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पश्चिम बंगाल में पत्नी का कटा सिर लेकर घूमता नजर आया पति, पुलिस ने किया गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

दक्षिण दिनाजपुर: पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में एक पति ने अपनी पत्नी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी है. यह मामला बुधवार को जिले के गंगारामपुर शहर के नारायणपुर इलाके में स्थित वार्ड नंबर 4 से सामने आई है, जहां आरोपी पति अपनी पत्नी का कटा हुआ सिर हाथ में लेकर इलाके में घूमता नजर आया. इस घटना के बाद से स्थानीय लोग काफी डरे हुए हैं.

पति ने पत्नी का किया मर्डर

आरोपी को एक मंदिर में दोनों हाथ ऊपर करके बैठे हुए देखा गया था. सूचना मिलने पर गंगारामपुर थाने की पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. उन्होंने महिला का शव बरामद किया और उसे पुलिस स्टेशन ले गए. आरोपी पति को भी हिरासत में ले लिया गया है.