चीनी नागरिक ने किया वीजा नियमों का उल्लंघन! हाउसबोट और गेस्ट हाउसों के खिलाफ मामला दर्ज

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने वाले विदेशियों की जांच के लिए पुलिस ने अधिकारियों से विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी छिपाने के लिए होटलों और हाउसबोटों के खिलाफ पांच मामले दर्ज किए हैं. यह कार्रवाई कश्मीर में वीजा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में एक चीनी नागरिक को पकड़े जाने के एक दिन बाद हुई है.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि श्रीनगर में होटलों, हाउसबोट और गेस्ट हाउसों के खिलाफ उनके यहां ठहरे विदेशी नागरिकों की सूचना न देने के आरोप में पांच मामले दर्ज किए गए हैं.

इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत, होटलों को विदेशी नागरिकों की सूचना विदेशी पंजीकरण कार्यालय को देना अनिवार्य है. फॉर्म-सी एक कानूनी आवश्यकता है जिसका उद्देश्य सुरक्षा निगरानी बनाए रखना और विदेशी विजिटर्स के उचित दस्तावेज सुनिश्चित करना है.

अधिकारी ने आगे कहा, "लेकिन अनिवार्य फॉर्म-सी की सूचना न देने के कारण पुलिस को होटलों, हाउसबोट और होमस्टे के खिलाफ मामले दर्ज करने पड़े." ये मामले मुख्य रूप से डल झील और उसके आसपास के इलाकों में स्थित गेस्ट हाउसों के खिलाफ दर्ज किए गए.

पुलिस द्वारा विदेशियों के रिकॉर्ड की जांच के बाद हाल ही में ये मामले दर्ज किए गए. ऐसे ही एक मामले में, दो विदेशी अगस्त में एक होमस्टे में रुके थे, लेकिन उन्होंने एफआरओ को सूचना नहीं दी और बाद में मामला दर्ज किया गया. रविवार को, हू कांगताई नाम के एक चीनी नागरिक को कश्मीर में पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने संवेदनशील स्थानों पर उसकी संदिग्ध गतिविधियों के लिए हिरासत में लिया.