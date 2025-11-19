ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिस नक्सली मुठभेड़, एमपी का इंस्पेक्टर शहीद

पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़: बुधवार सुबह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन पर निकली थी. इस दौरान घात लगाए नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला. दोनों तरफ से रुक रुककर हुई फायरिंग के बाद एक पुलिस जवान घायल हुआ. घायल जवान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान जवान शहीद हो गया है. शहीद जवान का नाम आशीष शर्मा है, जो मध्यप्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर है.

राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के बोरतलाव थाना क्षेत्र के कौहापानी में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया है. जो मध्य प्रदेश पुलिस का बताया जा रहा है.

राजनांदगांव रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अभिषेक शांडिल्य ने बताया कि छत्तीसगढ़ के बोरतलाव इलाके से सटे कंघुर्रा के जंगल में उस समय गोलीबारी हुई जब दोनों राज्यों के सुरक्षाकर्मियों की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी. उन्होंने बताया कि माओवादियों के एमएमसी (महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़) क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के आधार पर यह अभियान शुरू किया गया था.

विशिष्ट नक्सल विरोधी इकाई मध्य प्रदेश पुलिस की हॉक फोर्स के उप-निरीक्षक आशीष शर्मा इस मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ ले जाया गया, जहाँ उनकी मौत हो गई-अभिषेक शांडिल्य, पुलिस महानिरीक्षक, राजनांदगांव रेंज

डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची. मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि जवान आशीष शर्मा शहीद हो गए हैं. उन्हें पेट, सीने, पैर में कई गोलियां लगी थी. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. वे बालाघाट के रहने वाले थे. परिजनों को सूचित कर शव पैतृक निवास भेजा जाएगा.

घायल इंस्पेक्टर का डोंगरगढ़ में चल रहा था इलाज (ETV Bharat Chhattisgarh)

नक्सल ऑपरेशन में आदिवासियों की हत्या का आरोप: विधायक ने छत्तीसगढ़ में हुए नक्सल ऑपरेशन की तारीफ की लेकिन ये भी आरोप लगाया कि माओवाद खत्म करने के दौरान कई आदिवासियों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जो गलत है.