कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया के हत्यारोपियों से मुठभेड़ः एक की मौत, दो गिरफ्तार

मोहाली (पंजाब): कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया की सनसनीखेज हत्या के मामले में पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. मोहाली के लालरू इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया जबकि 2 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. गौरतलब है कि 15 दिसंबर 2025 को कुंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया की खेल के मैदान में सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी.

कैसे हुई मुठभेड़ः

इस एनकाउंटर के बारे में जानकारी देते हुए SSP हरमनदीप सिंह हंस ने कहा, पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ अपराधी अपने एक साथी को लेने लालरू पहुंचे हैं. इसी दौरान पुलिस ने उन्हें घेर लिया. पुलिस ने अपराधियों से सरेंडर करने को कहा. लेकिन उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी. लगातार करीब 10 राउंड फायरिंग की.

एसएसपी ने बताया कि फायरिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी. वहीं दूसरे कर्मचारी के घुटने के नीचे गोली लगी. गंभीर रूप से घायल पुलिस को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गैंगस्टर मारा गया है और 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया.

"राणा बलाचौरिया मर्डर केस के मुख्य साजिशकर्ताओं के साथ-साथ रेकी करने वालों की पहचान कर ली गई है और उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा."- हरमनदीप सिंह हंस, SSP

हत्या की असली वजह सामने आई:

खेल के मैदान में मारे गए राणा बलाचौरिया के मामले में एक अहम खुलासा करते हुए SSP हरमनदीप सिंह हंस ने कहा, 'यह हत्या कबड्डी को कंट्रोल करने के लिए की गई है. मारे गए राणा बलाचौरिया की जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया से करीबी भी सामने आई है, जिसके बारे में जांच चल रही है.'