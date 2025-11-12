पुलिस के गश्ती वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, दो साल के बच्चे समेत एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत
दुखद सड़क दुर्घटना में पुलिस गश्ती वाहन एक बाइक से टकरा गया, जिसमें एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई.
Published : November 12, 2025 at 3:57 PM IST
शिवगंगा (तमिलनाडु): तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के थिरुप्पुवनम के पास एक दुखद सड़क दुर्घटना में पुलिस के गश्ती वाहन एक दोपहिया वाहन से टकरा गया, जिसमें एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई और एक अन्य रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतकों में एक दो साल का बच्चा भी शामिल है.
मृतकों की पहचान प्रसाद, उनकी पत्नी सत्या और उनके बेटे अश्विन के रूप में हुई है. सभी मदुरै जिले के ओथाकादाई निवासी थे. पुलिस के अनुसार परिवार अनंजियुर में एक रिश्तेदार, थंगम्माल के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद घर लौट रहा था. मोटरसाइकिल पर उनके साथ एक रिश्तेदार, सेन्नई ईश्वरी भी थीं.
पुलिस गश्ती वाहन और बाइक में टक्कर
जब परिवार सक्कुडी पहुंचा तो एक पुलिस गश्ती वाहन ने कथित तौर पर नियंत्रण खो दिया और उनके दोपहिया वाहन से सीधी टक्कर हो गई. प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सत्या, बच्चा अश्विन और ईश्वरी गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें थिरुप्पुवनम सरकारी अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, सत्या और उसके बेटे की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई. ईश्वरी, जो गंभीर रूप से घायल हो गई थी उनको बाद में आगे के इलाज के लिए मदुरै सरकारी अस्पताल भेज दिया गया.
परिजनों का विरोध प्रदर्शन
दुर्घटना के बाद प्रसाद के रिश्तेदार घटनास्थल पर जमा हो गए और दुर्घटना में शामिल पुलिस चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. सक्कुडी-पूवंती मार्ग पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा. आक्रोशित रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि पुलिस वाहन तेज गति से चल रहा था और संभवतः लापरवाही से या नशे में चलाया जा रहा था. उन्होंने ड्राइवर की गिरफ्तारी तक शवों को हटाने से इनकार कर दिया.
कानूनी कार्रवाई का आश्वासन
सूचना मिलने पर शिवगंगा के पुलिस अधीक्षक शिव प्रसाद घटनास्थल पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की. उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाएगा और प्रक्रिया के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
बाद में सक्कुडी थाने की पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया और प्रसाद, सत्या और अश्विन के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मदुरै सरकारी अस्पताल भेज दिया. अधिकारियों ने स्पष्ट किया दुर्घटना शिवगंगा जिले में हुई, लेकिन पीड़ित मदुरै के निवासी थे और दुर्घटना स्थल अंतर-जिला सीमा के पास है.
प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि गश्ती वाहन रामनाथपुरम जिला पुलिस का था और दुर्घटना के समय नियमित रात्रि गश्त ड्यूटी पर था. टक्कर में वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. इस दुखद टक्कर ने, जिसने कुछ ही सेकंड में एक पूरे युवा परिवार को खत्म कर दिया. घटना को लेकर स्थानीय निवासियों में गहरा दुख और आक्रोश पैदा कर दिया है.
