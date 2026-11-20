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पुलिस भर्ती प्रक्रिया: महिला कैंडिडेट्स को पीरियड के दौरान फिजिकल टेस्ट के लिए मिलेगी छूट!

महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए. ( ETV Bharat )

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार उन महिला कैंडिडेट्स को चार से पांच दिन की छूट देने पर विचार कर रही है जिनका पीरियड पुलिस भर्ती के लिए उनके फिजिकल टेस्ट के दिन से मेल खाता है. गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने 'ईटीवी भारत' को दिए इंटरव्यू में कहा कि इस बारे में एक पॉलिसी बनाई जा रही है, और जल्द ही एक औपचारिक निर्णय की घोषणा की जाएगी.

काबिलियत होने के बावजूद अच्छा परफॉर्म न कर पाना – पुलिस भर्ती के लिए आने वाली महिला कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसमें दौड़ना, शॉट पुट और दूसरे शारीरिक मूल्यांकन शामिल हैं.