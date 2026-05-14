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उत्तराखंड में हरियाणा की युवती के साथ दरिंदगी, 5 दिन तक कैद भी रखा, महिला समेत 3 लोगों पर केस

उत्तराखंड के पिरान कलियर में हरियाणा की युवती को नशा देकर 5 दिन तक कमरे में कैद रखा, दुष्कर्म करने का आरोप, केस हुआ दर्ज

Haryana Girl Raped
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 14, 2026 at 10:45 PM IST

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रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में हरियाणा की एक युवती को कई दिनों तक कमरे में बंधक बनाने, फिर नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. इतना ही नहीं युवती को जिस्मफरोशी के धंधे में भी धकेलने की कोशिश की गई. फिलहाल, इस मामले में पुलिस ने महिला समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए बारीकी से जांच शुरू कर दी है.

पिरान कलियर में युवती की दो लोगों से हुई मुलाकात: पुलिस के मुताबिक, एक युवती मानसिक रूप से परेशान थी, जो हरियाणा के करनाल जिले की रहने वाली बताई जा रही है. अप्रैल महीने में युवती अपने घर से निकलकर पिरान कलियर पहुंची थी. आरोप है कि 18 अप्रैल को उसकी मुलाकात दो लोगों से हुई थी. दोनों लोग उसे बहला-फुसलाकर रायपुर क्षेत्र स्थित एक कमरे में ले गए.

नशीला पदार्थ खिलाकर बारी-बारी से दुष्कर्म करने का आरोप: बताया जा रहा है कि वहां पर एक आरोपी की पत्नी भी मौजूद थी. पीड़िता का आरोप है कि वहां पर उसे कुछ नशीला पदार्थ खिलाया गया, जिसके बाद दोनों युवकों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया. युवती का आरोप है कि करीब पांच दिनों तक उसे कमरे में बंधक बनाकर भी रखा गया. इतना ही नहीं एक आरोपी की पत्नी पर अन्य युवकों को बुलाकर दुष्कर्म कराने और उसे जिस्मफरोशी में धकेलने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया गया है.

Piran Kaliyar of Haridwar
थाना पिरान कलियर (फोटो- ETV Bharat)

आरोपियों के चंगुल से निकलकर किसी तरह अपने घर पहुंची युवती: बताया जा रहा है कि युवती किसी तरह से आरोपियों के चंगुल से निकलकर अपने घर हरियाणा पहुंची. हालांकि, शुरुआत में वो काफी डरी-सहमी रही, लेकिन सामान्य होने के बाद उसने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई. जिसके बाद युवती के परिजन उसे लेकर पिरान कलियर थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायती पत्र दिया गया.

महिला समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज: वहीं, पिरान कलियर पुलिस ने तहरीर के आधार पर महिला समेत तीन आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. बहरहाल, यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. उधर, पुलिस अब आरोपियों की तलाश और पूरे घटनाक्रम की सच्चाई जुटाने में जुटी हुई है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

"पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल की जा रही है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."- शेखर चंद्र सुयाल, एसपी देहात

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