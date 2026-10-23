रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल की तलाश तेज, नेपाल तक पहुंची पुलिस की जांच, LOC जारी करने की तैयारी
उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने की तैयारी,नेपाल में छिपे होने की आशंका
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 23, 2026 at 7:25 PM IST
देहरादून: उत्तराखड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू से जुड़े मामले में देहरादून पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही गिरधारी का अभी तक पता नहीं चल पाया है. उनके नेपाल में छिपे होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने नेपाली अधिकारियों से संपर्क साधा है. साथ ही संभावित ठिकानों पर तलाश की जा रही है.
पुलिस अब कॉल डिटेल मोबाइल की आखिरी लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाने में जुटी है कि वो फिलहाल कहां हैं? विदेश जाने की आशंका को देखते हुए उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू करने की तैयारी है. यानी आने वाले दिनों में गिरधारी लाल साहू की मुश्किलें और बढ़ सकती है.
क्या बोले अधिकारी? कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और गिरधारी लाल साहू विवाद पर देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है. अब इस मामले में लुक आउट सर्कुलर जारी करने की तैयारी की जा रही है. उनका कहना है कि प्राथमिकता गिरधारी लाल की लोकेशन का पता लगाकर उन्हें जांच में शामिल करना है.
पुलिस को मिली सूचना के आधार पर नेपाल में उनकी संभावित मौजूदगी को लेकर भी पड़ताल की जा रही है. ऐसे में जांच एजेंसियां तकनीकी इनपुट और अन्य उपलब्ध जानकारियों का मिलान कर रही हैं. ताकि, गिरधारी लाल की तलाश को किसी ठोस नतीजे तक पहुंचाया जा सके.
गौर हो कि इस मामले की शुरुआत 15 अक्टूबर को हुई, जब कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून के कैंट थाने में अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में मारपीट, उत्पीड़न, जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल, धोखाधड़ी समेत जान से मारने की साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए.
इसके अलावा मंत्री रेखा आर्या ने कंपनी से जुड़े दस्तावेजों में कथित तौर पर फर्जी हस्ताक्षर कर उन्हें निदेशक पद से हटाए जाने का आरोप भी लगाया है. इन आरोपों की सत्यता और उनसे जुड़े तथ्यों की जांच पुलिस कर रही है. उधर, गिरधारी लाल साहू भी रेखा आर्या पर उल्टा ही कथित तौर 210 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है.
बरेली तक पहुंची जांच, पुराने मुकदमों और कंपनियों के दस्तावेज खंगाले: प्रकरण की जांच के लिए एसपी देहात जया बलूनी के नेतृत्व में एसआईटी यानी विशेष जांच टीम गठित किया गया है. जांच का दायरा अब उत्तर प्रदेश के बरेली तक पहुंच चुका है. वहां पहुंची पुलिस टीम ने साहू से जुड़े संभावित ठिकानों पर तलाश की और पुराने मुकदमों के साथ कंपनियों से संबंधित दस्तावेज भी जुटाए.
हालांकि, एसआईटी को वहां भी गिरधारी लाल साहू नहीं मिले. अब बरेली से जुटाई गई जानकारियों और दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है. इसके साथ ही मंत्री रेखा आर्या की ओर से बताए गए ठिकानों और संपत्तियों से संबंधित पहलुओं की भी जांच की जा रही है. फिलहाल, मामले में सियासत भी जमकर हो रही है.
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