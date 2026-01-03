ETV Bharat / bharat

संदेशखाली में फिर बवाल: ED के बाद अब पुलिस टीम पर हमला, वाहनों में तोड़फोड़ के बाद बनाया बंधक

पुलिस की एक टीम आरोपी मूसा को पकड़ने के लिए हुलोपाड़ा पहुंची थी, तभी मूसा ने अपने साथियों को बुलाया और हमला कर दिया.

Police attacked in West Bengal
गाड़ी के टूटे शीशे. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 3, 2026 at 4:15 PM IST

Updated : January 3, 2026 at 4:27 PM IST

संंदेशखाली (पश्चिम बंगाल): संदेशखाली एक बार फिर सुर्खियों में है. पिछले साल ED पर हमले के बाद, अब वहां एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है. पुलिस पर हमला करने, उनके वाहनों में तोड़फोड़ करने और उन्हें बंधक बनाकर रखने के आरोप लगे हैं. खबर है कि इस हमले में एक पुलिस अधिकारी और तीन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.

सूचना मिलते ही राजबाड़ी चौकी से भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया. इसके बाद चलाए गए तलाशी अभियान में मुख्य आरोपी मूसा मोल्ला समेत नौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने इस हमले में भूमिका की जांच के लिए बोयलमारी नंबर 2 ग्राम पंचायत के तृणमूल प्रमुख को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. इस घटना के बाद संदेशखाली के नजत स्थित हुलोपाड़ा इलाके में तनाव व्याप्त है.

Police attacked in West Bengal
हमले के बाद पहुंची पुलिस. (ETV Bharat)

क्या कहती है पुलिस

बशीरहाट जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी मूसा मोल्ला अदालत के आदेश का पालन नहीं कर रहा था. इसलिए उसे थाने में पेश होने के लिए नोटिस भेजा गया था, लेकिन उसने समन का कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद पुलिस की एक टीम आरोपी को पकड़ने के लिए हुलोपाड़ा पहुंची. तभी मूसा ने अपने साथियों को बुलाया और हमला कर दिया.

पुलिस के काम में बाधा डालने, मारपीट और तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार नौ व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने शनिवार को उन सभी को बशीरहाट उप-मंडल अदालत में पेश किया और उनकी रिमांड की मांग की. उनसे यह पता लगाने के लिए पूछताछ की जाएगी कि क्या इस हमले में कोई और भी शामिल था.

कैसे शुरू हुई झड़प

राजबाड़ी चौकी की पुलिस शुक्रवार देर रात मूसा को पकड़ने के लिए हुलोपाड़ा में छापेमारी की. पुलिस को देखते ही मूसा ने फोन करके अपने समर्थकों को वहां बुला लिया. आरोप है कि मूसा और उसके समूह ने पुलिस को घेरकर उन पर हमला कर दिया और पुलिस के वाहनों में भी तोड़फोड़ की. हमले में घायल चार पुलिसकर्मियों को वहां काफी देर तक बंधक बनाकर रखा गया.

बाद में, नजत थाने से भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उन्हें छुड़ाया, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण में आई. घायल पुलिस अधिकारियों को इलाज के लिए मीनाखा अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई.

Police attacked in West Bengal
मौके पर पहुंची पुलिस. (ETV Bharat)

राजनीतिक रंग ले रहा मामला

संदेशखाली में पुलिस पर हमले की इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. मूसा मोल्ला को इलाके में तृणमूल कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है. भाजपा के बशीरहाट संगठनात्मक जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष पलाश सरकार ने कहा, "तृणमूल सरकार के राज में बंगाल में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है. कानून की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है.

स्थानीय तृणमूल नेता सुरेश मंडल ने कहा, "पुलिस पर हमला करना सही नहीं था. पुलिस ने अपना काम किया है. हम हमेशा कहते हैं कि इस राज्य का पुलिस प्रशासन बहुत सक्रिय है. इस मामले में भी पुलिस ने सकारात्मक भूमिका निभाई. इसके लिए हम पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हैं."

संदेशखाली में ईडी पर हमला वाला मामला क्या है

5 जनवरी 2024 को संदेशखाली में स्थानीय तृणमूल नेता शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने गई ED की टीम पर हमला हुआ था. ईडी अधिकारी के पहुंचने की खबर मिलते ही शाहजहां के समर्थक वहां जमा होने लगे. उनके हमले में तीन ईडी अधिकारी घायल हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, जिनमें से एक के सिर में गंभीर चोट आई थी.

Last Updated : January 3, 2026 at 4:27 PM IST

संपादक की पसंद

