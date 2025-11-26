ETV Bharat / bharat

‘दादी ने लाइटर दिया, पापा ने मां को जलाया’, निक्की मर्डर केस की 500 पन्नों की चार्जशीट ने खोला राज

मृतका के 6 साल के बेटा बना गवाह : पुलिस द्वारा निक्की भाटी हत्याकांड की चार्जशीट न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल किया है. चार्जशीट में पुलिस ने कई मामलों का खुलासा करते हुए पूरी घटना का जिक्र किया है. चार्जशीट में पुलिस ने मृतका के 6 साल के बेटे को गवाह के रूप में लाया है, जिसने अपनी मां के साथ हुई घटना की जानकारी पुलिस को दी है. मृतका के बेटे ने बताया कि उसके पिता कमरे में गए और मां के साथ मारपीट करने लगे. इस दौरान निक्की के ऊपर पिता द्वारा किसी प्रकार का तेल डाला गया, उसके बाद उसकी दादी द्वारा लाइटर दिया गया, इसके बाद उसके पिता ने मां को आग लगा दी.

निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल : इस मामले में थाना पुलिस द्वारा पति, सास, ससुर सहित जेठ को आरोपी बनाया है, पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि घटना में सास ने लाइटर दिया और पति ने थिनर डालकर आग लगाईं. मृतका निक्की के बेटे के बयान को पुलिस ने आधार बनाते हुए चार्जशीट में बड़ा खुलासा किया है, जिसमें बच्चे ने बताया कि उसकी दादी ने लाइटर दिया और उसके पिता ने मां को आग लगाईं.

नई दिल्ली /नोएडा : ग्रेटर नोएडा के कसना थाना क्षेत्र के सिरसा गांव में 21 अगस्त को हुए चर्चित विवाहित निक्की भाटी की जलाकर हत्या के मामले में कासना कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में 500 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. जिसमे चार लोगों को आरोपी बनाया गया हैँ. जो इस समय जेल में हैँ. यह जानकारी बचाव पक्ष के अधिवक्ता उधम सिंह तोंगड़ व दिनेश कुमार कल्सन ने दी .

पति, जेठ, ससुर और सास को बनाया गया आरोपी : इस घटना के बाद आरोपी पड़ोसी के घर से होते हुए फरार हो गया था और घर के बाहर आकर लोगों से घर में आग लगे होने की जानकारी दी. पुलिस की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई,जिसमें कहा गया है कि निक्की के पति विपिन, ससुर सतबीर, जेठ रोहित और सास दया आरोपी है. इनके खिलाफ बीएस की धारा 103 (1) हत्या, 115 (2) जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, साथ ही 61(2) आपराधिक साजिश की गई है.

पति, जेठ, ससुर और सास को बनाया गया आरोपी (ETV Bharat)

मामले की जांच अभी जारी : कासना थाना के थाना प्रभारी धर्मेंद्र शुक्ला ने बताया कि पूरे मामले की जांच अभी जारी है, फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके से लिए गए तमाम सबूतों को जांच के लिए गाजियाबाद भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट को चार्जशीट में शामिल किया गया है.यह मामला ग्रेटर नोएडा में हुई निक्की की दर्दनाक मौत से जुड़ा है, घटना 21 अगस्त 2025 को कासना थाना क्षेत्र के सिरसा गांव स्थित निक्की के ससुराल वाले घर में हुई थी. निक्की भाटी और कंचन भाटी दोनों शिक्षित थीं और अपने घर में ही ब्यूटी पार्लर चलाती थीं. काम के प्रचार के लिए वे वीडियो और रील बनाकर उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करती थीं. निक्की की आधुनिक सोच और काम करने का तरीका उसके दकियानूसी ससुराल वालों को पसंद नहीं था.

सबूतों में साइंटिफिक जांच रिपोर्ट समेत कई चीजें शामिल : पुलिस ने इस केस को गंभीरता से लिया और अब 500 पन्नों की लंबी चार्जशीट दाखिल कर दी है."पुलिस ने इस चार्जशीट को तैयार करने के लिए वैज्ञानिक जांच का सहारा लिया है. सबूतों में ये चीजें शामिल हैं, गवाहों के बयान, साइंटिफिक जांच रिपोर्ट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, घटनास्थल से जुड़े वीडियो साक्ष्य इन सभी सबूतों को चार्जशीट का अहम हिस्सा बनाया गया है, जो साबित करते हैं कि यह महज हादसा नहीं था.

बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कहना : अब न्यायालय में इन सबूतों के आधार पर ट्रायल शुरू होगा. और सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हैं कि निक्की को कब और कैसे इंसाफ मिलता है. निक्की मर्डर केस में बचाव पक्ष के अधिवक्ता उधम सिंह तोगड़ और दिनेश कुमार कलशन ने बताया कि पुलिस द्वारा मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है, चार आरोपियों को नामजद किया गया है, जो सभी वर्तमान समय में जेल में है. न्यायालय में मामला आगे चलेगा. कोर्ट आरोपियों के खिलाफ तथ्यों के आधार पर सुनवाई करेगी और आगे का फैसला देगी. उन्होंने बताया कि फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस द्वारा निष्पक्ष किया गया है.

