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मालवीय नगर अग्निकांड: होटल मालिक की पुलिस हिरासत दो दिन और बढ़ी, कूक को जमानत देने से इनकार, होटल मैनेजर ने किया सरेंडर

नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर अग्निकांड के मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज की पुलिस हिरासत दो दिनों के लिए और बढ़ा दिया है. कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार कूक केशव नेगी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. आज होटल के मैनेजर जय मिश्रा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया.

कूक केशव नेगी ने कोर्ट में आज अपनी जमानत याचिका दायर किया लेकिन कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया. केशव नेगी को कोर्ट ने 6 जून को आज तक की पुलिस हिरासत में भेजा था. दिल्ली पुलिस ने केशव नेगी को 6 जून को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि मैनेजर जय मिश्रा ने आज कोर्ट में सरेंडर किया है. होटल के मालिक लवकेश बजाज को कोर्ट ने 4 जून को आज तक की पुलिस हिरासत में भेजा था.

बताया जा रहा है कि होटल में आग कुछ केशव नेगी की लापरवाही की वजह से फैला. आग लगने के बाद केशव नेगी खुद को बचाने के लिए भाग गया. पुलिस के मुताबिक केशव नेगी इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना बना रहा था तभी उसमें ब्लास्ट हुआ. ब्लास्ट के बाद नेगी ने पावर सप्लाई बंद कर दी जिससे होटल के इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे बंद हो गए और कई लोग होटल के अंदर ही फंसे रह गए. होटल में 2 कमरे थे. होटल से निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता था. होटल की खिड़कियों को स्थायी रुप से बंद कर दिया गया था और सेंसर संचालित मुख्य दरवाजा था.