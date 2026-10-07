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Special: साइबर अपराधियों की कमाई पर झारखंड पुलिस का वार, बन रही है ‘साइबर ट्री’!

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांचीः साइबर अपराधियों के खिलाफ झारखंड पुलिस अब सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहना चाहती. पुलिस ने साइबर ठगी के पूरे आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करने की रणनीति तैयार की है. इसके तहत अब अपराधी के पीछे मौजूद पूरे ‘साइबर ट्री’ को खंगाला जा रहा है.