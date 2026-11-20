पुलिस भर्ती प्रक्रिया: महिला कैंडिडेट्स को पीरियड के दौरान फिजिकल टेस्ट के लिए मिलेगी छूट!
पुलिस भर्ती के दौरान महिला उम्मीदवारों को यदि पीरियड आता है तो उसको फिजिकल टेस्ट में छूट देने पर विचार कर रहेगी.
Published : November 20, 2026 at 1:33 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र सरकार उन महिला कैंडिडेट्स को चार से पांच दिन की छूट देने पर विचार कर रही है जिनका पीरियड पुलिस भर्ती के लिए उनके फिजिकल टेस्ट के दिन से मेल खाता है. गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने 'ईटीवी भारत' को दिए इंटरव्यू में कहा कि इस बारे में एक पॉलिसी बनाई जा रही है, और जल्द ही एक औपचारिक निर्णय की घोषणा की जाएगी.
काबिलियत होने के बावजूद अच्छा परफॉर्म न कर पाना – पुलिस भर्ती के लिए आने वाली महिला कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसमें दौड़ना, शॉट पुट और दूसरे शारीरिक मूल्यांकन शामिल हैं.
कैंडिडेट अक्सर इन टेस्ट के लिए महीनों तक ट्रेनिंग करते हैं. हालांकि, अगर किसी कैंडिडेट का पीरियड टेस्ट के दिन शुरू होता है, तो उसे पेट में तेज दर्द, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, कमजोरी, चक्कर आना, जी मिचलाना या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है. इसलिए, जरूरी फिजिकल फिटनेस होने के बावजूद, वे उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाते, जिससे उन्हें भर्ती का मौका हाथ से जाने का डर रहता है.
VIDEO | Nagpur: Maharashtra Minister Yogesh Kadam says, "Regarding health-related issues for female candidates, specifically, if a candidate faces any medical difficulty on the day of the physical test during the police recruitment process, a second chance will be provided. They will be granted a grace period of 4–5 days, and an alternative date will be assigned to them within the same recruitment cycle. I had requested the Chief Minister to include such a provision in this year’s recruitment notification. I also discussed this matter with the Director General (DG), and our stance on this decision is positive. We are making every effort to understand the challenges faced by our candidates and are committed to finding as many solutions as possible." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 20, 2026
महिलाओं के लिए टेस्ट रीशेड्यूल करने का प्रावधान
इसे देखते हुए, राज्य सरकार महिला कैंडिडेट्स के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने का इरादा रखती है. पुलिस भर्ती के लिए आने वाले लगभग 90 प्रतिशत लोग ग्रामीण इलाकों से आते हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या भी काफी है. क्योंकि पीरियड्स एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है, इसलिए सरकार का मकसद यह पक्का करना है कि महिलाओं को कोई नुकसान न हो; इसलिए, उनके फिजिकल टेस्ट को रीशेड्यूल करने का इंतजाम किया जाएगा.
अभी सरकारी स्तर पर एक पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया जा रहा है. राज्य मंत्री कदम ने बताया कि इस छूट का फायदा उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया की डिटेल में ऑफिशियल गाइडलाइंस जारी की जाएंगी.
महिलाओं के लिए जरूरी हेल्थ से जुड़ी सुविधाएं
भर्ती सेंटर पर मौजूद सुविधाओं के काफी होने पर भी सवाल उठाए गए हैं. महिला उम्मीदवारों ने टॉयलेट की कम सुविधा, सैनिटरी पैड की कमी, कपड़े बदलने के लिए प्राइवेट जगह की कमी, और पीने के पानी और आराम करने की जगहों की कमी के बारे में शिकायतें की हैं.
उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में, सिर्फ टेस्ट को आगे बढ़ाने का ऑप्शन देना काफी नहीं है; महिलाओं के लिए जरूरी हेल्थ से जुड़ी सुविधाएं भर्ती केंद्र पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए.
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