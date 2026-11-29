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पंचकूला में "नमस्ते थाई स्पा सेंटर" पर पुलिस की दबिश, मैनेजर-ग्राहक गिरफ्तार, 8 युवतियों को किया गया रेस्क्यू

पंचकूला में "नमस्ते थाई स्पा सेंटर" पर पुलिस की दबिश ( ETV Bharat )

पंचकूला : हरियाणा के पंचकूला में स्पा सेंटर और मसाज पार्लर की आड़ में देह व्यापार जैसी अवैध गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ जिला पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए सेक्टर-20 स्थित नमस्ते थाई स्पा सेंटर में कथित देह व्यापार के मामले का भंडाफोड़ किया है. एसीपी क्राइम विक्रम नेहरा और एसीपी जोगिंदर शर्मा की अगुवाई में पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से फर्जी ग्राहक भेजकर स्पा सेंटर पर छापेमारी की. इस दौरान स्पा सेंटर के मैनेजर और एक ग्राहक को गिरफ्तार किया गया. जबकि मौके से 8 युवतियों को रेस्क्यू किया गया. पुलिस ने मौके से कुल 5610 रुपये की नकदी और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की. साथ ही मामले में इम्मोरल ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट, 1956 के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई की गई.

फर्जी ग्राहक बनाकर पुलिसकर्मी को भेजा: एसीपी क्राइम विक्रम नेहरा ने बताया कि 29 नवंबर को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सेक्टर-20 पंचकूला स्थित नमस्ते थाई स्पा सेंटर में मसाज पार्लर की आड़ में महिलाओं से देह व्यापार करवाया जा रहा है. इसकी गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से विचार-विमर्श के बाद एसीपी जोगिंदर शर्मा और क्राइम ब्रांच-2 प्रभारी प्रवीण मलिक की टीम और महिला पुलिस कर्मचारियों को शामिल करते हुए विशेष रेडिंग टीम गठित की गई. कार्रवाई को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देने के लिए पहले क्राइम ब्रांच के एक पुलिसकर्मी को फर्जी ग्राहक बनाकर उसे रुपये देकर स्पा सेंटर में भेजा गया. फिर पुलिस टीम ने स्पा सेंटर पर दबिश देकर जांच शुरू की और मौके से संबंधित लोगों को काबू किया.