बीजापुर सीमा पर पुलिस नक्सली मुठभेड़, हथियार बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी

बीजापुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर के तारलागुड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलंगाना-बीजापुर सीमा पर स्थित अन्नाराम और मरीमल्ला के घने जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई. एएसपी चंद्रकांत गोवर्णा ने बताया कि नक्सलियों की मद्देड़ एरिया कमेटी के सदस्यों से मुठभेड़ हुई है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिलहाल सर्च अभियान जारी है और सुरक्षा कारणों से विस्तृत जानकारी पुलिस बल के सुरक्षित लौटने के बाद ही साझा की जाएगी.

तेलंगाना - बीजापुर बार्डर एरिया में एनकाउंटर: पुलिस की विशेष टीमों में जिला पुलिस बल, डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप) और सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं. नक्सलियों की गतिविधियों की सूचना पर जंगल क्षेत्र में सर्चिंग शुरू की गई. इसी दौरान सुबह के समय घने जंगलों में छिपे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए गोलीबारी की.

मुठभेड़ स्थल से भागे नक्सली: करीब आधे घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद नक्सली जंगल की ओर भाग खड़े हुए. मौके से तीन नक्सलियों के शव मिलने की सूचना है. हालांकि अभी पुष्टि नहीं की गई है. घटनास्थल से हथियार, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी जब्त की गई हैं.