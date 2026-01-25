ETV Bharat / bharat

धर्मांतरण मामले में दिल्ली से गिरफ्तार इमरान खान को पुलिस लेकर पहुंची मिर्जापुर, कोर्ट में करेगी पेश

इसके गैंग के पास लड़कियों को गाड़ियों में घुमाने के लिए से तीन लग्जरी कार और चार बाइेंक पुलिस ने सीज कर दी हैं. लग्जरी गाड़ियों का 3334 सीरियल नंंबर होती है. इतना ही नहीं वह अवैध कमाई के पैसे से दुबई और मलेशिया जैसे कई देशों में जाता था.

इमरान ने कानपुर में प्राइड एंड प्रापर्टी कंपनी पंजीकृत कराया है. जिसका मिर्जापुर में संचालन होता है. इमरान पर गलत जमीन बेचने के भी कई मुकदमे मिर्जापुर के साथ अन्य जिले में दर्ज हैं.

इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड इमरान है, जो केजीएन जिम के चेन की शुरूआत की थी. जिम के संचालन की जिम्मेदारी अपने भाई जहीर व जीजा सादाब को दी थी. वो खुद प्राॅपर्टी डीलर का काम करता है.

बता दें कि मिर्जापुर जिम की आड़ में भोलीभाली महिलाओं को अपने जाल में फंसा कर धर्म परिवर्तन कराने और ब्लैकमेलिंग कर पैसा वसूलने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. हर दिन इसमें पुलिस की जांच में अलग-अलग खुलासे किए जा रहे हैं.

इन आरोपियों के बैंक खाते पुलिस ने सीज कर दिए हैं. साथ ही इनकी कई गाड़ियां बरामद कर ली हैं.

उसके बाद पुलिस इमरान को कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी. इस मामले में अब तक पुलिस 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

मिर्जापुर: यूपी के मिर्जापुर में जिम के आड़ में अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमैल करने और धर्मांतरण कराने के गिरोह के मुख्य सरगना इमरान खान को पुलिस दिल्ली से लेकर पहुंची मिर्जापुर पहुंची है. आरोपी इमरान खान को पुलिस मिर्जापुर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में शाम 4:00 बजे पेश करेगी.

पुलिस ने इनके खातों में ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है. इसके अलावा इन जिम संचालकों को हो फंडिंग की भी जांच शुरू कर दी गई है. आरोपियों की संपत्ति को भी पुलिस खंगालने में जुटी हुई है.

जब खुफिया विभाग से पुलिस को सूचना मिली कि इमरान खान उसकी भाई लकी अली खान, भारत छोड़कर विदेश जाने वाले हैं, तो पुलिस ने लुक आउट नोटिस जारी कर उस पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया है.

बता दें कि 23 जनवरी को अपने परिवार के साथ दुबई भाग रहे इमरान को इमीग्रेशन विभाग ने दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ लिया. फिर उसे दिल्ली पुलिस को हैंडओवर कर दिया. इसके बाद दिल्ली पुलिस की सूचना पर मिर्जापुर की पुलिस दिल्ली पहुंच कर इमरान को पटियाला कोर्ट में पेश किया गया, वहां पर ट्रांजिट रिमांड बनवा कर उसे मिर्जापुर लाया गया है. यहां उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में शाम 4 बजे पेश किया जाएगा. उसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी.

मामले में मुख्य सरगना इमरान खान और उसके भाई अशफाक उर्फ लकी अली खान की गिरफ्तारी के लिए पांच टीमें लगाई गईं थीं. इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसका भाई अशफाक उर्फ लकी अली खान अब भी फरार है. जिसकी पुलिस तलाश कर रही है.

मिर्जापुर जिले में कुल 47 जिम का संचालन किया जा रहा है. धर्मांतरण के मामले में पांच जिम प्रकाश में आने पर पांचों को सील कर दिया गया है. ये सील 27 जनवरी तक रहेगी.

इस मामले में मोहम्मद शेख अली आलम, फैजल खान, जहीर, शादाब, फरीद अहमद, जीआरपी हेड कांस्टेबल इरशाद खां और इमरान को गिरफ्तार किया गया है वहीं इमरान का भाई लकी अब भी फरार है.

इमरान का जिले के कई बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें भी देखी जा रही हैं. इन आरोपियों पर जिम जा रही दो महिलाओं ने कोतवाली देहात में अलग-अलग तहरीर दी थी उन्होंने गंभीर आरोप लगाया था. महिलाओं ने आरोप लगाया था कि ये पहले पीड़िताओं से दोस्ती करते थे और बाद में उन्हें बहला-फुसला कर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने का काम करते थे.

इसके बाद ये लोग अश्लील वीडियो बना लेते थे, पैसे की डिमांड करते थे, दरगाह और मजारों पर ले जाकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाते थे. ऐसा नहीं करने पर ये लोग तस्वीर वायरल करने की धमकी देते थे. बताया जा रहा इनके मोबाइल में 50 से 70 लड़कियों की फोटो भी पुलिस को मिली है.