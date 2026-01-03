ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: श्रीलंका से तस्करी कर लाए गए ₹8 करोड़ के सोने के बिस्कुट जब्त

तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में सोना तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया ( ETV Bharat )

नागपट्टिनम: तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में सोना तस्करी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश हुआ. पुलिस ने 8 करोड़ रुपये कीमत के छह किलोग्राम सोने के बिस्कुट जब्त किए गए. पुलिस इस गिरोह के सदस्यों का पता लगाने जुटी है. तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में वेदारण्यम के पास पुलिस ने 8 करोड़ रुपये कीमत के छह किलोग्राम सोने के बिस्कुल जब्त किए गए. इन्हें श्रीलंका से नाव के जरिए तस्करी कर एक दोपहिया वाहन पर लाया गया था. क्यू ब्रांच पुलिस को एक खुफिया सूचना मिली कि श्रीलंका से नाव के जरिए सोने की बिस्कुट तस्करी करके नागपट्टिनम जिले में वेदारण्यम के पास विलुंडमवाड़ी इलाके में लाई जा रही थी. इस जानकारी के बाद क्यू ब्रांच पुलिस की टीम सक्रिया हुई. पूरे विलुंडमवाड़ी तटीय इलाके में गहन तलाशी ली. तलाशी के दौरान उन्होंने विलुंडमवाड़ी मेन रोड पर एक टू-व्हीलर पर संदिग्ध शख्स दिखा. वह घबराया हुआ नजर आया. उस आदमी को रोका गया. उसकी तलाशी लेने पर, उन्हें उसके टू-व्हीलर के स्टोरेज कम्पार्टमेंट में छिपे हुए सोने के बिस्कुट मिले.