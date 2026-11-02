उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री के पति गिरधारी लाल तक क्यों नहीं पहुंच पा रही पुलिस? अब दो करीबियों की तलाश
उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के नेपाल भागने की आशंका,दो करीबियों की तलाश,3 नवंबर को हाईकोर्ट में भी सुनवाई
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 2, 2026 at 7:11 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच शुरू हुआ विवाद अब पुलिस जांच से लेकर राजनीतिक गलियारों और न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंच चुका है. एक तरफ गिरधारी लाल साहू ने सार्वजनिक रूप से मंत्री रेखा आर्या पर करीब 210 करोड़ रुपए की कथित अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए हैं, तो दूसरी तरफ मंत्री की शिकायत पर दर्ज मुकदमे में पुलिस साहू की तलाश कर रही है.
सबसे बड़ा सवाल यही है कि मंत्री के बयान दर्ज होने स्टाफ से पूछताछ और कई ठिकानों पर दबिश के बावजूद पुलिस अब तक गिरधारी लाल साहू तक क्यों नहीं पहुंच पाई है? क्या साहू सही में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अपने ठिकाने बदल रहे हैं या फिर उनके नेपाल चले जाने की आशंका सही है.
इस बीच जांच में दो नाम सतेंद्र और कल्पना मिश्रा भी सामने आए हैं. जिन्हें साहू का करीबी बताया जा रहा है. एसआईटी यानी विशेष जांच दल इन दोनों की तलाश में भी जुटी है. हालांकि, अभी तक इनकी भूमिका क्या है ये साफ नहीं हो पाया है? लेकिन वो भी अब जांच के दायरे में आ गए हैं.
210 करोड़ की कथित संपत्ति के आरोप से शुरू हुआ सियासी विवाद: इस पूरे मामले में बीती 16 अक्टूबर को उस समय नया मोड़ आया, जब गिरधारी लाल साहू ने एक वीडियो जारी कर अपनी पत्नी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पर करीब 210 करोड़ रुपए की कथित अवैध संपत्ति होने का आरोप लगाया.
साहू ने अपनी बात सार्वजनिक करते हुए इन आरोपों को गंभीरता से उठाया और जांच की मांग से जुड़ी बहस शुरू हो गई. इसके बाद बीती 17 अक्टूबर को अधिवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री ने सतर्कता अधिष्ठान में लिखित शिकायत देकर मंत्री की कथित संपत्ति की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी.
शिकायत में चल-अचल संपत्तियों, बैंक खातों, एफडी, निवेश, शेयरों, कंपनियों और आय के स्रोतों की पड़ताल का अनुरोध किया गया. शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच और पर्याप्त आधार मिलने पर मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की.
जांच एजंसियों को भी अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला है, जिससे ये कहा जा सके कि गिरधारी लाल साहू के लगाए गए आरोप सही है या उसके एवज में उसने कोई सबूत दिए हों. इसी विवाद के बीच 15 अक्टूबर को मंत्री रेखा आर्या की ओर से देहरादून के कैंट कोतवाली में पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था.
प्राथमिकी में पहली शादी की बात छिपाने, मारपीट, मानसिक उत्पीड़न, जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल, धमकी और कंपनियों के निदेशक पद से हटाने के लिए कथित तौर पर फर्जी हस्ताक्षर और दस्तावेजों के इस्तेमाल जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
एसआईटी ने मंत्री के बयान दर्ज किए, स्टाफ से भी हुई पूछताछ: मामले की गंभीरता को देखते हुए देहरादून के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने एसपी देहात जया बलूनी की निगरानी में विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित टीम ने इस मामले मे मंत्री रेखा आर्य के भी बयान भी दर्ज कर लिए हैं. इसके साथ ही इसके बाद मंत्री के स्टाफ के सदस्यों से भी पूछताछ की गई.
बीती 29 अक्टूबर के दिन एसआईटी ने साहू से जुड़े अन्य लोगों के बयान भी दर्ज किए और बरेली में उनके संभावित ठिकानों पर दबिश जारी रखी. जांच में कंपनी से जुड़े कुछ कागजात भी बरामद किए हैं. जिसमें ये सही पाया गया है कि रेखा आर्य को दो कंपनी से अचानक हटाया गया है.
पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मंत्री आर्या को कंपनियों के निदेशक पद से हटाने की कथित प्रक्रिया कैसे पूरी हुई? दस्तावेजों पर दर्ज हस्ताक्षर सही हैं या नहीं और इस पूरी प्रक्रिया में किन लोगों की भूमिका रही. इसके अलावा विवाद से जुड़ी कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी गई है.
