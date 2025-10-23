ETV Bharat / bharat

14 साल के नाबालिग लड़के ने की मां की हत्या, शर्ट के बटन से हुई पहचान, सुधार गृह भेजा गया

चेन्नई: तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में पुलिस ने एक 14 वर्षीय लड़के को उसकी मां की रहस्यमयी मौत के सिलसिले में गिरफ्तार किया है, जो एक खेत में मृत पाई गई थी. पुलिस ने घटनास्थल पर मिले शर्ट के बटन के आधार पर हत्यारे की पहचान की.

जानकारी के मुताबिक दीपावली के दिन माहेश्वरी अपने मवेशियों के लिए घास काटने खेत में गई थी. जब वह काफी देर तक घर नहीं लौटी, तो उसके पति और रिश्तेदारों ने उसकी तलाश की. तलाश के दौरान पन्नीरसेल्वम के खेत में माहेश्वरी का शव देखकर वे दंग रह गए.

घटना की सूचना मिलते ही तिरुनावलुर पुलिस मौके पर पहुंची और माहेश्वरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए विल्लुपुरम के मुंडियामपक्कम स्थित सरकारी अस्पताल भेज दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में माहेश्वरी की हत्या का खुलासा हुआ. इसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है.

मामले में सफलता

मामले में एक अहम मोड़ तब आया जब माहेश्वरी के शव के पास एक कमीज का बटन मिला. पुलिस जांच में पता चला कि वह बटन दूसरे बेटे की कमीज का था. आगे पूछताछ करने पर 14 वर्षीय लड़के ने अपनी गुनाह कबूल किया कि उसने ही अपनी मां की हत्या की है.

लड़के का कबूलनामा

लड़के ने अपने बयान में, "मुझे पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन मैं रोज स्कूल जाता था. घर आने के बाद, मैं पढ़ाई नहीं करता था, बल्कि अपना समय दोस्तों के साथ खेलने, घूमने और टीवी देखने में बिताता था. मेरी मां को मेरा टीवी देखना पसंद नहीं था और वह मुझे इसके लिए लगातार डांटती रहती थीं. इससे मैं उनसे नाराज हो गया."