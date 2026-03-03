ETV Bharat / bharat

डीएमके पार्षद पर एयर होस्टेस ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजा गया

फ्लाइट अटेंडेंट ने आरोपियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को जेल भेजा गया.

Mid-flight sexual harassment of flight attendant: Police beat up DMK councilor
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 3, 2026 at 5:57 PM IST

चेन्नई: तमिलनाडु में एक एयर होस्टेस के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. इस केस में मीनांबक्कम महिला पुलिस ने एक डीएमके पार्षद समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि, इन आरोपियों ने बीच उड़ान में एयरहोस्टेस के साथ यौन उत्पीड़न किया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

25 फरवरी को शाम करीब 4 बजे एक प्राइवेट एयरलाइन की पैसेंजर फ्लाइट चेन्नई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी. बताया जा रहा है कि फ्लाइट में सवार दो पुरुष यात्रियों की नशे में फ्लाइट अटेंडेंट से बहस हो गई.

इसके अलावा, बैठने के बजाय, वे खड़े हो गए और एक एयर होस्टेस से पूछा कि उसका घर कहां है. जब एयर होस्टेस ने मदुरै कहा, तो उन्होंने उससे पूछा अंदीपट्टी... या कल्लूपट्टी. और हंस पड़े. इसके बाद, जब एयर होस्टेस काम के लिए उस जगह गई जहां दोनों थे. इस दौरान कहा जा रहा है कि, उन्होंने उसके के साथ बुरा बर्ताव किया. एयर होस्टेस इस बात से हैरान रह गई और वहां से चली गई.

इस स्थिति में, अगले दिन, 26 फरवरी को, जब प्राइवेट एयरलाइन का पैसेंजर प्लेन दिल्ली से चेन्नई लौटा, तो एयर होस्टेस ने प्लेन में अपने साथ हुई परेशानी के बारे में चेन्नई के मीनांबक्कम में ऑल विमेंस पुलिस स्टेशन में एक फॉर्मल शिकायत दर्ज कराई. मीनांबक्कम ऑल विमेंस पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर को फ्लाइट अटेंडेंट की शिकायत मिली और उन्होंने प्लेन में उन सीटों को देखकर उन दो लोगों के नाम चेक किए जिन पर वे बैठे थे.

पुलिस के मुताबिक, उनमें से एक तिरुवल्लूर जिले से डीएमके पार्षद प्रभाकरण (36), और दूसरा वकील थियाकू (36) था. इसके बाद, मीनांबक्कम ऑल विमेंस पुलिस स्टेशन पुलिस ने दोनों के खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अत्याचार अधिनियम और विमानन सुरक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज किया.

इसके बाद, दोनों आरोपियों को 26 फरवरी को मीनांबक्कम ऑल विमेंस पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया था. हालांकि, पुलिस का कहना है कि वे दोनों पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं आए.

ऐसे में, DMK पार्षद प्रभाकरण और वकील थियाकू को कल शाम 5 बजे एयरपोर्ट पर पहले से जानकारी मिलने के बाद इंतजार कर रही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और मीनांबक्कम ऑल विमेंस पुलिस स्टेशन ले गई. बाद में पूछताछ के बाद दोनों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया.