नेपाल भागने की आशंका, सतेंद्र और कल्पना मिश्रा की तलाश: एसआईटी को गिरधारी लाल साहू के उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से नेपाल की सीमा पार कर जाने की आशंका है. बताया जा रहा कि नेपाल में उनके कुछ संभावित अस्थायी ठिकाने भी हो सकते हैं.
इसी बीच मंत्री रेखा आर्या ने एसआईटी को दिए अपने बयान में साहू के दो करीबियों के नाम बताए हैं. ये नाम सतेंद्र और कल्पना मिश्रा बताए गए हैं. पुलिस इन दोनों की तलाश कर रही है. सतेंद्र के भी नेपाल की ओर जाने की आशंका जताई गई है. जबकि, कल्पना मिश्रा का अभी तक पता नहीं लग पाया है.
एसआईटी की जांच में इन दोनों से यह जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि गिरधारी लाल साहू के मौजूदा ठिकानों के बारे में उन्हें क्या जानकारी है? विवाद से जुड़े घटनाक्रम में उनकी क्या भूमिका रही है और कंपनियों के दस्तावेजों एवं कथित ऑडियो से संबंधित कोई जानकारी उनके पास है या नहीं?
अग्रिम जमानत खारिज, हाईकोर्ट से भी फिलहाल राहत नहीं: गिरधारी लाल साहू के लिए कानूनी मोर्चे पर भी मुश्किलें बढ़ी हैं. 18 अक्टूबर को देहरादून की एससी-एसटी एक्ट की विशेष अदालत ने रेखा आर्या की ओर से दर्ज कराए गए मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
बीती 30 अक्टूबर को नैनीताल हाईकोर्ट ने गिरधारी लाल को तत्काल कोई अंतरिम राहत नहीं दी. न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता रेखा आर्या को 3 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 नवंबर को निर्धारित है.
यानी फिलहाल हाईकोर्ट ने न तो एफआईआर निरस्त की है और न ही गिरधारी लाल साहू को गिरफ्तारी से अंतरिम जमानत दिया है. अदालत में उनकी याचिका लंबित है. अब अगली सुनवाई में सरकार एवं शिकायतकर्ता का पक्ष महत्वपूर्ण होगा.
आखिर क्यों पुलिस की पकड़ से बाहर हैं गिरधारी लाल साहू? पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद संभावना यही है कि साहू अपने ठिकाने बदल रहा है. जिसके बाद दो बातें साफ है. पहली बरेली और हल्द्वानी में पुलिस की दबिश के बावजूद साहू का न मिलना बताता है कि वो अपने पुराने ठिकाने के आसपास भी नहीं है.
दूसरी उनके मोबाइल नंबर बंद होने की रिपोर्ट और तीसरी नेपाल की ओर जाने की आशंका. इसके अलावा पुलिस को अब उनके करीबियों के जरिए भी जानकारी जुटानी पड़ रही है. हालांकि, पुलिस अब साहू के खिलाफ ओर कड़ाई से से एक्शन की तैयारी मे है. अभी तक तीन नोटिस के बाद भी साहू हाजिर नहीं हुए. अब पुलिस इस मामले मे नेपाल पुलिस से भी संपर्क कर सकती है.
अब आगे क्या होगा? 3 नवंबर को नैनीताल हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई इस मामले के लिहाज से महत्वपूर्ण है. दूसरी ओर एसआईटी की जांच में गिरधारी लाल साहू की तलाश और उनके करीबियों की भूमिका पर पुलिस की कार्रवाई जारी है.
कथित 210 करोड़ रुपए की संपत्ति के मामले में सतर्कता विभाग को दी गई शिकायत की स्थिति भी अलग से साफ होना बाकी है. इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी भी छूटा है, क्या गिरधारी लाल साहू नेपाल चले गए हैं?
क्या सतेंद्र और कल्पना मिश्रा, उन्हें तलाशने में पुलिस के लिए अहम कड़ी साबित होंगे. क्या कंपनियों के दस्तावेजों में कथित फर्जीवाड़े की पुष्टि फॉरेंसिक जांच में होगी और क्या 210 करोड़ रुपए की कथित संपत्ति के आरोपों पर सतर्कता जांच आगे बढ़ेगी? ये कुछ सवाल अभी भी बने हुए हैं.
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