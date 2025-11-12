ETV Bharat / bharat

पुलिस के गश्ती वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, दो साल के बच्चे समेत एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

शिवगंगा (तमिलनाडु): तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के थिरुप्पुवनम के पास एक दुखद सड़क दुर्घटना में पुलिस के गश्ती वाहन एक दोपहिया वाहन से टकरा गया, जिसमें एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई और एक अन्य रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतकों में एक दो साल का बच्चा भी शामिल है.

मृतकों की पहचान प्रसाद, उनकी पत्नी सत्या और उनके बेटे अश्विन के रूप में हुई है. सभी मदुरै जिले के ओथाकादाई निवासी थे. पुलिस के अनुसार परिवार अनंजियुर में एक रिश्तेदार, थंगम्माल के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद घर लौट रहा था. मोटरसाइकिल पर उनके साथ एक रिश्तेदार, सेन्नई ईश्वरी भी थीं.

पुलिस गश्ती वाहन और बाइक में टक्कर

जब परिवार सक्कुडी पहुंचा तो एक पुलिस गश्ती वाहन ने कथित तौर पर नियंत्रण खो दिया और उनके दोपहिया वाहन से सीधी टक्कर हो गई. प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सत्या, बच्चा अश्विन और ईश्वरी गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें थिरुप्पुवनम सरकारी अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, सत्या और उसके बेटे की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई. ईश्वरी, जो गंभीर रूप से घायल हो गई थी उनको बाद में आगे के इलाज के लिए मदुरै सरकारी अस्पताल भेज दिया गया.

परिजनों का विरोध प्रदर्शन

दुर्घटना के बाद प्रसाद के रिश्तेदार घटनास्थल पर जमा हो गए और दुर्घटना में शामिल पुलिस चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. सक्कुडी-पूवंती मार्ग पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा. आक्रोशित रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि पुलिस वाहन तेज गति से चल रहा था और संभवतः लापरवाही से या नशे में चलाया जा रहा था. उन्होंने ड्राइवर की गिरफ्तारी तक शवों को हटाने से इनकार कर दिया.