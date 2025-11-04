ETV Bharat / bharat

कोयंबटूर स्टूडेंट गैंगरेप: 3 आरोपी पुलिस की गोली से जख्मी, गिरफ्तार, सिपाही भी घायल

कोयंबटूर स्टूडेंट गैंगरेप: 3 आरोपी तमिलनाडु पुलिस की गोली से जख्मी. ( ETV Bharat )

इन लोगों ने युवती के के साथ बलात्कार किया और वहां से भाग गए. गंभीर रूप से घायल और बेहोश युवक ने होश आने पर पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस ने सुबह 4 बजे उन्हें बचाकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.

जब कार में बैठा प्रेमी बाहर निकला, तो तीनों ने उसके सिर और हाथ पर चाकुओं से हमला कर दिया. जब वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ा, तो उन्होंने लड़की को कार से खींच लिया, उसे पास की एक झाड़ी में ले गए.

रविवार (2 नवंबर) रात करीब 10:30 बजे कोयंबटूर के पीलामेडु के पास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पीछे एक कॉलेज छात्रा अपने प्रेमी के साथ कार में बैठी थी. उस सुनसान सड़क पर, तीन आदमी अचानक एक दोपहिया वाहन पर कार के पास आए और कार में सवार लोगों से बहस करने लगे. एक समय यह झगड़ा मारपीट में बदल गया और तीनों ने छिपे हुए चाकू और लोहे की छड़ों से कार की खिड़कियां तोड़ दीं.

कोयंबटूर: तमिलनाडु पुलिस ने एक कॉलेज छात्रा के सामूहिक बलात्कार में शामिल तीन लोगों को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है.

घटना के बाद मचे हड़कंप के बीच, अपराध में शामिल तीनों लोगों को पकड़ने के लिए 7 विशेष टीमें गठित की गईं और गहन जांच शुरू कर दी गई. चूंकि घटनास्थल वाले इलाके में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, इसलिए पुलिस ने घटनास्थल की ओर जाने वाली सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की. तब पता चला कि अपराध में शामिल तीनों लोग वहां से भाग रहे थे.

इसके बाद, अपराध में शामिल तीनों लोगों की तलाश के लिए तलाशी अभियान चलाया गया. जांच के दौरान, पता चला कि तीनों कोयंबटूर के थुडियालुर के पास वेल्लाकिनारु पट्टाथारसियाम्मन मंदिर के पास छिपे हुए थे.

इसी बीच जब विशेष टीम ने तीनों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो उन्होंने चंद्रशेखर नाम के एक पुलिस कांस्टेबल पर अपने पास छिपाए हुए चाकू से हमला कर दिया. उसके बाएं हाथ में चोट लग गई.

पीलामेडु पुलिस निरीक्षक अर्जुन और सरवनमपट्टी पुलिस निरीक्षक ज्ञानशेखरन ने भागने की कोशिश कर रहे तीनों लोगों के पैरों में गोली मार दी. पुलिस ने तीनों को इलाज के लिए कोयंबटूर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है.

शुरुआती पुलिस जाँच में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए तीनों लोग, गुना उर्फ ​​थवासी, सतीश उर्फ ​​करुप्पासामी और कार्तिक उर्फ ​​कालीश्वरन, शिवगंगा जिले के रहने वाले हैं और कोयंबटूर के इरुकुर के पास एक मकान लेकर निर्माण कार्य में लगे थे.

जांच ​​में पता चला कि करुप्पासामी और कालीश्वरन भाई हैं और उनके खिलाफ हत्या, डकैती, मारपीट और चंदन की तस्करी का मामला दर्ज है. इसके बाद, तीनों के खिलाफ बलात्कार, चोरी, डकैती और हत्या के प्रयास जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है.