ETV Bharat / bharat

चीनी नागरिक ने किया वीजा नियमों का उल्लंघन! हाउसबोट और गेस्ट हाउसों के खिलाफ मामला दर्ज

चीनी नागरिक की हिरासत के बीच कश्मीर में विदेशियों के ठहरने की जानकारी छिपाने के लिए पुलिस ने मामले दर्ज किए.

Kashmir
डल झील में शिकारे की तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By Moazum Mohammad

Published : December 8, 2025 at 4:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने वाले विदेशियों की जांच के लिए पुलिस ने अधिकारियों से विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी छिपाने के लिए होटलों और हाउसबोटों के खिलाफ पांच मामले दर्ज किए हैं. यह कार्रवाई कश्मीर में वीजा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में एक चीनी नागरिक को पकड़े जाने के एक दिन बाद हुई है.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि श्रीनगर में होटलों, हाउसबोट और गेस्ट हाउसों के खिलाफ उनके यहां ठहरे विदेशी नागरिकों की सूचना न देने के आरोप में पांच मामले दर्ज किए गए हैं.

इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत, होटलों को विदेशी नागरिकों की सूचना विदेशी पंजीकरण कार्यालय को देना अनिवार्य है. फॉर्म-सी एक कानूनी आवश्यकता है जिसका उद्देश्य सुरक्षा निगरानी बनाए रखना और विदेशी विजिटर्स के उचित दस्तावेज सुनिश्चित करना है.

अधिकारी ने आगे कहा, "लेकिन अनिवार्य फॉर्म-सी की सूचना न देने के कारण पुलिस को होटलों, हाउसबोट और होमस्टे के खिलाफ मामले दर्ज करने पड़े." ये मामले मुख्य रूप से डल झील और उसके आसपास के इलाकों में स्थित गेस्ट हाउसों के खिलाफ दर्ज किए गए.

पुलिस द्वारा विदेशियों के रिकॉर्ड की जांच के बाद हाल ही में ये मामले दर्ज किए गए. ऐसे ही एक मामले में, दो विदेशी अगस्त में एक होमस्टे में रुके थे, लेकिन उन्होंने एफआरओ को सूचना नहीं दी और बाद में मामला दर्ज किया गया. रविवार को, हू कांगताई नाम के एक चीनी नागरिक को कश्मीर में पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने संवेदनशील स्थानों पर उसकी संदिग्ध गतिविधियों के लिए हिरासत में लिया.

अधिकारी के मुताबिक, यह व्यक्ति बडगाम जिले में एक होमस्टे में रह रहा था और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की यात्रा करके वीजा मानदंडों का उल्लंघन करते पाया गया. 29 वर्षीय यह चीनी व्यक्ति 19 नवंबर को वाराणसी, आगरा, जयपुर, गया और कुशीनगर सहित बौद्ध सर्किट के लिए वैध पर्यटक वीजा पर नई दिल्ली आया था.

लेकिन अधिकारी ने बताया कि चीनी नागरिक कांगताई 20 नवंबर को एफआरओ लेह में पंजीकरण के लिए रिपोर्ट किए बिना अवैध तरीके से लद्दाख के लिए उड़ान भरकर 1 दिसंबर को श्रीनगर पहुंच गया. उसने लद्दाख के जांस्कर की भी यात्रा की थी. श्रीनगर में उसने शंकराचार्य हिल, हजरतबल मंदिर, हरवान बौद्ध स्थल और सेना के विक्टर फोर्स मुख्यालय के निकट अवन्तीपुरा खंडहरों का दौरा किया.

अधिकारी ने बताया कि वह (चीनी नागरिक) एक अधिकृत भारतीय सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था और सीआरपीएफ की तैनाती और अनुच्छेद 370 (जिसे केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में रद्द कर दिया था) के बारे में पूछताछ की गई थी. लेकिन पूछताछ के बाद उसे रिहा कर दिया गया और वीजा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में उसे निर्वासित किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: डल झील की रौनक कब वापस लौटेगी, शिकारा वालों को है टूरिस्ट का इंतजार

TAGGED:

CHINESE NATIONAL
SRINAGAR HOUSEBOATS
FOREIGN VISITORS IN KASHMIR
जम्मू कश्मीर
DETENTION OF CHINESE NATIONAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.