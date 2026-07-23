मेडिकल छात्राओं की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़, मामले में कथित लापरवाही के लिए आलोचनाओं के घेरे में पुलिस
सैकड़ों छात्रों ने मेडिकल कॉलेज पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस की लापरवाही की निंदा की.
Published : July 23, 2026 at 8:16 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल के त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्रों की खराब फोटोशॉप्ड तस्वीरों के प्रसार से जुड़े एक मामले को संभालने में कथित लापरवाही के लिए पुलिस जांच के दायरे में आ गई है.
पुलिस ने वायनाड के कक्कावायल के एमबीबीएस के तीसरे साल के छात्र एबेल ऑगस्ट के खिलाफ पहला आरोपी बनाकर केस दर्ज किया है. मेडिकल कॉलेज के छात्रों का आरोप है कि महीनों पहले कई शिकायतें दर्ज होने के बावजूद पुलिस केस दर्ज करने को तैयार नहीं थी. शुरुआत में, ग्यारह छात्रों की शिकायतों के बावजूद सिर्फ एक केस दर्ज किया गया था.
बढ़ते दबाव के बाद ही दो और केस दर्ज किए गए. एबेल ऑगस्ट, जिसे पहले मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था, को आगे की जांच के बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया.
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अगर और पीड़ित सामने आते हैं, तो उनके बयान दर्ज करने के बाद और एफआईआर दर्ज की जाएंगी. मामले के बाद, एबेल ऑगस्ट को मेडिकल कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया था. पुलिस का अनुमान है कि इसमें 20 से ज्यादा पीड़ित शामिल हैं, जिनकी मॉर्फ्ड तस्वीरें कथित तौर पर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं.
जांच में नया मोड़ तब आया जब कॉलेज से जुड़े सात लोगों के बयानों के आधार पर पुलिस उपायुक्त (DCP), केएस सहनशाह ने आज एबेल ऑगस्ट से फिर पूछताछ की. साइबर एक्सपर्ट अब एबेल के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच कर रहे हैं, और आरोपी के दोस्तों पर भी नजर रखी जा रही है.
डीसीपी सहनशाह ने साफ किया कि पुलिस जांच में कोई कमी नहीं थी और भरोसा दिलाया कि एबेल को कानून की गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस को पता चला कि आरोपी ने छात्राओं की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की थी और उन्हें बिना इजाजत के छात्राओं की इंस्टाग्राम स्टोरीज से ली गई तस्वीरों का इस्तेमाल करके, अश्लील नोट्स के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया था.
सैकड़ों छात्रों ने कल रात मेडिकल कॉलेज पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया, और पुलिस की लापरवाही की निंदा की, जिसके कारण कथित तौर पर आरोपी को जमानत मिल गई. पुलिस का कहना है कि उन्होंने कोर्ट में आईटी एक्ट और बीएनएस एक्ट की लागू धाराओं सहित एक रिमांड रिपोर्ट जमा की थी, और कोर्ट ने जमानत दे दी थी.
कानूनी जानकारों का कहना है कि बीएनएस एक्ट के तहत सात साल से कम की सजा वाले अपराधों के लिए, गिरफ्तारी से पहले आमतौर पर एक नोटिस जारी किया जाता है. हालांकि, इस मामले में, पुलिस का दावा है कि उसने हाबिल को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है.
यूनिवर्सिटी यूनियन काउंसलर एनएच सालिह ने पुलिस की आलोचना करते हुए कहा कि आरोपी को मामूली आरोपों और जांच अधिकारी के कथित गलत व्यवहार के कारण जमानत दी गई थी. उन्होंने चिंता जताई कि इस तरह की नरमी एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकती है.
छात्रों ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि 11 छात्रों की कई शिकायतों के बावजूद पुलिस ने सिर्फ एक एफआईआर दर्ज की है. उनका दावा है कि शुरू में सिर्फ एक शिकायत करने वाले का बयान लिया गया था, और दूसरों को बाद में आने के लिए कहा गया था. पीड़ित इस बात पर जोर देते हैं कि इस मामले से जुड़े कई छात्रों को बहुत बुरे अनुभव हुए हैं. यह विवाद जारी है क्योंकि छात्रा और फैकल्टी (संकाय) कानून लागू करने वाली अथॉरिटी से न्याय और ज्यादा जवाबदेही की मांग कर रहे हैं.
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