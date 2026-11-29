पंचकूला में "नमस्ते थाई स्पा सेंटर" पर पुलिस की दबिश, मैनेजर-ग्राहक गिरफ्तार, 8 युवतियों को किया गया रेस्क्यू
Panchkula Spa Centre Raid : हरियाणा के पंचकूला के नमस्ते थाई स्पा सेंटर पर पुलिस ने रेड कर 8 युवतियों को रेस्क्यू किया है.
Published : November 29, 2026 at 10:50 PM IST
पंचकूला : हरियाणा के पंचकूला में स्पा सेंटर और मसाज पार्लर की आड़ में देह व्यापार जैसी अवैध गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ जिला पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए सेक्टर-20 स्थित नमस्ते थाई स्पा सेंटर में कथित देह व्यापार के मामले का भंडाफोड़ किया है. एसीपी क्राइम विक्रम नेहरा और एसीपी जोगिंदर शर्मा की अगुवाई में पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से फर्जी ग्राहक भेजकर स्पा सेंटर पर छापेमारी की. इस दौरान स्पा सेंटर के मैनेजर और एक ग्राहक को गिरफ्तार किया गया. जबकि मौके से 8 युवतियों को रेस्क्यू किया गया. पुलिस ने मौके से कुल 5610 रुपये की नकदी और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की. साथ ही मामले में इम्मोरल ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट, 1956 के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई की गई.
फर्जी ग्राहक बनाकर पुलिसकर्मी को भेजा: एसीपी क्राइम विक्रम नेहरा ने बताया कि 29 नवंबर को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सेक्टर-20 पंचकूला स्थित नमस्ते थाई स्पा सेंटर में मसाज पार्लर की आड़ में महिलाओं से देह व्यापार करवाया जा रहा है. इसकी गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से विचार-विमर्श के बाद एसीपी जोगिंदर शर्मा और क्राइम ब्रांच-2 प्रभारी प्रवीण मलिक की टीम और महिला पुलिस कर्मचारियों को शामिल करते हुए विशेष रेडिंग टीम गठित की गई. कार्रवाई को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देने के लिए पहले क्राइम ब्रांच के एक पुलिसकर्मी को फर्जी ग्राहक बनाकर उसे रुपये देकर स्पा सेंटर में भेजा गया. फिर पुलिस टीम ने स्पा सेंटर पर दबिश देकर जांच शुरू की और मौके से संबंधित लोगों को काबू किया.
मैनेजर और ग्राहक गिरफ्तार कर आठ युवतियों का रेस्क्यू: डीसीपी अमरिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने मौके से स्पा सेंटर के मैनेजर चंडीगढ़ के मौलीजागराँ निवासी रवि (32) समेत ग्राहक प्रफुल्ल कुमार निवासी गुजरात को भी गिरफ्तार किया. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान स्पा सेंटर में मौजूद आठ युवतियों को रेस्क्यू किया, जिनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और नेपाल सहित विभिन्न राज्यों एवं स्थानों की रहने वाली युवतियां शामिल हैं. इसके अलावा पुलिस टीम ने स्पा सेंटर के कैश काउंटर और कमरों की जांच के दौरान कुल 5610 रुपये की नकदी और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है.
नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश: पुलिस ने बरामद सामान को कब्जे में लेकर आगामी कानूनी कार्रवाई कर मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की. यह भी पता लगाया जा रहा है कि स्पा सेंटर में कथित अवैध गतिविधियां कब से संचालित थी और इसमें अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं. आगामी जांच सेक्टर-20 थाना टीम की अगुवाई में जारी है.
पुलिस कमिश्नर की सख्त चेतावनी: पंचकूला पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ इम्मोरल ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट, 1956 के तहत थाना सेक्टर-20 पंचकूला में मामला दर्ज किया गया है. प्रत्येक पहलू की गहनता से जांच कर इस अवैध गतिविधि में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और पूरे नेटवर्क की भूमिका का पता लगाने को जांच जारी है.
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