CJP के तिरंगा फहराने की अपील के बीच अभिजीत दीपके से मिलने पहुंची दिल्ली पुलिस, थमाया नोटिस
पुलिस रानी झांसी रोड स्थित घर पहुंची जो कि एनसीपी (एसपी) के प्रवक्ता अनीश गावंडे का है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 16, 2026 at 3:44 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 3:50 PM IST
नई दिल्ली: कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने की अपील के बीच शुक्रवार को दिल्ली पुलिस रानी झांसी रोड स्थित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके से मिलने पहुंची. यह घर एनसीपी (एसपी) के प्रवक्ता अनीश गावंडे का है. यहां पुलिस ने अभिजीत दीपके मिलकर उन्हें नोटिस दिया.
अभिजीत दिपके को नोटिस दिए जाने पर एनसीपी (एसपी) के प्रवक्ता अनीश गावंडे ने कहा, 'मुझे अभी पता चला है कि पुलिस मेरे घर आई थी. मैं दोपहर का खाना खाने बाहर गया हुआ था. हमारे घर मेहमान (पुलिस का जिक्र करते हुए) आए. मुझे अभी तक नहीं पता कि पुलिस क्यों आई है.
वहीं तिरंगा यात्रा में भाग लेने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, बिल्कुल. हम सभी को तिरंगा यात्रा में भाग लेना चाहिए. अपने घर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती और मार्च में शामिल होने से रोके जाने की संभावना पर उन्होंने आगे कहा, 'अगर पुलिस हमें जाने नहीं देती है, तो यह सरकार की कायरता को उजागर करेगा.
#WATCH | Delhi Police personnel arrive at the residence of NCP-SCP spokesperson Anish Gawande, where CJP Founder Abhijeet Dipke is staying. Abhijeet Dipke has called for a ‘Lehra Do Tiranga’ protest at Connaught Place’s Central Park today. https://t.co/kCdkGpUDJU— ANI (@ANI) October 16, 2026
इससे पहले अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से शुक्रवार शाम 5 बजे कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क पहुंचने की अपील की थी. उन्होंने लोगों से तिरंगा फहराने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया था. उनकी अपील के बाद कार्यक्रम को लेकर चर्चा तेज हो गई. CJP से जुड़े सौरव दास और आशुतोष रांका के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई के बाद मामला लगातार चर्चा में है. पार्टी से जुड़े नेताओं ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. CJP का कहना है कि तिरंगा फहराने के मुद्दे पर साथियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इसी को लेकर पार्टी समर्थकों से एकजुट होने की अपील की गई है.
Delhi Police has served a notice to CJP founder Abhijeet Dipke regarding the call to assemble for a protest at Central Park in Connaught Place today https://t.co/zYFSDzsHIw— IANS (@ians_india) October 16, 2026
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कनॉट प्लेस में 6,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित 'लहरा दो तिरंगा' विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस और मध्य दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. शुक्रवार को इलाके में 6,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. जवानों ने सुबह से ही मोर्चा संभाल लिया है. कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क और आसपास के इलाकों में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है.
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