कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया के हत्यारोपियों से मुठभेड़ः एक की मौत, दो गिरफ्तार

15 दिसंबर 2025 को कुंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया की खेल के मैदान में सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी.

मोहाली (पंजाब): कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया की सनसनीखेज हत्या के मामले में पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. मोहाली के लालरू इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया जबकि 2 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. गौरतलब है कि 15 दिसंबर 2025 को कुंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया की खेल के मैदान में सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी.

कैसे हुई मुठभेड़ः

इस एनकाउंटर के बारे में जानकारी देते हुए SSP हरमनदीप सिंह हंस ने कहा, पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ अपराधी अपने एक साथी को लेने लालरू पहुंचे हैं. इसी दौरान पुलिस ने उन्हें घेर लिया. पुलिस ने अपराधियों से सरेंडर करने को कहा. लेकिन उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी. लगातार करीब 10 राउंड फायरिंग की.

एसएसपी ने बताया कि फायरिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी. वहीं दूसरे कर्मचारी के घुटने के नीचे गोली लगी. गंभीर रूप से घायल पुलिस को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गैंगस्टर मारा गया है और 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया.

"राणा बलाचौरिया मर्डर केस के मुख्य साजिशकर्ताओं के साथ-साथ रेकी करने वालों की पहचान कर ली गई है और उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा."- हरमनदीप सिंह हंस, SSP

हत्या की असली वजह सामने आई:

खेल के मैदान में मारे गए राणा बलाचौरिया के मामले में एक अहम खुलासा करते हुए SSP हरमनदीप सिंह हंस ने कहा, 'यह हत्या कबड्डी को कंट्रोल करने के लिए की गई है. मारे गए राणा बलाचौरिया की जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया से करीबी भी सामने आई है, जिसके बारे में जांच चल रही है.'

कबड्डी खिलाड़ी की कैसे हुई थी हत्या?

मोहाली के सोहाना में एक टूर्नामेंट के दौरान मशहूर कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर राणा बलचौरिया की खेल के मैदान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्या में नया मोड़ एक सोशल मीडिया पोस्ट से आया जब उस पोस्ट को सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जोड़ा गया. सोशल मीडिया पोस्ट में बंबीहा गैंग ने दावा किया कि राणा बलचौरिया की हत्या सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला है.

पोस्ट में आरोप लगाया गया कि बलचौरिया ने मूसेवाला के हत्यारों को पनाह दी थी और उनकी मदद की थी. हालांकि, पुलिस ने इस पोस्ट में किए गए दावे को झूठा बताया और किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की.

राणा बलचौरिया कौन थे?

राणा बलचौरिया नवांशहर जिले के बलचौर कस्बे के रहने वाले थे. कुंवर दिग्विजय सिंह न सिर्फ कबड्डी प्लेयर और प्रमोटर थे, बल्कि वह पहले कुश्ती भी खेलते थे. बाद में वह कबड्डी प्लेयर बन गए. फिर उन्होंने अपनी कबड्डी टीम बनाई और प्रमोटर बन गए. इसके अलावा, उन्होंने मॉडलिंग में भी हिस्सा लिया. वह म्यूजिक इंडस्ट्री में आने का प्लान बना रहे थे.

राणा बलचौरिया के दोस्त जगदीप सिंह ने बताया कि राणा को महंगी कारों और हथियारों का शौक था. 4 दिसंबर को देहरादून, उत्तराखंड की एक लड़की से बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी. 6 दिसंबर को उनकी रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी, जिसमें उनके दोस्त, रिश्तेदार और रिश्तेदार इस खास मौके पर शामिल हुए थे.

