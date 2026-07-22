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Anantnag Attack: कश्मीर में आतंकी मददगारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 250 लोग हिरासत में लिए गए

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि श्रीनगर समेत कश्मीर के कई जिलों में की गई छापेमारी में 250 आतंकी मददगारों को पकड़ा गया है.

Police detained hundreds OGWs in Kashmir following Cop killing in Anantnag
जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आतंकवादी हमले में शहीद हुए कांस्टेबल के पार्थिव शरीर को ले जाते हुए. (ANI)
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By Moazum Mohammad

Published : July 22, 2026 at 9:04 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की हत्या के कुछ घंटों बाद घाटी में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें सैकड़ों ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGWs) को हिरासत में लिया गया है. बुधवार दोपहर अनंतनाग मार्केट में एक आतंकवादी ने पुलिसकर्मी आशिक हुसैन कुरैशी को पास से गोली मार दी. एक वीडियो में दिखा कि अनंतनाग के लाल चौक के वाणिज्यिक केंद्र पर पेट्रोलिंग कर रहे पुलिसकर्मी को एक आतंकवादी ने पीछे से गोली मार दी.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि उन्होंने आतंकी घटना के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए OGWs (आतंकियों के मददगार) को हिरासत में लिया है. अधिकारी ने आगे कहा कि हमले से किसी भी तरह के संबंध का पता लगाने के लिए उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि राजधानी श्रीनगर समेत कई जिलों में छापेमारी की गई, जहां 250 आतंकी मददगारों को पकड़ा गया.

एक अधिकारी ने कहा कि यह ऑपरेशन खास खुफिया जानकारी (Intelligence Input) और सुरक्षा चिंताओं का बारीकी से आकलन करने के बाद किया गया.

Police detained hundreds OGWs in Kashmir following Cop killing in Anantnag
बीरवाह में आशिक हुसैन कुरैशी के घर पर संवेदना जताने पहुंचीं महिलाएं (ETV Bharat)

गांदरबल जिले के एक अधिकारी ने कहा, "अलग-अलग पुलिस टीमों ने कई जगहों पर एक साथ छापे मारे, जिसका उद्देश्य ऐसे किसी भी समर्थन करने वाले नेटवर्क को खत्म करना था जो देश-विरोधी और आतंकवादी तत्वों की मदद कर सकते थे."

अधिकारी के मुताबिक, गांदरबल जिले में 100 आतंकी मददगारों को हिरासत में लिया गया है.

दक्षिण कश्मीर के उन चार जिलों समेत दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह की छापेमारी की गई, जहां यह घटना हुई थी.

हमले के बाद कश्मीर घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई और गाड़ियों की तलाशी और जांच के लिए चेकिंग पॉइंट्स को और मजबूत किया गया है. जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (DGP) नलिन प्रभात वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लेने के लिए अनंतनाग पहुंचे. उन्होंने शहीद पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देने के लिए ताबूत पर पुष्पांजलि अर्पित की.

इस इलाके में चल रही अमरनाथ यात्रा के दौरान कड़ी सुरक्षा तैयारी के बीच यह पहला आतंकी हमला है. हालांकि, खराब मौसम के कारण 19 जुलाई से गुफा मंदिर की तीर्थयात्रा रोक दी गई है.

हुसैन, आईआरपी तीसरी बटालियन में हेड कांस्टेबल थे और बडगाम जिले के बीरवाह के रहने वाले थे. जब उनकी हत्या हुई, तब वे यात्रा ड्यूटी पर थे.

45 वर्षीय आशिक हुसैन के परिवार में उनकी मां, पत्नी और तीन बच्चे हैं. उन्हें उनके पुलिसकर्मी पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति मिली थी, जिनकी 1995 में श्रीनगर-जम्मू हाईवे पर भूस्खलन की चपेट में आने से मौत हो गई थी.

बारिश के बीच, बड़ी संख्या में लोग शोक संतप्त परिवार को संवेदना जताने के लिए बीरवाह के लालपोरा में उनके घर पहुंचे.

पड़ोसियों ने बताया कि हमले में मारे गए आशिक हुसैन कुरैशी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद अपने परिवार का गुजारा करने के लिए पुलिस में भर्ती हो गए थे.

शहीद पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे कायरतापूर्ण हमला बताया और कहा कि इससे न तो हम कमजोर होंगे और न ही हमलावर अपने मंसूबों में कामयाब होंगे. उन्होंने कहा, "मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी."

हत्या की निंदा करते हुए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इस कृत्य की सजा जरूर मिलेगी.

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादी हमला, गोलीबारी में पुलिसकर्मी की मौत

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CRACKDOWN AGAINST OGWS IN KASHMIR

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