नकाबपोश को ज्वेलरी शॉप में नहीं मिलेगी एंट्री, संदिग्ध मानकर होगी कार्रवाईः डीआईजी आनंद प्रकाश
बोकारो प्रक्षेत्र के डीआईजी आनंद प्रकाश ने बताया है कि अगर नकाबपोश शख्स ज्वेलरी शॉप में जाता है तो उसे संदिग्ध मानकर कार्रवाई की जाएगी.
धनबाद: बिहार में ज्वेलरी प्रतिष्ठानों में बढ़ते आपराधिक वारदातों के मद्देनजर राज्य की ज्वलेरी शॉप में घूंघट, बुर्का, नकाब या हिजाब पहनकर आने वालों पर रोक लगा दी गई है. झारखंड में भी सुरक्षा के लिहाज से यह नियम लागू किया गया है. ज्वेलरी दुकान में नकाब, हिजाब या फिर मुंह ढंककर आने वाले किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध माना जाएगा.
मुंह ढककर आने वालों के लिए नो एंट्री
दरअसल, बोकारो में बीते रविवार की शाम तनिष्क ज्वेलरी शॉप में नकाबपोश अपराधियों द्वारा लूट की कोशिश की गई थी. हालांकि अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं रहे. लेकिन यह घटना पुलिस को एक सबक दे गई. ज्वेलरी शॉप में अब कोई भी अगर किसी तरह से चेहरा ढंककर आता है, तो उसे उसे अंदर आने नहीं दिया जाएगा.
बोकारो प्रक्षेत्र के डीआईजी आनंद प्रकाश का बयान
बोकारो प्रक्षेत्र के डीआईजी आनंद प्रकाश ने कहा कि बोकारो में रविवार शाम नकाबपोश अपराधियों द्वारा तनिष्क की एक ज्वेलरी प्रतिष्ठान में लूट की कोशिश की गई थी. जिसे लेकर पूर्व में भी झारखंड पुलिस मुख्यालय से एक निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसमें बताया गया है कि झारखंड की तमाम ज्वेलरी शॉप खासकर के बड़े दुकान के अंदर कोई भी नकाबपोश नहीं जाएगा.
उन्होंने कहा कि पुरुष मास्क लगा के या फिर महिला भी आएगी हिजाब या अन्य चीजें लगाकर नहीं आएंगी. उन सबका चेहरा ओपेन होना चाहिए. उन्होंने बताया कि इसी कारण से गार्ड की तत्परता से बोकारो में अपराधियों की मंशा असफल रही. उन्होंने कहा कि यह निर्देश होगा कि कोई भी नकाबपोश व्यक्ति खासकर के ज्वेलरी दुकान पर ना जाए, अगर कोई इस तरह से प्रवेश करता है तो उसे संदिग्ध मानकर कार्रवाई होगी.
