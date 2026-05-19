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उत्तर प्रदेश के एक युवक का कश्मीर में कथित धर्म परिवर्तन का मामला, पुलिस ने केस दर्ज किया

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर में उत्तर प्रदेश के एक युवक के कथित धर्म परिवर्तन के मामले में केस दर्ज किया है. किशोर उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला है. वह उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में नाई का काम करता था, जहां कथित तौर पर उसका धर्म परिवर्तन कर दिया गया था.

जम्मू कश्मीर पुलिस के एक बयान में कहा गया, "कुपवाड़ा में कथित धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक मामला सामने आया है. मामले का संज्ञान लिया गया है और कानून की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है."

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने घटना की जांच शुरू कर दी है. इसमें आगे कहा गया, "लोगों से अनुरोध है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें या बिना सत्यापन वाली जानकारी न फैलाएं." यह मामला तब सामने आया जब किशोर के परिवार को सोशल मीडिया पर वीडियो मिले, जिसमें वह एक दूसरे धर्म को अपनाते हुए दिख रहा था. वीडियो में दावा किया गया था कि उसका नाम बदल दिया गया था.