डीएमके पार्षद पर एयर होस्टेस ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजा गया

चेन्नई: तमिलनाडु में एक एयर होस्टेस के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. इस केस में मीनांबक्कम महिला पुलिस ने एक डीएमके पार्षद समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि, इन आरोपियों ने बीच उड़ान में एयरहोस्टेस के साथ यौन उत्पीड़न किया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

25 फरवरी को शाम करीब 4 बजे एक प्राइवेट एयरलाइन की पैसेंजर फ्लाइट चेन्नई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी. बताया जा रहा है कि फ्लाइट में सवार दो पुरुष यात्रियों की नशे में फ्लाइट अटेंडेंट से बहस हो गई.

इसके अलावा, बैठने के बजाय, वे खड़े हो गए और एक एयर होस्टेस से पूछा कि उसका घर कहां है. जब एयर होस्टेस ने मदुरै कहा, तो उन्होंने उससे पूछा अंदीपट्टी... या कल्लूपट्टी. और हंस पड़े. इसके बाद, जब एयर होस्टेस काम के लिए उस जगह गई जहां दोनों थे. इस दौरान कहा जा रहा है कि, उन्होंने उसके के साथ बुरा बर्ताव किया. एयर होस्टेस इस बात से हैरान रह गई और वहां से चली गई.

इस स्थिति में, अगले दिन, 26 फरवरी को, जब प्राइवेट एयरलाइन का पैसेंजर प्लेन दिल्ली से चेन्नई लौटा, तो एयर होस्टेस ने प्लेन में अपने साथ हुई परेशानी के बारे में चेन्नई के मीनांबक्कम में ऑल विमेंस पुलिस स्टेशन में एक फॉर्मल शिकायत दर्ज कराई. मीनांबक्कम ऑल विमेंस पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर को फ्लाइट अटेंडेंट की शिकायत मिली और उन्होंने प्लेन में उन सीटों को देखकर उन दो लोगों के नाम चेक किए जिन पर वे बैठे थे.