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जंतर-मंतर के चारों तरफ रहा पुलिस का 'चक्रव्यूह', प्रदर्शनकारी बदलते रहे रास्ते और पुलिस उन्हें रोकती रही

नई दिल्ली: गांधी जयंती पर जंतर-मंतर पर सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे व एसआईआर को लेकर प्रस्तावित प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने राजधानी में ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार किया कि प्रदर्शनकारियों के लिए जंतर-मंतर तक पहुंचना मुश्किल हो गया. नई दिल्ली जिले में निषेधाज्ञा लागू होने, सड़कों पर कई स्तर की बैरिकेडिंग, यातायात डायवर्जन, दिल्ली मेट्रो के प्रवेश-निकास बंद होने व बड़ी संख्या में पुलिस व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती के बावजूद प्रदर्शनकारी दिनभर अलग-अलग रास्तों से पुलिस को छकाने की कोशिश करते रहे. कई जगह प्रदर्शन हुए व प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बसों के जरिये अलग-अलग स्थानों पर ले जाया गया. दोबारा लौटकर प्रदर्शन की कोशिश करने वालों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया. इस पूरे प्रदर्शन के चलते मेट्रो से लेकर सड़क तक राजधानी सुरक्षा के घेरे में रही, लेकिन इससे हजारों आमजन को परेशानी का भी सामना करना पड़ा.

आम यात्रियों पर पड़ा असर: दिल्ली पुलिस ने इन मेट्रो स्टेशन से प्रवेश और निकासी इसलिए बंद की क्योंकि इन स्टेशनों से बाहर आकर प्रदर्शनकारी जंतर मंतर को पहुंच सकते थे. लोग मेट्रो के जरिए जंतर मंतर के आसपास न पहुंच सके इसलिए इन मेट्रो स्टेशन पर सेवाएं नियंत्रित कर दी गईं. इसका असर केवल प्रदर्शनकारियों पर नहीं पड़ा. मध्य दिल्ली में आने-जाने वाले लाखों आम यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा, कई यात्रियों को स्टेशन से बाहर निकलने या अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ा.

मेट्रो को भी बनाया सुरक्षा घेरे का हिस्सा: जंतर-मंतर तक प्रदर्शनकारियों की पहुंच रोकने के लिए दिल्ली मेट्रो पर भी प्रतिबंध लगाए गए. सुबह डीएमआरसी ने 11 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश व निकास को अगले आदेश तक बंद रखने की घोषणा कर दी. इनमें जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, आईएनए, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग व नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन शामिल थे. हालांकि कुछ स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रखी गई. बाद में बाराखंभा रोड स्टेशन को भी बंद कर दिया गया. जिससे प्रभावित स्टेशनों की संख्या 12 हो गई. बाद में शाम को इन्हें वापस खोल दिया गया.

सड़क पर डायवर्जन, रास्तों पर बैरिकेडिंग: जंतर-मंतर तक पहुंचने वाले रास्तों को सीजेपी के प्रदर्शन के बाद से ही बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया है. इन रास्तों पर हमेशा पुलिस बल तैनात रहती है. प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर पर जाने को कहा था. ऐसे में पुलिस की तरफ से आसपास के इलाकों से जंतर मंतर जाने वाली सभी सड़कों पर यातायात डायवर्ट कर दिया गया. कनॉट प्लेस, पटेल चौक, जीपीओ, टॉल्स्टॉय मार्ग, संसद मार्ग, अशोका रोड व जंतर-मंतर रोड के आसपास यातायात को वैकल्पिक मार्गों से गंतव्य तक भेजा गया. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से इन रास्तों से बचने व वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी थी. इतना ही नहीं दिल्ली पुलिस की कोशिश थी कि प्रदर्शनकारी वाहनों या पैदल किसी भी रास्ते से जंतर-मंतर के करीब न पहुंच सकें. इसके लिए अलग-अलग स्थानों पर बैरिकेड लगाए गए. किसी को भी जंतर मंतर की ओर नहीं जाने दिया गया. संदिग्ध रूप से प्रदर्शन के लिए आने वाले समूहों को रोककर पूछताछ की गई.

