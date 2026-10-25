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जामिया मिल्लिया इस्लामिया में गेट खोलने की मांग कर रहे छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया, लाइब्रेरी-कैंटीन बंद

नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्र संघ की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है. वहीं रविवार को गेट खोलने और परिसर की सुविधाएं बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. छात्रों ने कहा कि पिछले कई दिनों से विश्वविद्यालय के सभी गेट बंद हैं. साथ ही रीडिंग हॉल, लाइब्रेरी और कैंटीन भी बंद हैं. इस बीच छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए नोटिस देकर हॉस्टल खाली करने के लिए भी कहा गया है. इन फैसलों के विरोध में छात्र विश्वविद्यालय के गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे.

छात्र विश्वविद्यालय के गेट संख्या 7 के बाहर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले छात्रों को हिरासत में ले लिया. छात्रों का कहना है कि गेट बंद होने के कारण परिसर में आने-जाने में परेशानी हो रही है. वहीं, लाइब्रेरी, रीडिंग हॉल और कैंटीन बंद होने से पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों पर भी असर पड़ रहा है. काशीद ने बताया कि विश्वविद्यालय में पिछले कई दिनों से लाइब्रेरी, रीडिंग हॉल और कैंटीन बंद हैं. ये सुविधाएं विद्यार्थियों की पढ़ाई और दैनिक जरूरतों से जुड़ी हैं. छात्रों की मांग है कि परिसर की सुविधाएं दोबारा शुरू की जाएं और सभी गेट खोले जाएं, जिससे पढ़ाई और आवाजाही सामान्य हो सके.

छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन क्लास चलने की जानकारी देते हुए हॉस्टल खाली करने के लिए कहा गया है. ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान हॉस्टल छोड़ने का निर्देश परेशानी खड़ी कर सकता है. ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन समस्याओं पर विचार करे और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला ले. जामिया में छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र पिछले 14 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. विश्वविद्यालय में वर्ष 2006 के बाद से छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं. छात्र चाहते हैं कि प्रशासन चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करे, जिससे विद्यार्थियों को अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिल सके. छात्रसंघ चुनाव के साथ-साथ परिसर की सुविधाएं बंद होने, ऑनलाइन कक्षाओं के नोटिस और हॉस्टल खाली करने के निर्देश ने छात्रों की नाराजगी बढ़ा दी है. अब छात्र गेट खोलने और सुविधाएं बहाल करने की मांग भी उठा रहे हैं.

छात्रों की हिरासत पर AISA ने उठाए सवाल

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रों को कैंपस में प्रवेश से रोके जाने और इसके बाद पुलिस की तरफ से हिरासत में लिए जाने को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर सवाल उठाए. संगठन ने आरोप लगाया कि कैंपस में प्रवेश मांग रहे छात्रों को पुलिस हिरासत में ले रही है और इसके लिए जामिया प्रशासन सीधे तौर पर जिम्मेदार है. अपने ही कैंपस में प्रवेश की मांग कर रही छात्राओं को निशाना बनाया गया है. साथ ही सभी छात्रों को तत्काल रिहा करने की मांग की. इतना ही नहीं, प्रशासन से कैंपस खोलने, छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और परिसर बंद रखने के फैसले को खत्म करने की अपील की. संगठन ने कहा कि छात्रों की मांगों को नजरअंदाज करने के बजाय प्रशासन को उनके साथ लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत करनी चाहिए.

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