ओडिशा में पुलिस एसआई भर्ती घोटाला: अब तक 123 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी शंकर की तलाश में खाक छान रही पुलिस

ओडिशा क्राइम ब्रांच के डीजी विनयतोष मिश्रा. ( ETV Bharat )

कटक: एसआई भर्ती घोटाला मामला तूल पकड़ता जा रहा है. क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस तरह गिरफ्तार लोगों की संख्या 123 हो गई है. आज गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मुना मोहंती, अभिमन्यु डोरा, रिंकू महाराणा और सौम्या प्रियदर्शिनी शामिल हैं. गौर करें तो अभिमन्यु डोरा दासपल्ला प्रखंड का पूर्व प्रखंड अध्यक्ष है. क्राइम ब्रांच के डीजी ने बताया कि अभिमन्यु ने मुना को पनाह दी और सबूत नष्ट किए. इसके बाद, क्राइम ब्रांच के डीजी ने कहा कि मुना मोहंती को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा. अभी तक क्राइम ब्रांच, मुख्य आरोपी शंकर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है. शंकर पुलिस के साथ लुका-छिपी का खेल खेल रहा है. उसके दिल्ली में होने की खबर मिलने के बाद, पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई. क्राइम ब्रांच के डीजी ने कहा कि शंकर जल्द ही पकड़ा जाएगा. जांच के बाद, डीजी के नेतृत्व में दो एसपी के साथ एक विशेष टीम का गठन किया गया है. इतना ही नहीं, सैकड़ों अभ्यर्थी पश्चिम बंगाल के साथ-साथ आंध्र प्रदेश भी गए होंगे. दीघा में एक और कमरा भी बुक किया गया था. वहां भी आंध्र प्रदेश शैली में प्रश्नपत्र और उत्तरों का अभ्यास किया जाता.