सुरक्षा घेरे में बांटा गया: जंतर-मंतर की ओर आने वाले प्रमुख मार्गों पर कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई. पुलिस की रणनीति सिर्फ प्रदर्शन स्थल को घेरने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके आसपास के पूरे क्षेत्र को अलग-अलग सुरक्षा घेरे में बांट दिया गया था. अशोका रोड की तरफ से जंतर-मंतर रोड की ओर आने वाले रास्तों पर भी पुलिस बल तैनात रही. पुलिस व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान लगातार आने वाले लोगों की निगरानी करते रहे.

छुट्टी रद्द कर अधिकारियों को मैदान में उतारा: प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले से ही व्यापक तैयारी शुरू कर दी थी. गांधी जयंती के चलते राष्ट्रीय अवकाश होता है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का अवकाश रद्द कर उन्हें ड्यूटी पर बुलाया गया. अधिकारियों व पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ाने के साथ नई दिल्ली जिले के साथ राजधानी के दूसरे हिस्सों व दिल्ली की सीमाओं पर भी निगरानी बढ़ाई गई, जिससे बाहर से आने वाले प्रदर्शनकारियों को समय रहते रोका जा सके.

प्रदर्शनकारियों को हिरासत में जाती पुलिस (ETV Bharat)

इंटरनेट बंद होने से मुश्किल बढ़ी: नई दिल्ली इलाके में जंतर-मंतर के आसपास मोबाइल इंटरनेट सेवा भी निलंबित की गई. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवा रात तक बंद रखने का आदेश था. पुलिस के मुताबिक, इसका उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना व प्रदर्शन से जुड़ी स्थिति को नियंत्रित करना था. लेकिन इसका असर आसपास रहने वाले लोगों, कार्यालय आने-जाने वालों व यात्रियों पर भी पड़ा. इंटरनेट आधारित कैब व डिजिटल भुगतान सेवाओं पर निर्भर लोगों को परेशानी हुई. कई यात्रियों के लिए रास्ता बदलने, कैब की स्थिति देखने या भुगतान करने में भी दिक्कत आई.

बिहार की ट्रेन छूटी: मनीष कुमार और अमरीश ने बताया कि वह कैब से पटेल चौक के आसपास पहुंच गए, लेकिन रास्ता बंद होने के कारण कैब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन नहीं जाने दी गई. कैब चालक उन्हें उतारकर चला गया. उनके पास करीब 10 मिनट का समय बचा था, लेकिन डायवर्जन के कारण वह आगे नहीं बढ़ सके और उसकी ट्रेन छूट गई. उन्होंने बताया कि बिहार जाने के लिए करीब 2,900 रुपये का टिकट कराया था. वहीं एक अन्य युवक जतिन ने बताया कि उन्हें संसद मार्ग थाने में उनकी मोटरसाइकिल हैंडओवर करने के लिए बुलाया था. वह बाइक कैब से पहुंचे, लेकिन नेट बंद होने से भुगतान नहीं कर सके. ऐसे में उन्होंने दोस्त से कैब का भुगतान कराया, लेकिन बैरिकेडिंग के चलते उन्हें थाने में नहीं जाने दिया गया. यह घटनाएं बताती है कि सुरक्षा इंतजामों का असर प्रदर्शन स्थल से काफी दूर तक आम यातायात व इंटरनेट सेवाओं पर पड़ा.

