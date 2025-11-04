ETV Bharat / bharat

कोयंबटूर स्टूडेंट गैंगरेप: 3 आरोपी पुलिस की गोली से जख्मी, गिरफ्तार, सिपाही भी घायल

Coimbatore student gang rape: तमिलनाडु पुलिस ने एक कॉलेज छात्रा के सामूहिक बलात्कार में शामिल तीन लोगों को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है.

Coimbatore student gang rape
कोयंबटूर स्टूडेंट गैंगरेप: 3 आरोपी तमिलनाडु पुलिस की गोली से जख्मी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 4, 2025 at 10:18 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोयंबटूर: तमिलनाडु पुलिस ने एक कॉलेज छात्रा के सामूहिक बलात्कार में शामिल तीन लोगों को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है.

रविवार (2 नवंबर) रात करीब 10:30 बजे कोयंबटूर के पीलामेडु के पास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पीछे एक कॉलेज छात्रा अपने प्रेमी के साथ कार में बैठी थी. उस सुनसान सड़क पर, तीन आदमी अचानक एक दोपहिया वाहन पर कार के पास आए और कार में सवार लोगों से बहस करने लगे. एक समय यह झगड़ा मारपीट में बदल गया और तीनों ने छिपे हुए चाकू और लोहे की छड़ों से कार की खिड़कियां तोड़ दीं.

जब कार में बैठा प्रेमी बाहर निकला, तो तीनों ने उसके सिर और हाथ पर चाकुओं से हमला कर दिया. जब वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ा, तो उन्होंने लड़की को कार से खींच लिया, उसे पास की एक झाड़ी में ले गए.

Coimbatore student gang rape
कोयंबटूर स्टूडेंट गैंगरेप: 3 आरोपी तमिलनाडु पुलिस की गोली से जख्मी. (ETV Bharat)

इन लोगों ने युवती के के साथ बलात्कार किया और वहां से भाग गए. गंभीर रूप से घायल और बेहोश युवक ने होश आने पर पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस ने सुबह 4 बजे उन्हें बचाकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.

घटना के बाद मचे हड़कंप के बीच, अपराध में शामिल तीनों लोगों को पकड़ने के लिए 7 विशेष टीमें गठित की गईं और गहन जांच शुरू कर दी गई. चूंकि घटनास्थल वाले इलाके में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, इसलिए पुलिस ने घटनास्थल की ओर जाने वाली सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की. तब पता चला कि अपराध में शामिल तीनों लोग वहां से भाग रहे थे.

इसके बाद, अपराध में शामिल तीनों लोगों की तलाश के लिए तलाशी अभियान चलाया गया. जांच के दौरान, पता चला कि तीनों कोयंबटूर के थुडियालुर के पास वेल्लाकिनारु पट्टाथारसियाम्मन मंदिर के पास छिपे हुए थे.

इसी बीच जब विशेष टीम ने तीनों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो उन्होंने चंद्रशेखर नाम के एक पुलिस कांस्टेबल पर अपने पास छिपाए हुए चाकू से हमला कर दिया. उसके बाएं हाथ में चोट लग गई.

पीलामेडु पुलिस निरीक्षक अर्जुन और सरवनमपट्टी पुलिस निरीक्षक ज्ञानशेखरन ने भागने की कोशिश कर रहे तीनों लोगों के पैरों में गोली मार दी. पुलिस ने तीनों को इलाज के लिए कोयंबटूर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है.

Coimbatore student gang rape
कोयंबटूर स्टूडेंट गैंगरेप: 3 आरोपी तमिलनाडु पुलिस की गोली से जख्मी. (ETV Bharat)

शुरुआती पुलिस जाँच में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए तीनों लोग, गुना उर्फ ​​थवासी, सतीश उर्फ ​​करुप्पासामी और कार्तिक उर्फ ​​कालीश्वरन, शिवगंगा जिले के रहने वाले हैं और कोयंबटूर के इरुकुर के पास एक मकान लेकर निर्माण कार्य में लगे थे.

जांच ​​में पता चला कि करुप्पासामी और कालीश्वरन भाई हैं और उनके खिलाफ हत्या, डकैती, मारपीट और चंदन की तस्करी का मामला दर्ज है. इसके बाद, तीनों के खिलाफ बलात्कार, चोरी, डकैती और हत्या के प्रयास जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है.

ये भी पढ़ें - इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद नौवीं की छात्रा से रेप; कमरे का दरवाजा लॉक कर भागे दोस्त, ग्रामीणों ने ताला तोड़कर निकाला बाहर

TAGGED:

COIMBATORE STUDENT GANG RAPE
GANG RAPE
COIMBATORE GANG RAPE
COIMBATORE STUDENT GANG RAPE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैना देवी मंदिर में की पूजा अर्चना, कैंची धाम में बाबा नीम करोली के किए दर्शन

पहले महावीर चक्र विजेता थे शहीद दीवान सिंह दानू, ब्रेन गन से मारे थे 15 कबायली, पंडित नेहरू ने लिखा पत्र

भारत-पाकिस्तान की क्रिकेट के मैदान पर फिर होगी टक्कर, बीसीसीआई ने किया टीम का ऐलान

59 की उम्र में 'बैटल ऑफ गलवान' के लिए सलमान खान ने बनाई बॉडी, डायरेक्टर बोले- जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, फैंस भी शॉक्ड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.