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पांच दिनों तक घर में पड़ा रहा बहन का शव, भाई ने बाथरूम में ही कर दिया अंतिम संस्कार, जांच में जुटी पुलिस

धनबाद: जिले के गोविंदपुर थाना इलाके में एक युवती की मौत के बाद उसका शव पांच दिनों तक घर में ही पड़ा रहा. आखिरकार उसके भाई ने बाथरूम में ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया. यह घटना वास्तु विहार स्थित एक आवासीय कॉलोनी में हुई.

घटना का पता तब चला जब घर से तेज बदबू और जलने की दुर्गंध आने लगी. आस-पड़ोस के लोगों का इससे रहना मुश्किल हो गया. उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना मिलने पर गोविंदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और बाथरूम से जली हुई लाश बरामद की. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

मृतका के भाई का बयान (Etv Bharat)

इसी कॉलोनी में एक घर CIMFR के रिटायर्ड वैज्ञानिक संगीत कुमार का था, जिनकी 2023 में मौत हो गई थी. उनकी तलाकशुदा बेटी लिपिका लंबे समय से डिप्रेशन में थी और अकेले रहती थी. धीरे-धीरे परिवार के दूसरे सदस्य भी समाज से कटते चले गए और लोगों से दूरी बना ली.

लिपिका के बड़े भाई प्रणव के मुताबिक, लिपिका की मौत 8 तारीख को हुई थी. वह बार-बार शौचालय जा रही थी. उसकी हालत बिगड़ती गई और उसकी मौत हो गई. फिर प्रणव ने अपने छोटे भाई प्रबुद्ध राजवर्धन को इसकी जानकारी दी. लेकिन वह नहीं आया. किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. प्रणव ने कहा कि उसकी बहन के शव में कीड़े पड़ गए थे, इसलिए उसने तकिया, रजाई और कंबल से उसका अंतिम संस्कार कर दिया.