पुलिस का रहा कड़ा पहरा (ETV Bharat)

बसों में भरकर दूर ले जाए गए प्रदर्शनकारी: शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे से प्रदर्शनकारी अलग-अलग स्थानों पर जुटना शुरू हो गए थे. जंतर-मंतर तक जाने वाले रास्ते बंद होने के कारण कई समूहों ने बैरिकेडिंग के आसपास ही नारेबाजी शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने ऐसे समूहों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाने के लिए बड़ी संख्या में बसें तैयार रखी गई थीं. दिल्ली से तमाम राज्यों के लिए चलने वाली टूरिस्ट बसें, स्कूल बसें व अन्य स्थानों से सैकड़ों की संख्या में बसों का इंतजाम किया गया था. दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के दौरान प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाकर अलग-अलग स्थानों पर ले जाया गया. हालांकि, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया. छोड़े जाने के बाद कुछ लोग दोबारा भी जंतर मंतर जाने के लिए कूच कर दिए. ऐसे में दोबारा हिरासत में लेने के बाद लोगों को दिल्ली के विभिन्न थानों में ले जाया गया, जिससे लोग दोबारा प्रदर्शन करने के लिए न पहुंचें. पुलिस के मुताबिक, 1100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया.

मेट्रो स्टेशन के बाहर भी शुरू हो गया प्रदर्शन: पुलिस की रणनीति से प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर तक बड़ी संख्या में नहीं पहुंच पाए, लेकिन इसका दूसरा असर ये हुआ कि जिन मेट्रो स्टेशनों के बाहर लोग पहुंच रहे थे, वहीं प्रदर्शन शुरू हो गया. दिल्ली के जनपथ समेत कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की, हालांकि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया. अलग-अलग छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं को भी जंतर-मंतर की ओर बढ़ने से रोका गया. अशोका रोड की तरफ जंतर-मंतर रोड से जुड़े हिस्से में भी प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच दिनभर खींचतान बनी रही. बड़ी संख्या में पुलिस व अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी के बावजूद प्रदर्शनकारी अलग-अलग समूहों में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे.

लाठीचार्ज व आंसू गैस की नौबत नहीं: प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान कुछ स्थानों पर पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की और झड़प की स्थिति भी बनी. हालांकि कुछ प्रदर्शनकारी व पुलिसकर्मी इस धक्का-मुक्की में चोटिल हुए. इसके बावजूद भी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज या आंसू गैस के गोले छोड़ने जैसी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ी. यह स्थिति पिछले काकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनों से अलग रही, जहां संसद मार्च के दौरान पुलिस को लाठी चार्ज करने के साथ आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे.

लगातार धारा 163 का ऐलान: नई दिल्ली इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू की है. पुलिस की ओर से लगातार लाउडस्पीकर से घोषणा कर लोगों को इसकी जानकारी दी जाती रही. पुलिस ने लोगों को बताया कि बिना अनुमति सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन व नारेबाजी प्रतिबंधित है. दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने भी स्पष्ट किया था कि जंतर-मंतर पर किसी संगठन को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है.

पुलिस के लिए चुनौती बना रहा प्रदर्शन: पुलिस ने भले ही जंतर-मंतर को चारों तरफ से सुरक्षा घेरे में ले लिया था, लेकिन प्रदर्शनकारी पूरे दिन अलग-अलग स्थानों पर पुलिस को चुनौती देते रहे. एक समूह को रोकने के बाद दूसरा समूह किसी दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा. यही वजह रही कि पुलिस को जंतर-मंतर के अलावा मध्य दिल्ली के कई हिस्सों में लगातार बल तैनात रखना पड़ा. इस पूरे घटनाक्रम में दिल्ली पुलिस की रणनीति एक जगह भीड़ जमा होने देने के बजाय प्रदर्शनकारियों को अलग-अलग स्थानों पर रोकने व उन्हें हिरासत में लेकर क्षेत्र से हटाने की रही. सड़क, मेट्रो, बॉर्डर व इंटरनेट चारों स्तरों पर किए गए सुरक्षा इंतजामों ने प्रदर्शनकारियों की जंतर-मंतर तक सामूहिक पहुंच को सीमित किया, लेकिन इसका असर आम लोगों की आवाजाही व दैनिक कामकाज पर भी देखने को मिला. प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों का आरोप है कि आहिंसा के रास्ते पर चलकर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर पर जा रहे थे. लेकिन गांधी जी के देश में उनकी आवाज की दबाई जा रही है. संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की हत्या की जा रही है.

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