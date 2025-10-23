ETV Bharat / bharat

14 साल के नाबालिग लड़के ने की मां की हत्या, शर्ट के बटन से हुई पहचान, सुधार गृह भेजा गया

दीपावली के दिन एक 14 वर्षीय लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी. आरोपी लड़के का कहना है कि मां ने उसे डांटा था.

Tamil Nadu
14 साल के नाबालिग लड़के ने की मां की हत्या (सांकेतिक तस्वीर IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 23, 2025 at 10:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई: तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में पुलिस ने एक 14 वर्षीय लड़के को उसकी मां की रहस्यमयी मौत के सिलसिले में गिरफ्तार किया है, जो एक खेत में मृत पाई गई थी. पुलिस ने घटनास्थल पर मिले शर्ट के बटन के आधार पर हत्यारे की पहचान की.

जानकारी के मुताबिक दीपावली के दिन माहेश्वरी अपने मवेशियों के लिए घास काटने खेत में गई थी. जब वह काफी देर तक घर नहीं लौटी, तो उसके पति और रिश्तेदारों ने उसकी तलाश की. तलाश के दौरान पन्नीरसेल्वम के खेत में माहेश्वरी का शव देखकर वे दंग रह गए.

घटना की सूचना मिलते ही तिरुनावलुर पुलिस मौके पर पहुंची और माहेश्वरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए विल्लुपुरम के मुंडियामपक्कम स्थित सरकारी अस्पताल भेज दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में माहेश्वरी की हत्या का खुलासा हुआ. इसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है.

मामले में सफलता
मामले में एक अहम मोड़ तब आया जब माहेश्वरी के शव के पास एक कमीज का बटन मिला. पुलिस जांच में पता चला कि वह बटन दूसरे बेटे की कमीज का था. आगे पूछताछ करने पर 14 वर्षीय लड़के ने अपनी गुनाह कबूल किया कि उसने ही अपनी मां की हत्या की है.

लड़के का कबूलनामा
लड़के ने अपने बयान में, "मुझे पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन मैं रोज स्कूल जाता था. घर आने के बाद, मैं पढ़ाई नहीं करता था, बल्कि अपना समय दोस्तों के साथ खेलने, घूमने और टीवी देखने में बिताता था. मेरी मां को मेरा टीवी देखना पसंद नहीं था और वह मुझे इसके लिए लगातार डांटती रहती थीं. इससे मैं उनसे नाराज हो गया."

लड़के ने आगे कहा, "20 तारीख को दीपावली के दिन दोपहर में मेरे माता-पिता के बीच झगड़ा हो गया था. गुस्से में आकर मेरी मां ने मुझे थप्पड़ मारा और पढ़ाई न करने और इधर-उधर घूमने के लिए डांटा. इससे मैं बहुत गुस्सा हो गया. बाद में, वह मवेशियों के लिए घास काटने पास के एक खेत में चली गईं और मैं उनके पीछे चला गया." वहां मैंने उससे पूछा, 'तुम मुझे हमेशा डांटती क्यों हो?' उसने मेरे गाल पर जोर से थप्पड़ मारा."

पुलिस के अनुसार लड़के ने कहा,, मैं गुस्से से आगबबूला हो गया और उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया, फिर अपने पैर से उसकी गर्दन पर पैर रख दिया. जब वह नहीं मरी, तो मैंने उसके मंगलसूत्र से उसका गला घोंट दिया और कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो गई. उसके बाद, मैंने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और घर वापस आ गया. जब मेरी मां काफी देर तक नहीं लौटी, तो मेरे पिता और रिश्तेदारों ने उसकी तलाश की और मैंने भी तलाश में शामिल होने का नाटक किया, लेकिन पुलिस जांच के दौरान मैं पकड़ा गया."

इसके बाद पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया उसे उलुंदुरपेट आपराधिक न्यायालय में पेश किया और फिर उसे कुड्डालोर किशोर सुधार गृह भेज दिया.

यह भी पढ़ें- होशियारपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक घायल

TAGGED:

MYSTERIOUS DEATH MOTHER
BOT KILLED HIS MOTHER
14 YEAR OLD BOY KILLED MOTHER
TAMIL NADU CRIME
TAMIL NADU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, ऊखीमठ के लिए रवाना हुई डोली

यरूशलेम को झटका: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आदेश, गाजा में सहायता प्रदान करने के लिए UNRWA को अनुमति दे इजराइल

निफ्टी की दमदार उड़ान, 52 हफ्तों में पहली बार पहुंचा 26,000 के पार; सेंसेक्स ने भी किया कमाल, 85 हजार का लेवल किया क्रॉस

भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत ने रचा इतिहास, जीता ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.