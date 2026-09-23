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SPECIAL: सुरक्षा बलों की रडार पर जमीन के नीचे दबी एक-एक विस्फोटक सामग्री, हथियारों के जखीरे को खत्म करना आखिरी लक्ष्य

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )