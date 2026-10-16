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CJP के तिरंगा फहराने की अपील के बीच अभिजीत दीपके से मिलने पहुंची दिल्ली पुलिस, थमाया नोटिस

दिल्ली पुलिस अभिजीत दीपके से मिलने पहुंची ( PTI )

नई दिल्ली: कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने की अपील के बीच शुक्रवार को दिल्ली पुलिस रानी झांसी रोड स्थित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके से मिलने पहुंची. यह घर एनसीपी (एसपी) के प्रवक्ता अनीश गावंडे का है. यहां पुलिस ने अभिजीत दीपके मिलकर उन्हें नोटिस दिया.

अभिजीत दिपके को नोटिस दिए जाने पर एनसीपी (एसपी) के प्रवक्ता अनीश गावंडे ने कहा, 'मुझे अभी पता चला है कि पुलिस मेरे घर आई थी. मैं दोपहर का खाना खाने बाहर गया हुआ था. हमारे घर मेहमान (पुलिस का जिक्र करते हुए) आए. मुझे अभी तक नहीं पता कि पुलिस क्यों आई है.