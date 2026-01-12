राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश करने वाले को पुलिस ने छोड़ा, जानें क्यों
अयोध्या के राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश करने के आरोपी को जांच के बाद पुलिस ने उसे परिजनों को सौंप दिया.
January 12, 2026
अयोध्या: अयोध्या के राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश करने वाला कश्मीरी व्यक्ति मानसिक रोगी निकला. वर्ष 2024 से उसका जम्मू मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है.
अयोध्या पुलिस व जांच एजेंसियों ने उसकी मेडिकल हिस्ट्री मंगवाई, तो इसकी जानकारी हुई. यही नहीं जम्मू पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य खुफिया इकाइयों के माध्यम से उसका सत्यापन भी कराया. इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. इसके बाद आरोपी को परिजनों को सौंप दिया गया है.
बता दें कि राम मंदिर परिसर में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक कश्मीरी मुस्लिम व्यक्ति ने रामलला का दर्शन करने के बाद दक्षिणी परकोटे के पास नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगा. इस दौरान मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने उसे दबोच लिया था. उस पर धार्मिक नारे लगाने का आरोप भी लगा था.
पूछताछ के दौरान उसकी पहचान अहद शेख निवासी शोपियां, जम्मू कश्मीर के रूप में हुई है. सूचना पर पहुंचे विभिन्न जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने उससे पूछताछ की थी. उसके पते का सत्यापन के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और वहां तैनात खुफिया विभाग के अधिकारियों से संपर्क साध कर किया गया था.
गहन जांच के बाद सभी एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंची कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार था. इस जांच में उसके परिवार वालों ने भी काफी सहयोग किया. उसके बेटे ने अपने पिता की पूरी मेडिकल हिस्ट्री भी जांच अधिकारियों को उपलब्ध कराई.
अयोध्या पुलिस ने सीसीटीवी के माध्यम से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से राम मंदिर परिसर, गर्भगृह व दक्षिणी परकोटे तक पहुंचने की सभी एक्टिविटी को खंगाला है, जिससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ. एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि परिजनों ने अहद शेख को मानसिक रूप से बीमार बताया गया था. अहद की मेडिकल रिपोर्ट के बाद उसे परिजनों के हवाले कर दिया गया है.
