौत

अहमदाबाद: महज 20 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में 27 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने वाले तत्कालीन पुलिसवाले को आखिरकार गुजरात हाई कोर्ट से इंसाफ तो मिल गया, लेकिन यह इंसाफ उसकी जिंदगी का आखिरी चैप्टर साबित हुई. पूरा मामला दिल को झकझोर देने वाला है. वह इसलिए क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट के फैसले वाली रात ही उसकी प्राकृतिक वजहों से मौत हो गई.

27 साल बाद इंसाफ मिला लेकिन...

साल 1997 में अहमदाबाद के वेजलपुर इलाके में विशाला जंक्शन के पास ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कॉन्स्टेबल पर 20 रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगा था. इस मामले में एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने जाल बिछाकर रेड मारी थी, जिसके बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी.

लंबी सुनवाई के बाद साल 2004 में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस समय के पुलिसवाले को दोषी ठहराते हुए तीन साल जेल की सजा सुनाई. इस फैसले के खिलाफ पुलिसवाले ने हाई कोर्ट में अपील की और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश को चुनौती दी. इस अपील पर सुनवाई के बाद गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस एसवी पिंटो की कोर्ट ने आखिरकार एक अहम फैसला सुनाया.

हाई कोर्ट ने सभी सबूतों और दलीलों को देखने के बाद कहा कि रिश्वत मांगने और लेने के बारे में काफी और भरोसेमंद सबूत पेश नहीं किए गए. नतीजतन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया गया और उस समय के पुलिसवाले को बरी कर दिया गया.