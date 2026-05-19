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उत्तर प्रदेश के एक युवक का कश्मीर में कथित धर्म परिवर्तन का मामला, पुलिस ने केस दर्ज किया

पुलिस के एक बयान में कहा गया कि, कुपवाड़ा में कथित धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक केस सामने आया है.

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कुपवाड़ा के मनिगा गांव की तस्वीर (ETV Bharat)
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By Moazum Mohammad

Published : May 19, 2026 at 10:58 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर में उत्तर प्रदेश के एक युवक के कथित धर्म परिवर्तन के मामले में केस दर्ज किया है. किशोर उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला है. वह उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में नाई का काम करता था, जहां कथित तौर पर उसका धर्म परिवर्तन कर दिया गया था.

जम्मू कश्मीर पुलिस के एक बयान में कहा गया, "कुपवाड़ा में कथित धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक मामला सामने आया है. मामले का संज्ञान लिया गया है और कानून की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है."

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने घटना की जांच शुरू कर दी है. इसमें आगे कहा गया, "लोगों से अनुरोध है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें या बिना सत्यापन वाली जानकारी न फैलाएं." यह मामला तब सामने आया जब किशोर के परिवार को सोशल मीडिया पर वीडियो मिले, जिसमें वह एक दूसरे धर्म को अपनाते हुए दिख रहा था. वीडियो में दावा किया गया था कि उसका नाम बदल दिया गया था.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने यूपी पुलिस को इस घटना की सूचना दी क्योंकि उन्हें लगता है कि यह जबरन धर्म परिवर्तन था. कुपवाड़ा में, स्थानीय लोगों ने बताया कि लड़का गांव में एक सैलून चला रहा था. एक स्थानीय ने कहा कि, वह सर्दियों में घर गया था और फिर लौट आया. पिछले शुक्रवार को उसने अन्य धर्म को अपना लिया.

2024 में, एक वीडियो में हरियाणा के एक आदमी को श्रीनगर में धर्म परिवर्तन करते हुए देखा गया था. पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया था. वहीं कथित तौर पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने वाले को धार्मिक पद से हटा दिया गया था.

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