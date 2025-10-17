ओडिशा में पुलिस एसआई भर्ती घोटाला: अब तक 123 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी शंकर की तलाश में खाक छान रही पुलिस

ETV Bharat / bharat

ओडिशा क्राइम ब्रांच के डीजी विनयतोष मिश्रा. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 17, 2025 at 5:26 PM IST

3 Min Read
कटक: एसआई भर्ती घोटाला मामला तूल पकड़ता जा रहा है. क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस तरह गिरफ्तार लोगों की संख्या 123 हो गई है. आज गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मुना मोहंती, अभिमन्यु डोरा, रिंकू महाराणा और सौम्या प्रियदर्शिनी शामिल हैं.

गौर करें तो अभिमन्यु डोरा दासपल्ला प्रखंड का पूर्व प्रखंड अध्यक्ष है. क्राइम ब्रांच के डीजी ने बताया कि अभिमन्यु ने मुना को पनाह दी और सबूत नष्ट किए. इसके बाद, क्राइम ब्रांच के डीजी ने कहा कि मुना मोहंती को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा.

अभी तक क्राइम ब्रांच, मुख्य आरोपी शंकर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है. शंकर पुलिस के साथ लुका-छिपी का खेल खेल रहा है. उसके दिल्ली में होने की खबर मिलने के बाद, पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई. क्राइम ब्रांच के डीजी ने कहा कि शंकर जल्द ही पकड़ा जाएगा.

जांच के बाद, डीजी के नेतृत्व में दो एसपी के साथ एक विशेष टीम का गठन किया गया है. इतना ही नहीं, सैकड़ों अभ्यर्थी पश्चिम बंगाल के साथ-साथ आंध्र प्रदेश भी गए होंगे. दीघा में एक और कमरा भी बुक किया गया था. वहां भी आंध्र प्रदेश शैली में प्रश्नपत्र और उत्तरों का अभ्यास किया जाता.

बालासोर निवासी अरविंद दास ने इसे बुक किया था. क्राइम ब्रांच ने अरविंद को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. अभ्यर्थियों को आंध्र प्रदेश ले जाने में मुना मोहंती ने सहयोग किया था.

इसके लिए तुलसी ने ट्रैवल्स से एक बस बुक की और सौम्या प्रियदर्शिनी के जरिए अभ्यर्थियों से प्रमाणपत्र हासिल किया. सबसे बड़ी बात यह है कि 110 अभ्यर्थियों के पश्चिम बंगाल जाने की योजना थी. 30 तारीख को ये अभ्यर्थी पश्चिम बंगाल जाते, लेकिन 29 तारीख को ब्रह्मपुर पुलिस द्वारा 117 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं. बड़ी बात यह है कि क्राइम ब्रांच को इस दीघा मॉड्यूल के अभ्यर्थियों का कोई सुराग नहीं मिला है.

वहाँ 110 कमरे क्यों बुक किए गए थे? हालांकि इस संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है, लेकिन डीजी ने कहा कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. साथ ही, डीजी ने स्पष्ट किया कि इस घोटाले में एक अंतरराष्ट्रीय लिंक है और इसकी जांच की जा रही है.

सबसे बड़ी बात यह है कि 29 तारीख को गिरफ्तार किए गए 117 लोगों में से 114 लोगों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं. और गिरफ्तारी के दिन ही, मोबाइल डेटा डिलीट करने के लिए कहने पर उन्होंने सारी चैट हिस्ट्री डिलीट कर दी थी. क्राइम ब्रांच के डीजी विनयतोष मिश्रा ने बताया कि मोबाइल फोन को आगे की जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा.

