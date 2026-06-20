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मसूरी नवविवाहिता होमस्टे डेथ मिस्ट्री, केस में आया नया मोड़, पति पर हत्या का मुकदमा दर्ज

पुलिस पर सहयोग न करने का आरोप : मृतका के पिता ने सबसे बड़ा सवाल पुलिस की भूमिका को लेकर उठाया. उनका आरोप है कि शिकायत देने के बावजूद पुलिस अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा रही है. उन्होंने कहा, "मैं अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा हूं. यदि पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करेगी तो हम कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करेंगे."

पिता ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने घर पर बेटी और दामाद के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए विशेष पूजा का आयोजन रखा था, लेकिन उससे पहले ही उनकी बेटी की मौत की खबर आ गई. उन्होंने आशंका जताई कि उनकी बेटी को मसूरी घूमाने के बहाने लाया गया और संभव है कि उसे किसी पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ या अन्य दवा मिलाकर दी गई हो. उनका कहना है कि पूरी घटना पूर्व नियोजित प्रतीत होती है और इसकी गहन जांच होनी चाहिए.

राधा गायत्री के पिता दावा है कि उनकी बेटी शराब नहीं पीती थी. उनकी बेटी किसी प्रकार का नशा या शराब का सेवन नहीं करती थी. उनका आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही दामाद द्वारा उनकी बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. परिवार ने कई बार दोनों के बीच विवाद सुलझाने का प्रयास भी किया, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हो सकी.

इस मामले में मृतका राधा गायत्री के पिता पारुपुडी सुधाकर ने मसूरी पुलिस को तहरीर भी दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. दरअसल, शनिवार को राधा गायत्री के पिता सुधाकर मसूरी कोतवाली पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंपकर मुकदमा दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की मौत को सामान्य घटना मानकर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि घटनास्थल और परिस्थितियां कई गंभीर सवाल पैदा करती हैं.

मसूरी: देहरादून जिले के मसूरी में होमस्टे के अंदर बीते दिनों ही आंध्र प्रदेश की रहने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर राधा गायत्री की संदिग्ध मौत अब केवल एक रहस्यमयी मौत नहीं रह गई है. क्योंकि मृतका राधा गायत्री के पिता ने अपनी बेटी की मौत को हत्या बताया है. साथ ही उन्होंने राधा गायत्री की मौत के लिए अपने दामाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

आखिर उस रात हुआ क्या था?: जानकारी के अनुसार मूल रूप से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की रहने वाली 27 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर पी. राधा गायत्री की शादी करीब 8 महीने पहले 8 नवंबर 2025 को सौम्या श्रीचरण के साथ हुई थी. पी. राधा गायत्री हरियाणा के गुरुग्राम में जॉब करती थी, जबकि पति सौम्या श्रीचरण पुणे में करता है.

बताया जा रहा है कि शादी के दोनों पहली बार उत्तराखंड घूमने आए थे. दोनों पहले 13 जून को दिल्ली से ऋषिकेश गए थे. इसके बाद 14 जून को दोनों ऋषिकेश से मसूरी आए थे. मसूरी में दोनों धनौल्टी रोड पर स्थित होमस्टे में ठहरे थे. उसी होमस्टे के कमरे में ही पी. राधा गायत्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी.

पति सौम्या श्रीचरण ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने देर रात तक शराब पी थी. पुलिस को कमरे में शराब की दो खाली बोतले भी मिली थी. शराब पीने के बाद दोनों सो गए थे. सौम्या श्रीचरण जब सुबह उठा तो उसकी पत्नी राधा गायत्री बेड से नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी. सौम्या श्रीचरण ने आवाज देकर होमस्टे के स्टाफ को बुलाया. होमस्टे के स्टाफ ने पुलिस को मामले की सूचना दी.

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो राधा गायत्री की मौत हो चुकी थी. पुलिस को चादर पर भी खून से निशाना मिले थे. इसके अलावा राधा गायत्री की नाक से भी खून निकल रहा था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया था. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल ने किया था. हालांकि अभी तक पुलिस को पीएम रिपोर्ट नहीं मिली है.

पुलिस का पक्ष: मामले पर सीओ मसूरी जगदीश पंत ने कहा कि मृतका के पिता द्वारा दी गई तहरीर प्राप्त कर ली गई है. पुलिस सभी तथ्यों और साक्ष्यों की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

न्याय की उम्मीद में परिवार: पुलिस ने मृतका के पति के खिलाफ धारा 103(1) बीएनएस के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है. इसके बाद मामले की जांच और तेज कर दी गई है. विशाखापट्टनम से जुड़े दोनों परिवारों के बीच अब यह मामला भावनात्मक और कानूनी दोनों स्तर पर गंभीर होता जा रहा है. एक ओर पिता अपनी बेटी की मौत को हत्या बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सच्चाई तक पहुंचने की बात कह रही है. फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह एक प्राकृतिक मौत थी, दुर्घटना थी या फिर किसी साजिश का हिस्सा? इसका जवाब अब पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट ही दे पाएंगी. लेकिन इतना तय है कि पीड़ित परिवार की निगाहें अब पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं.

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