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नेहा बोरा पर स्याही फेंकने वाला जेल भेजा गया, थाना में दर्ज हुई थी एफआईआर

रांची में नेहा बोरा पर स्याही फेंकने वाले युवक को जेल भेज दिया गया है.

Police sent youth to jail who threw ink at AISA leader Neha Bora in Ranchi
नेहा बोरा पर स्याही फेंकने वाला आरोपी युवक (रांची) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 8, 2026 at 9:02 PM IST

3 Min Read
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रांचीः AISA केंद्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने वाले युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. मामले को लेकर रांची के धुर्वा थाना में AISA के झारखंड राज्य सचिव संतोष कुमार उर्फ गिलौकी नाथ ने धुर्वा थाना एफआईआर दर्ज करवाई थी.

क्या है एफआईआर में

झारखंड विधानसभा घेराव के दौरान AISA नेताओं पर स्याही फेंके जाने के मामले में अब पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. 7 अगस्त 2026 को विधानसभा घेराव कार्यक्रम के दौरान हुई इस घटना के बाद AISA के झारखंड राज्य सचिव संतोष कुमार उर्फ गिलौकी नाथ ने धुर्वा थाना में लिखित शिकायत दी, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी.

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि विधानसभा घेराव के लिए निकले जुलूस के दौरान एक युवक ने AISA की केंद्रीय अध्यक्ष नेहा और संगठन के झारखंड राज्य अध्यक्ष दीपक टोप्पो पर हमला करने की कोशिश की. हमला सफल नहीं होने पर युवक ने दोनों पर काली स्याही फेंक दी. घटना के बाद मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.

बिरसा चौक से विधानसभा की ओर बढ़ रहा था जुलूस

पुलिस को दिए आवेदन में AISA के राज्य सचिव संतोष कुमार ने बताया है कि AISA और RYA (Revolutionary Youth Association) की ओर से 7 अगस्त को झारखंड विधानसभा घेराव का कार्यक्रम निर्धारित था. कार्यक्रम में वह भी शामिल थे. संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष नेहा भी दिल्ली से इस कार्यक्रम में शामिल होने रांची पहुंची थीं.

शिकायत के अनुसार, प्रदर्शनकारी एकजुट होकर बिरसा चौक से मार्च करते हुए विधानसभा की ओर आगे बढ़ रहे थे. जुलूस जब शहीद मैदान से मौसीबाड़ी की ओर करीब 200 से 250 मीटर आगे बढ़ा, तभी दोपहर करीब 2:30 बजे एक युवक कथित तौर पर जुलूस में शामिल हुआ और AISA नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश की.

पहले हमला करने की कोशिश, फिर फेंकी काली स्याही

एफआईआर में दर्ज शिकायत के मुताबिक, युवक ने AISA की केंद्रीय अध्यक्ष नेहा और राज्य अध्यक्ष दीपक टोप्पो पर हमला करने की कोशिश की. हालांकि, वह इसमें सफल नहीं हो सका. इसके बाद उसने नेहा के चेहरे और दीपक टोप्पो के कपड़े/बटन पर काली स्याही फेंक दी. अचानक हुई इस घटना से प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई. कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी मच गई. शिकायतकर्ता का आरोप है कि घटना के बाद युवक के साथ मौजूद अन्य लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की.

AISA ने घटना को बताया सुनियोजित साजिश

पुलिस को दिए आवेदन में AISA राज्य सचिव ने घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिए जाने का आरोप लगाया है. शिकायत में कहा गया है कि संगठन को जानकारी मिली है कि युवक किसी अन्य विशेष संगठन से प्रभावित होकर इस तरह की घटना को अंजाम देने पहुंचा था. शिकायत के अनुसार, पकड़े जाने के बाद युवक ने अपना नाम अमरनाथ पांडेय, पिता प्रमोद कुमार पांडेय बताया. उसने अपना पता गारू कुरहा, हजारीबाग बताया. इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

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