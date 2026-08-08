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नेहा बोरा पर स्याही फेंकने वाला जेल भेजा गया, थाना में दर्ज हुई थी एफआईआर

नेहा बोरा पर स्याही फेंकने वाला आरोपी युवक (रांची) ( Etv Bharat )

रांचीः AISA केंद्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने वाले युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. मामले को लेकर रांची के धुर्वा थाना में AISA के झारखंड राज्य सचिव संतोष कुमार उर्फ गिलौकी नाथ ने धुर्वा थाना एफआईआर दर्ज करवाई थी.

क्या है एफआईआर में

झारखंड विधानसभा घेराव के दौरान AISA नेताओं पर स्याही फेंके जाने के मामले में अब पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. 7 अगस्त 2026 को विधानसभा घेराव कार्यक्रम के दौरान हुई इस घटना के बाद AISA के झारखंड राज्य सचिव संतोष कुमार उर्फ गिलौकी नाथ ने धुर्वा थाना में लिखित शिकायत दी, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी.

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि विधानसभा घेराव के लिए निकले जुलूस के दौरान एक युवक ने AISA की केंद्रीय अध्यक्ष नेहा और संगठन के झारखंड राज्य अध्यक्ष दीपक टोप्पो पर हमला करने की कोशिश की. हमला सफल नहीं होने पर युवक ने दोनों पर काली स्याही फेंक दी. घटना के बाद मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.

बिरसा चौक से विधानसभा की ओर बढ़ रहा था जुलूस

पुलिस को दिए आवेदन में AISA के राज्य सचिव संतोष कुमार ने बताया है कि AISA और RYA (Revolutionary Youth Association) की ओर से 7 अगस्त को झारखंड विधानसभा घेराव का कार्यक्रम निर्धारित था. कार्यक्रम में वह भी शामिल थे. संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष नेहा भी दिल्ली से इस कार्यक्रम में शामिल होने रांची पहुंची थीं.

शिकायत के अनुसार, प्रदर्शनकारी एकजुट होकर बिरसा चौक से मार्च करते हुए विधानसभा की ओर आगे बढ़ रहे थे. जुलूस जब शहीद मैदान से मौसीबाड़ी की ओर करीब 200 से 250 मीटर आगे बढ़ा, तभी दोपहर करीब 2:30 बजे एक युवक कथित तौर पर जुलूस में शामिल हुआ और AISA नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश की.