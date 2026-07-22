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Anantnag Attack: कश्मीर में आतंकी मददगारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 250 लोग हिरासत में लिए गए

जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आतंकवादी हमले में शहीद हुए कांस्टेबल के पार्थिव शरीर को ले जाते हुए. ( ANI )

By Moazum Mohammad 3 Min Read

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की हत्या के कुछ घंटों बाद घाटी में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें सैकड़ों ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGWs) को हिरासत में लिया गया है. बुधवार दोपहर अनंतनाग मार्केट में एक आतंकवादी ने पुलिसकर्मी आशिक हुसैन कुरैशी को पास से गोली मार दी. एक वीडियो में दिखा कि अनंतनाग के लाल चौक के वाणिज्यिक केंद्र पर पेट्रोलिंग कर रहे पुलिसकर्मी को एक आतंकवादी ने पीछे से गोली मार दी. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि उन्होंने आतंकी घटना के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए OGWs (आतंकियों के मददगार) को हिरासत में लिया है. अधिकारी ने आगे कहा कि हमले से किसी भी तरह के संबंध का पता लगाने के लिए उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि राजधानी श्रीनगर समेत कई जिलों में छापेमारी की गई, जहां 250 आतंकी मददगारों को पकड़ा गया. एक अधिकारी ने कहा कि यह ऑपरेशन खास खुफिया जानकारी (Intelligence Input) और सुरक्षा चिंताओं का बारीकी से आकलन करने के बाद किया गया. बीरवाह में आशिक हुसैन कुरैशी के घर पर संवेदना जताने पहुंचीं महिलाएं (ETV Bharat) गांदरबल जिले के एक अधिकारी ने कहा, "अलग-अलग पुलिस टीमों ने कई जगहों पर एक साथ छापे मारे, जिसका उद्देश्य ऐसे किसी भी समर्थन करने वाले नेटवर्क को खत्म करना था जो देश-विरोधी और आतंकवादी तत्वों की मदद कर सकते थे." अधिकारी के मुताबिक, गांदरबल जिले में 100 आतंकी मददगारों को हिरासत में लिया गया है. दक्षिण कश्मीर के उन चार जिलों समेत दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह की छापेमारी की गई, जहां यह घटना हुई थी.