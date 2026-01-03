ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: श्रीलंका से तस्करी कर लाए गए ₹8 करोड़ के सोने के बिस्कुट जब्त

तमिलनाडु में सोना तस्करी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. पुलिस इसके सरगना की तलाश में जुटी है.

POLICE SEIZED GOLD BARS
तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में सोना तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया (ETV Bharat)
नागपट्टिनम: तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में सोना तस्करी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश हुआ. पुलिस ने 8 करोड़ रुपये कीमत के छह किलोग्राम सोने के बिस्कुट जब्त किए गए. पुलिस इस गिरोह के सदस्यों का पता लगाने जुटी है.

तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में वेदारण्यम के पास पुलिस ने 8 करोड़ रुपये कीमत के छह किलोग्राम सोने के बिस्कुल जब्त किए गए. इन्हें श्रीलंका से नाव के जरिए तस्करी कर एक दोपहिया वाहन पर लाया गया था. क्यू ब्रांच पुलिस को एक खुफिया सूचना मिली कि श्रीलंका से नाव के जरिए सोने की बिस्कुट तस्करी करके नागपट्टिनम जिले में वेदारण्यम के पास विलुंडमवाड़ी इलाके में लाई जा रही थी.

इस जानकारी के बाद क्यू ब्रांच पुलिस की टीम सक्रिया हुई. पूरे विलुंडमवाड़ी तटीय इलाके में गहन तलाशी ली. तलाशी के दौरान उन्होंने विलुंडमवाड़ी मेन रोड पर एक टू-व्हीलर पर संदिग्ध शख्स दिखा. वह घबराया हुआ नजर आया. उस आदमी को रोका गया. उसकी तलाशी लेने पर, उन्हें उसके टू-व्हीलर के स्टोरेज कम्पार्टमेंट में छिपे हुए सोने के बिस्कुट मिले.

पुलिस ने सोने की बिस्कुट जब्त कर लीं और तस्कर से कड़ी पूछताछ की. उसकी पहचान नागपट्टिनम के मछुआरे शिवकुमार (42) के तौर पर हुई. जब्त की गई सोने की बिस्कुटों का वजन 6 किलोग्राम था. इसकी अभी की मार्केट कीमत लगभग 8 करोड़ रुपये है. इसके बाद शिवकुमार को जब्त किए गए सोने के बिस्कुटों और स्मगलिंग में इस्तेमाल किए गए टू-व्हीलर के साथ आगे की जांच के लिए तुरंत थोप्पुथुराई कस्टम्स ऑफिस ले जाया गया.

पता चला कि सोने के बार की स्मगलिंग करते पकड़ा गया शिवकुमार, वेलंकन्नी के पास वनवनमहादेवी गांव का रहने वाला है और पिछले कुछ महीनों से नागपट्टिनम में रह रहा था. इसलिए क्यू ब्रांच पुलिस और कस्टम अधिकारी शिवकुमार की अलग-अलग एंगल से पूरी जांच कर रहे हैं. इसमें यह भी शामिल है कि श्रीलंका से तमिलनाडु में सोने के बिस्कुट किसके लिए तस्करी की जा रही थी और किसने उसे तस्करी करने के लिए कहा था. 8 करोड़ रुपये के सोने की तस्करी करते एक व्यक्ति के पकड़े जाने की घटना से विलुंडमावडी इलाके में काफी सनसनी फैल गई.

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु: युवक की हत्या के आरोप में होमगार्ड समेत दो गिरफ्तार

