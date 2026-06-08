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मालवीय नगर अग्निकांड: होटल मालिक की पुलिस हिरासत दो दिन और बढ़ी, कूक को जमानत देने से इनकार, होटल मैनेजर ने किया सरेंडर

आज होटल के मैनेजर जय मिश्रा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया.

मालवीय नगर अग्निकांड
मालवीय नगर अग्निकांड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 8, 2026 at 6:14 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर अग्निकांड के मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज की पुलिस हिरासत दो दिनों के लिए और बढ़ा दिया है. कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार कूक केशव नेगी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. आज होटल के मैनेजर जय मिश्रा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया.

कूक केशव नेगी ने कोर्ट में आज अपनी जमानत याचिका दायर किया लेकिन कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया. केशव नेगी को कोर्ट ने 6 जून को आज तक की पुलिस हिरासत में भेजा था. दिल्ली पुलिस ने केशव नेगी को 6 जून को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि मैनेजर जय मिश्रा ने आज कोर्ट में सरेंडर किया है. होटल के मालिक लवकेश बजाज को कोर्ट ने 4 जून को आज तक की पुलिस हिरासत में भेजा था.

बताया जा रहा है कि होटल में आग कुछ केशव नेगी की लापरवाही की वजह से फैला. आग लगने के बाद केशव नेगी खुद को बचाने के लिए भाग गया. पुलिस के मुताबिक केशव नेगी इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना बना रहा था तभी उसमें ब्लास्ट हुआ. ब्लास्ट के बाद नेगी ने पावर सप्लाई बंद कर दी जिससे होटल के इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे बंद हो गए और कई लोग होटल के अंदर ही फंसे रह गए. होटल में 2 कमरे थे. होटल से निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता था. होटल की खिड़कियों को स्थायी रुप से बंद कर दिया गया था और सेंसर संचालित मुख्य दरवाजा था.

बता दें कि 3 जून को मालवीय नगर के होटल में सुबह करीब आठ बजे भीषण आग लग गई. इस दर्दनाक हादसे में बेसमेंट में फंसे 22 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए. मरने वालों में ज्यादातर विदेशी हैं. बचाव कार्य के दौरान आग और धुएं की चपेट में आने से 10 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए.

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