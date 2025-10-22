ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हेलीकॉप्टर हादसे के लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं, केरल डीजीपी ने दी सफाई

केरल डीजीपी की सफाई: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हेलीकॉप्टर हादसे के लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं ( ETV Bharat )

तिरुवनंतपुरम: केरल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज सुबह पथानामथिट्टा के प्रमादम में यह स्पष्टीकरण तब आया, जब हेलीकॉप्टर का एक टायर हेलीपैड पर बिछाए गए नए कंक्रीट में आंशिक रूप से फंस गया था. राज्य पुलिस प्रमुख शेख दरवेश साहब (डीजीपी) ने ईटीवी भारत को बताया कि पुलिस की ओर से कोई चूक नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर संचालन से संबंधित सभी निर्णय वायु सेना और राष्ट्रपति सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं. डीजीपी ने बताया, "मूल रूप से, विमान को निलक्कल में उतारने की योजना थी, लेकिन मौसम संबंधी चेतावनी के कारण, राष्ट्रपति के सुरक्षा अधिकारियों ने कल देर रात लैंडिंग स्थल को प्रमदम में स्थानांतरित करने का निर्णय किया. चूंकि यह निर्णय अंतिम समय में लिया गया था, इसलिए नए कंक्रीट वाले हेलीपैड को ठीक से स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था." लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कर्मचारियों ने राष्ट्रपति के सुरक्षा अधिकारियों की देखरेख और निर्देशन में रात भर हेलीपैड पर कंक्रीट बिछाई थी. उन्होंने कहा, "उन्होंने एक ठोस लैंडिंग सतह तैयार की और क्षेत्र को ठीक से चिह्नित किया." हालांकि, लैंडिंग के दौरान, पायलट चिह्नित क्षेत्र से लगभग पांच फीट दूर, कंक्रीट के एक ऐसे हिस्से पर उतरा, जो अभी तक सख्त नहीं हुआ था. राष्ट्रपति के सुरक्षित उतरने के बाद, हेलीकॉप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, जिस दौरान उसका एक पहिया नरम कंक्रीट में धंस गया. डीजीपी ने कहा, "मौके पर मौजूद पुलिस और अग्निशमन कर्मियों ने हेलीकॉप्टर को चिह्नित क्षेत्र में वापस धकेल दिया. यह नरम कंक्रीट के कारण हुई एक छोटी सी परिचालन समस्या थी, सुरक्षा में कोई चूक नहीं."