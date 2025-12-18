ETV Bharat / bharat

गढ़वा में पुलिस ने कंटेनर से जब्त की 25,400 बोतल शराब, एक करोड़ से ज्यादा आंकी गई कीमत

गढ़वा पुलिस ने करीब एक करोड़ रुपये की कीमत की शराब को जब्त किया है. पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया है.

Concept image
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv bharat)
Published : December 18, 2025 at 5:58 PM IST

गढ़वा: पुलिस ने करीब एक करोड़ की अवैध शराब को जब्त किया है. शराब की ये खेप राजस्थान के बीकानेर जिले से आ रही थी, जिसे बिहार और झारखंड के गढ़वा जिले की पुलिस ने एक टीम बनाकर पकड़ा है.

मेराल थाने में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान एसडीपीओ प्रशिक्षु चिरंजीवी मंडल ने बताया कि गढ़वा एसपी को गुप्त सुचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश की ओर से एक कंटेनर ट्रक में भारी मात्रा में अवैध शराब, बिहार की ओर जा रहा है, जिसके बाद एक टीम बनाकर छापेमारी की गई तो एनएच 39 के किनारे एक ढाबे पर कंटेनर की तलाशी ली गई. जिसमें शराब की बड़ी खेप रखी हुई थी.

जानकारी देते प्रशिक्षु डीएसपी चिरंजीवी मंडल (Etv bharat)

चालक ने बताया था कंटेनर में लोड है चावल

एसडीपीओ प्रशिक्षु ने बताया कि पहले तो कंटेनर चालक ने बताया कि इसमें चावल लोड है लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि इसमें शराब है. उन्होंने आगे बताया कि सभी शराब एक ही कंपनी की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग एक करोड़ रूपए आंकी गई है. उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई की जा रही है.

गिरफ्तार शख्स का नाम गणपत राम, जो बाड़मेर राजस्थान का रहने वाला है. इस कंटेनर में कुल 25,440 बोतल शराब मिली है. छापेमारी दल में पुलिस उपाधीक्षक चिरंजीवी मंडल, यशवंत नायक अंचल अधिकारी मेराल, पुलिस निरीक्षक संतोष कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक विष्णुकांत थाना प्रभारी मेराल, रवि कुमार, जालेंदर पासवान, राजेश्वर खलखो, अंजनीकांत, जितेंद्र कुमार, अनिल राम, बिमलेश कुमार रवि आदि पुलिस कर्मी शामिल थे.

संपादक की पसंद

