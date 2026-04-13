पांच दिनों तक घर में पड़ा रहा बहन का शव, भाई ने बाथरूम में ही कर दिया अंतिम संस्कार, जांच में जुटी पुलिस
सिंफर वैज्ञानिक के घर में 5 दिन तक बेटी का शव पड़ा रहा. भाई ने बाथरूम में अंतिम संस्कार कर दिया.
Published : April 13, 2026 at 4:03 PM IST|
Updated : April 13, 2026 at 6:15 PM IST
धनबाद: जिले के गोविंदपुर थाना इलाके में एक युवती की मौत के बाद उसका शव पांच दिनों तक घर में ही पड़ा रहा. आखिरकार उसके भाई ने बाथरूम में ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया. यह घटना वास्तु विहार स्थित एक आवासीय कॉलोनी में हुई.
घटना का पता तब चला जब घर से तेज बदबू और जलने की दुर्गंध आने लगी. आस-पड़ोस के लोगों का इससे रहना मुश्किल हो गया. उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना मिलने पर गोविंदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और बाथरूम से जली हुई लाश बरामद की. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
इसी कॉलोनी में एक घर CIMFR के रिटायर्ड वैज्ञानिक संगीत कुमार का था, जिनकी 2023 में मौत हो गई थी. उनकी तलाकशुदा बेटी लिपिका लंबे समय से डिप्रेशन में थी और अकेले रहती थी. धीरे-धीरे परिवार के दूसरे सदस्य भी समाज से कटते चले गए और लोगों से दूरी बना ली.
लिपिका के बड़े भाई प्रणव के मुताबिक, लिपिका की मौत 8 तारीख को हुई थी. वह बार-बार शौचालय जा रही थी. उसकी हालत बिगड़ती गई और उसकी मौत हो गई. फिर प्रणव ने अपने छोटे भाई प्रबुद्ध राजवर्धन को इसकी जानकारी दी. लेकिन वह नहीं आया. किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. प्रणव ने कहा कि उसकी बहन के शव में कीड़े पड़ गए थे, इसलिए उसने तकिया, रजाई और कंबल से उसका अंतिम संस्कार कर दिया.
छोटे भाई प्रबुद्ध राजवर्धन का कहना है कि उसके भाई ने उसे बहन की मौत की खबर दी थी और वह रविवार सुबह अंतिम संस्कार का सामान लेकर पहुंचा भी था. जब वह घर पहुंचा तो उसके बड़े भाई ने कहा, "हमने अंतिम संस्कार कर दिया है." उस समय घर से कोई बदबू नहीं आ रही थी.
वहीं गोविंदपुर थाना प्रभारी विष्णु कुमार राउत ने कहा कि बाथरूम में एक जली हुई लाश मिली है. बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही ज्यादा कुछ पता चलेगा. पुलिस अभी जांच कर रही है.
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