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उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री के पति गिरधारी लाल तक क्यों नहीं पहुंच पा रही पुलिस? अब दो करीबियों की तलाश

गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू ( फाइल फोटो- FB@RekhaArya )

सबसे बड़ा सवाल यही है कि मंत्री के बयान दर्ज होने स्टाफ से पूछताछ और कई ठिकानों पर दबिश के बावजूद पुलिस अब तक गिरधारी लाल साहू तक क्यों नहीं पहुंच पाई है? क्या साहू सही में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अपने ठिकाने बदल रहे हैं या फिर उनके नेपाल चले जाने की आशंका सही है.