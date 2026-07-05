ETV Bharat / bharat

कर्नाटक : पॉक्सो मामले में पुलिस सब-इंस्पेक्टर गिरफ्तार

जिले के एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर को पॉक्सो मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है.

Police sub-inspector arrested in POCSO case
पॉक्सो मामले में पुलिस सब-इंस्पेक्टर गिरफ्तार (प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS))
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 5, 2026 at 8:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उत्तर कन्नड़ (कर्नाटक): उत्तर कन्नड़ जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पुलिस अधिकारी को खुद पॉक्सो (POCSO) मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है.

जिले के होन्नावर तालुक के मनकी पुलिस स्टेशन के पुलिस सब-इंस्पेक्टर (PSI) अभिनंदन को भटकल सिटी स्टेशन पुलिस ने पॉक्सो केस में गिरफ्तार किया है.

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस सब इंस्पेक्टर अभिनंदन पर जिले के येल्लापुर तालुक की एक नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है. पीड़ित लड़की ने इस संबंध में भटकल सिटी पुलिस स्टेशन में आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई थी.

लड़की की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए भटकल सिटी पुलिस ने तुरंत मानकी पुलिस सब इंस्पेक्टर अभिनंदन को हिरासत में ले लिया और कड़ी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया. वहीं इतने गंभीर मामले में लोगों को कानूनी सुरक्षा देने वाले एक पुलिस सब इंस्पेक्टर का शामिल होना पूरे जिले में तीखी बहस का विषय बन गया है. भटकल सिटी पुलिस ने मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की है.

बता दें कि पिछले महीने, अमृताहल्ली पुलिस स्टेशन से जुड़े एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर को पूछताछ के बहाने नाबालिग लड़कों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस के मुताबिक, पीएसआई प्रवीण को पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने कहा कि यह घटना करीब एक साल पहले हुई थी जब लड़कों को कस्टडी में लिया गया था.

आरोप है कि वह लड़कों को एक लॉज में ले गया, उनके साथ मारपीट की, उन्हें अश्लील हरकतें करने के लिए मजबूर किया और उन्हें अपने सेल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया. यौन उत्पीड़न के ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला सामने आया था.

इस सिलसिले में अमृताहल्ली पुलिस ने तुरंत पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत खुद से केस दर्ज किया था. मामले की जांच कोथनूर पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दी गई थी. शक है कि आरोपी के फोन पर वीडियो कॉपी किए गए और फिर सर्कुलेट किए गए. हालांकि, यह अभी तक साफ नहीं है कि वीडियो किसने लीक किए. कांस्टेबल राघवेंद्र को भी पीएसआई की मदद करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया. आगे की जांच चल रही है.

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: धार्मिक स्थल में तोड़फोड़, आरोपी युवक गिरफ्तार, पुलिस ने शांति की अपील की

TAGGED:

POCSO CASE
COP ACCUSED OF SEXUAL ABUSE
KARNATAKA POCSO CASE
पुलिस सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार
KARNATAKA PSI ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.