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SPECIAL: सुरक्षा बलों की रडार पर जमीन के नीचे दबी एक-एक विस्फोटक सामग्री, हथियारों के जखीरे को खत्म करना आखिरी लक्ष्य

नक्सलियों द्वारा जंगलों में छिपाए गए हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री की खोज पुलिस कर रही है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 23, 2026 at 5:51 AM IST

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रांची: झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के बाद अब पुलिस ने अपनी रणनीति का अगला चरण शुरू कर दिया है. जंगलों में सक्रिय नक्सली दस्तों पर शिकंजा कसने के बाद अब सुरक्षा बलों का फोकस उन हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों पर है, जिन्हें नक्सली जंगलों में छिपाकर छोड़ गए हैं. पुलिस गिरफ्तार और आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों से लगातार पूछताछ कर रही है. उनसे मिले इनपुट के आधार पर हथियारों के संभावित ठिकानों की पहचान की जा रही है. जरूरत के मुताबिक, पुलिस आरोपियों को उनकी निशानदेही पर जंगलों में भी ले जा रही है.

असीम के दस्ते के बाद अब हथियारों का जखीरा निशाने पर

एक करोड़ रुपये के इनामी नक्सली असीम मंडल उर्फ आकाश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उसके संगठन और पुराने ठिकानों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है. असीम से हथियारों और छिपे ठिकानों को लेकर पूछताछ की जा रही है. झारखंड पुलिस भी उसे रिमांड पर लेकर उसकी निशानदेही पर संबंधित इलाकों में अभियान चलाने की तैयारी में है.

पुलिस कर रही जमीन के अंदर छिपे हथियारों की तलाश (Etv Bharat)

अब पुलिस का मानना है कि नक्सली गतिविधियों का प्रभाव कम होने के बाद जंगलों में उनके कई हथियार और विस्फोटक अब भी छुपे हो सकते हैं. ऐसे में अब अभियान का लक्ष्य उनके छोड़े गए हथियारों के जखीरे को भी खत्म करना है.

असीम को झारखंड लाने की तैयारी

झारखंड में एक करोड़ रुपये के इनामी नक्सली कमांडर असीम मंडल उर्फ आकाश से झारखंड पुलिस कोलकाता में पूछताछ कर चुकी है. पश्चिम बंगाल पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद झारखंड पुलिस की टीम ने उससे नक्सली संगठन से जुड़े मामलों और उसके नेटवर्क को लेकर जानकारी जुटाई है. अब उसे रिमांड पर झारखंड लाने की तैयारी है.

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ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

छिपाए गए हथियारों के डंप पर पुलिस की नजर

पुलिस के अनुसार, असीम मंडल भाकपा माओवादी संगठन के शीर्ष नेताओं में शामिल रहा है और झारखंड में संगठन के हथियारों और संसाधनों से जुड़ी कई अहम जानकारियां उसके पास हो सकती हैं. खासकर नक्सलियों के छिपाए गए हथियारों के डंप और उन्हें संभालने वाले लोगों की जानकारी हासिल करने पर पुलिस का फोकस है. पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर, पुलिस नक्सलियों के पुराने हथियारों और गोला-बारूद के ठिकानों तक पहुंचने की कोशिश करेगी. इसके लिए असीम से मिली सूचनाओं का सत्यापन भी कराया जाएगा.

पहले हथियार, फिर गोला-बारूद

आईजी अभियान नरेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक, अब अभियान को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है. पहले हथियारों के ठिकानों की पहचान और बरामदगी, इसके बाद गोला-बारूद की तलाश पर फोकस रहेगा. इसके लिए गिरफ्तार और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से मिली जानकारी को आधार बनाया जा रहा है. पुराने नक्सली ठिकानों, जंगलों और संभावित डंपिंग एरिया की भी जांच की जाएगी.

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बड़ी मात्रा बरामद विस्फोटक सामग्री (Etv Bharat)

जमीन के नीचे दफन मौत का भी होगा सफाया

पुलिस की चुनौती सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है. जंगलों में जमीन के नीचे दबे आईईडी और दूसरे विस्फोटक सामग्री भी बड़ी चिंता का विषय हैं. सारंडा समेत नक्सल प्रभावित इलाकों में पुराने विस्फोटकों की तलाश और उन्हें सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने की योजना पर काम चल रहा है.

बारिश खत्म होने के बाद इस अभियान को और तेज किया जाएगा. मकसद साफ है, जंगलों में छिपे ऐसे विस्फोटकों को खोजकर निष्क्रिय करना, ताकि वे भविष्य में ग्रामीणों, राहगीरों और मवेशियों के लिए खतरा न बने. अब झारखंड पुलिस का अभियान नक्सलियों से आगे बढ़कर उनके छोड़े गए हथियारों और बारूदी जाल तक पहुंच गया है. जंगलों में छिपा एक-एक हथियार और जमीन के नीचे दबा एक-एक विस्फोटक अब सुरक्षा बलों के रडार पर है.

2026 में नक्सलियों के हथियारों पर बड़ा प्रहार, 19 एके-47 और 17 इंसास बरामद

झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 2026 में सुरक्षा बलों को बड़ी संख्या में हथियार बरामद करने में सफलता मिली है. अगस्त 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, अलग-अलग अभियानों में 90 हथियार बरामद किए गए हैं. इनमें नक्सलियों के पास इस्तेमाल होने वाले अत्याधुनिक और घातक हथियार भी शामिल हैं. बरामद हथियारों में 19 एके-47, 17 इंसास राइफल, एक एलएमजी, एक कार्बाइन, 17.303 राइफल, 16 एसएलआर और 18 दूसरे हथियार शामिल हैं. खास बात यह है कि बरामद हथियारों में एके-47 और इंसास जैसे हथियारों की संख्या काफी अधिक है.

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मेटल डिटेक्टर से जमीन के अंदर विस्फोटक सामग्री ढूंढते जवान (Etv Bharat)

नक्सली नेटवर्क के हथियारों पर सीधा असर

नक्सल संगठनों की ताकत का एक बड़ा आधार उनके हथियार और हथियारों की उपलब्धता रही है. ऐसे में लगातार हथियारों की बरामदगी सुरक्षा बलों के अभियानों के लिहाज से महत्वपूर्ण रही. खासकर 19 एके-47 की बरामदगी यह बताती है कि अभियान के दौरान नक्सली संगठनों की ताकत कैसे खत्म हो गई. साल 2026 में अब तक बरामद 90 हथियारों का मतलब यह है कि नक्सली संगठनों के हथियारों का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षा बलों के कब्जे में आया है, अब जो जंगल मे बचे हथियार है उन्हें बरामद किया जा रहा है.

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