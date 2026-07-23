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बदरीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी केस, कुबेर खजाने तक पहुंची जांच, पुलिस ने सोना-चांदी के रिकॉर्ड खंगाले

बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी केस में पुलिस जांच गुरुवार को कुबेर खजाने तक पहुंची. पुलिस ने कुबेर खजाने का निरीक्षण किया.

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बदरीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी केस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 23, 2026 at 8:09 PM IST

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चमोली: बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी केस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है. अब जांच टीम ने बदरीनाथ धाम मंदिर के कुबेर खजाने का भी निरीक्षण किया, जहां दान में प्राप्त नकदी, सोना-चांदी व संबंधित अभिलेखों की बारीकी से जांच की गई. जांच के दौरान सभी रजिस्टरों का मिलान किया गया और उपलब्ध सामग्री सुरक्षित व व्यवस्थित पाई गई.

बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी केस में पुलिस की तरफ गठित की गई एसआईटी (Special Investigation Team) अभी तक दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. सबसे पहले पुलिस ने इस मामले में प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया था, जो बदरी-केदार मंदिर समिति (बेकेटीसी) का कर्मचारी है. हालांकि इस केस में उसका नाम सामने आने के बाद बीकेटीसी ने प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर दिया था. फिलहाल प्रमोद नौटियाल जेल में है.

सबसे पहले बदरीनाथ धाम मंदिर में दान चोरी का आरोपी प्रमोद नौटियाल पर लगा था. वहीं पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो एक नाम राजेंद्र चौहान का सामने आया. राजेंद्र चौहान पूर्व मंदिर अधिकारी था, जो तीस जून को ही रिटायर्ड हुआ था. पुलिस ने इस मामले में दूसरी गिरफ्तारी राजेंद्र चौहान की है. राजेंद्र चौहान भी इस वक्त जेल में बंद है. जांच के दौरान पुलिस को राजेंद्र चौहान के पास से विदेशी मुद्रा, केसर समेत अन्य सामग्री भी बरामद हुई थी.

वहीं पुलिस ने बताया कि जब मंदिर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई तो कुछ और संदिग्ध भी जांच टीम की नजर में आए है. फिलहाल उनकी भी जांच चल रही है. एसआईटी ने बदरी-केदार मंदिर समिति से मंदिर परिसर की सभी महत्वपूर्ण सीसीटीवी रिकॉर्डिंग अपने कब्जे में लेकर उनका परीक्षण शुरू कर दिया है. जांच एजेंसी प्रत्येक पहलू की पड़ताल कर रही है और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित लोगों से पूछताछ भी की जा रही है.

बदरी-केदार मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) सोहन सिंह रांगड़ ने बताया कि जांच टीम कुबेर खजाने तक पहुंची थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि कुबेर खजाना वह सुरक्षित स्थान है, जहां दानपात्र से प्राप्त नकदी, सोना-चांदी और अन्य बहुमूल्य सामग्री लॉकरों में सुरक्षित रखी जाती है. जांच के दौरान सभी लॉकर, अभिलेख और सामग्री सुरक्षित व व्यवस्थित मिली. उन्होंने यह भी बताया कि समिति ने जांच में पूरा सहयोग करते हुए सभी आवश्यक सीसीटीवी फुटेज एसआईटी को उपलब्ध करा दिए हैं. अब जांच एजेंसी अपने स्तर पर साक्ष्यों का परीक्षण कर रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है.

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