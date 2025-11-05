ETV Bharat / bharat

बीजापुर सीमा पर पुलिस नक्सली मुठभेड़, हथियार बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी

मुठभेड़ तारलागुड़ा थाना इलाके के अन्नाराम और मरीमल्ला जंगल में हुई है. एएसपी चंद्रकांत गोवर्ना ने एनकाउंटर की पुष्टि की है.

ENCOUNTER IN BIJAPUR
सर्च ऑपरेशन जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 5, 2025 at 7:05 PM IST

5 Min Read
बीजापुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर के तारलागुड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलंगाना-बीजापुर सीमा पर स्थित अन्नाराम और मरीमल्ला के घने जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई. एएसपी चंद्रकांत गोवर्णा ने बताया कि नक्सलियों की मद्देड़ एरिया कमेटी के सदस्यों से मुठभेड़ हुई है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिलहाल सर्च अभियान जारी है और सुरक्षा कारणों से विस्तृत जानकारी पुलिस बल के सुरक्षित लौटने के बाद ही साझा की जाएगी.

तेलंगाना - बीजापुर बार्डर एरिया में एनकाउंटर: पुलिस की विशेष टीमों में जिला पुलिस बल, डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप) और सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं. नक्सलियों की गतिविधियों की सूचना पर जंगल क्षेत्र में सर्चिंग शुरू की गई. इसी दौरान सुबह के समय घने जंगलों में छिपे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए गोलीबारी की.

मुठभेड़ स्थल से भागे नक्सली: करीब आधे घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद नक्सली जंगल की ओर भाग खड़े हुए. मौके से तीन नक्सलियों के शव मिलने की सूचना है. हालांकि अभी पुष्टि नहीं की गई है. घटनास्थल से हथियार, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी जब्त की गई हैं.

इलाके में सघन सर्चिंग अभियान जारी: पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त बल रवाना किया गया है और पूरे इलाके की सघन सर्चिंग की जा रही है. बीजापुर और तेलंगाना सीमा पर फिलहाल सतर्कता बरती जा रही है.

पुलिस ने ग्रामीणों से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि नक्सल विरोधी अभियान को और मजबूत किया जा सके.

2024 के बड़े एनकाउंटर

  • 22 नवंबर 2024: सुकमा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 10 माओवादियों को ढेर कर दिया. मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में एक कमांडर भी शामिल है.
  • मारा गया कमांडर लंबे वक्त से नक्सलियों के लिए काम कर रहा था. पुलिस के मुताबिक कमांडर 60 से लेकर 80 जवानों की शहादत में शामिल था.
  • 16 नवंबर 2024: बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान 5 नक्सली ढेर हुए. मुठभेड़ नारायणपुर और कांकेर के बार्डर एरिया में हुआ. मुठभेड़ अबूझमाड़ के जंगलों में हुई. सुरक्षाबलों की टीम ज्वाइंट सर्चिंग ऑपरेशन पर निकली थी.
  • 04 अक्टूबर 2024: छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मुठभेड़ में जवानों ने 38 नक्सलियों को अबूझमाड़ के जंगलों में ढेर कर दिया. एनकाउंटर नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले के बार्डर एरिया में थुलथुली और नेंदूर गांव के बीच हुई. अबूझमाड़ के जंगलों में हुई मुठभेड़ में माओवादियों को तगड़ा झटका जवानों ने दिया. एनकाउंटर को डीआरजी और एसटीएफ की टीम शामिल रही.
  • 03 सितंबर 2024: दंतेवाड़ा में हुए एनकाउंटर में जवानों ने 9 माओवादियों को ढेर कर दिया. एनकाउंटर में डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान शामिल रहे.
  • 02 जुलाई 2024: नारायणपुर में सर्चिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में जवानों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया.
  • 15 जून 2024: अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 8 माओवादी मारे गए. ड्यूटी के दौरान 1 जवान की भी जान चली गई जबकी 2 जवान जख्मी हुए.
  • 07 जुलाई 2024: फोर्स के ज्वाइंट ऑपरेशन में पीएलजीए के 6 माओवादी नारायणपुर में ढेर हुए. मारे गए माओवादियों पर कुल 38 लाख का इनाम शासन ने रखा था.
  • 23 मई 2024: नक्सल प्रभावित नारायपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर के बार्डर एरिया में हुई मुठभेड़ में 8 हार्डकोर नक्सली मारे गए.
  • 10 मई 2024: बीजापुर में हुए एनकाउंटर में सुरक्षाकर्मियों ने 12 माओवादियों को मार गिराया. 12 घंटे से ज्यादा चली मुठभेड़ के बाद मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया. मुठभेड़ गंगालूर थाना इलाके के पीडिया गांव के पास हुई.
  • 30 अप्रैल 2024: नारायणपुर और कांकेर के सीमावर्ती इलाके में हुए मुठभेड़ में 9 हार्डकोर नक्सली मारे गए. मारे गए माओवादियों में 2 महिला नक्सली भी शामिल रही. बस्तर आई सुंदरराज पी के मुताबिक एनकाउंटर सुबह 6 बजे अबूझमाड़ के टेकमेटा और काकुर गांव के जंगलों में हुई. जिस इलाके में मुठभेड़ हुई वो इलाका नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता है.
  • 16 अप्रैल 2024: कांकेर में जिला पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया. मारे गए माओवादियों में कई इनामी नक्सली शामिल थे.
  • 02 अप्रैल 2024: एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान बीजापुर में फोर्स ने 13 माओवादियों को ढेर कर दिया. एनकाउंटर बीजापुर के लेंड्रा गांव के जंगल में हुई.
  • 27 मार्च 2024: बीजापुर में 2 महिला नक्सली समेत 6 माओवादियों को जवानों ने ढेर कर दिया. बस्तर आई जी के मुताबिक एनकाउंटर बासागुड़ा थाना इलाके के चिकुरभट्टी और पुसबका गांव के जंगलों में हुई.
  • 27.02.2024: बीजापुर में जवानों को निशाना बनाने के लिए नक्सली IED प्लांट कर रहे थे. मौके पर पहुंचे जवानों ने 4 माओवादियों को मार गिराया.
  • 03.02.2024: नक्सल प्रभावित नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 माओवादियों को मार गिराया.
