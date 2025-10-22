ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हेलीकॉप्टर हादसे के लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं, केरल डीजीपी ने दी सफाई

डीजीपी शेख दरवेश साहब ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हेलीकॉप्टर से जुड़ी मामूली दुर्घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं थी.

President Helicopter Incident
केरल डीजीपी की सफाई: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हेलीकॉप्टर हादसे के लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 22, 2025 at 3:17 PM IST

3 Min Read
तिरुवनंतपुरम: केरल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज सुबह पथानामथिट्टा के प्रमादम में यह स्पष्टीकरण तब आया, जब हेलीकॉप्टर का एक टायर हेलीपैड पर बिछाए गए नए कंक्रीट में आंशिक रूप से फंस गया था.

राज्य पुलिस प्रमुख शेख दरवेश साहब (डीजीपी) ने ईटीवी भारत को बताया कि पुलिस की ओर से कोई चूक नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर संचालन से संबंधित सभी निर्णय वायु सेना और राष्ट्रपति सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं.

डीजीपी ने बताया, "मूल रूप से, विमान को निलक्कल में उतारने की योजना थी, लेकिन मौसम संबंधी चेतावनी के कारण, राष्ट्रपति के सुरक्षा अधिकारियों ने कल देर रात लैंडिंग स्थल को प्रमदम में स्थानांतरित करने का निर्णय किया. चूंकि यह निर्णय अंतिम समय में लिया गया था, इसलिए नए कंक्रीट वाले हेलीपैड को ठीक से स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था."

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कर्मचारियों ने राष्ट्रपति के सुरक्षा अधिकारियों की देखरेख और निर्देशन में रात भर हेलीपैड पर कंक्रीट बिछाई थी. उन्होंने कहा, "उन्होंने एक ठोस लैंडिंग सतह तैयार की और क्षेत्र को ठीक से चिह्नित किया."

हालांकि, लैंडिंग के दौरान, पायलट चिह्नित क्षेत्र से लगभग पांच फीट दूर, कंक्रीट के एक ऐसे हिस्से पर उतरा, जो अभी तक सख्त नहीं हुआ था. राष्ट्रपति के सुरक्षित उतरने के बाद, हेलीकॉप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, जिस दौरान उसका एक पहिया नरम कंक्रीट में धंस गया.

डीजीपी ने कहा, "मौके पर मौजूद पुलिस और अग्निशमन कर्मियों ने हेलीकॉप्टर को चिह्नित क्षेत्र में वापस धकेल दिया. यह नरम कंक्रीट के कारण हुई एक छोटी सी परिचालन समस्या थी, सुरक्षा में कोई चूक नहीं."

उन्होंने जोर देकर कहा कि यह घटना देर रात तक कंक्रीटिंग के कारण हुई, न कि समन्वय या सुरक्षा में किसी चूक के कारण. उन्होंने दोहराया, "हेलीपैड ठीक उसी जगह तैयार किया गया था, जहां सुरक्षा दल ने संकेत दिया था. निर्माण या स्थल चयन में पुलिस की कोई भूमिका नहीं थी."

कंक्रीट की सतह सुबह जल्दी ही पूरी हो गई थी, राष्ट्रपति के सुबह 8:40 बजे आगमन से कुछ घंटे पहले. डीजीपी ने बताया कि आमतौर पर कंक्रीट को पूरी तरह से सख्त होने में कम से कम 12 घंटे लगते हैं.

राष्ट्रपति मुर्मू हेलीकॉप्टर से प्रमदम स्टेडियम ग्राउंड पहुंचीं और फिर सड़क मार्ग से पंबा पहुंचीं, जहां उन्होंने पंबा नदी में स्नान किया और इरुमुदिकेट्टू के साथ सबरीमाला की अपनी यात्रा शुरू करने से पहले गणपति मंदिर में पूजा-अर्चना की.

सुरक्षा और पायलट वाहनों के काफिले के साथ, राष्ट्रपति स्वामी अय्यप्पन रोड पर खड़ी चढ़ाई और पहाड़ी इलाकों को पार करते हुए 20 मिनट में सबरीमाला सन्निधानम पहुंच गईं.

मंदिर में, राष्ट्रपति मुर्मू पवित्र 18 सीढ़ियां चढ़ीं और भगवान अय्यप्पा के दर्शन किए. पूर्णकुंभम के साथ तंत्री कंदरारू महेश मोहनार, देवस्वओम मंत्री वी.एन. वासवन, त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड के अध्यक्ष पी.एस. प्रशांत और सचिव एम.जी. राजमणिकम सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. अनुष्ठानों के बाद, राष्ट्रपति ने सन्निधानम स्थित देवस्वओम अतिथि गृह में कुछ देर विश्राम किया.

